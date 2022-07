Anca Țurcașiu, dezvăluiri inedite despre viața amoroasă de după divorț: „Bărbații sunt foarte fricoși”

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul autohton, care este tot timpul cu zâmbetul pe buze și într-o formă excelentă. Fanii se întreabă care este secretul ei, dar mai ales cum este viața ei după divorț. Vedeta a declarat că nu duce lipsă de complimente și atenții din partea admiratorilor și a dezvăluit dacă este pregătită sau nu pentru o nouă relație.

Într-un interviu acordat pentru revista Viva!, Anca Țurcașiu a oferit detalii inedite despre viața ei sentimentală. După divorțul de Cristian Georgescu, fanii s-au întrebat dacă este sau nu într-o nouă relație și cum vede acum lucrurile. Actrița a spus că ea se simte pregătită pentru a începe o relație nouă, însă bărbații nu sunt suficient de curajoși când sunt în preajma ei.

În ceea ce privește partenerul ideal, Anca Țurcașiu se raportează la familia ei. Pentru ea, tatăl și bunicul ei au fost exemplele cele mai bune și caută la bărbatul de lângă ea anumite calități. Vedeta a povestit cu drag despre copilăria alături de tatăl și bunicul ei și a spus că și în ziua de astăzi are parte de aceeași grijă din partea părinților.

„Noi ne raportăm la cei mai importanți bărbați din viața unei femei. Pentru mine sunt bunicul și tatăl, de la care am învățat niște lucruri. Bunicul meu îmi punea mâna pe cap înainte să adorm și venea de la Ploiești la București cu trenul, ca să-mi țină mâna pe cap când făceam injecția cu penicilină, în fiecare zi și se întorcea acasă la Ploiești. Ai mai auzit așa ceva?! Îți vine să crezi că tatăl meu, toată viața, m-a trezit mângâindu-mi degetele de la picioare și citindu-mi poezii de Nichita Stănescu? Tata și astăzi mă sună și mă întreabă: „Ai 10 minute?”. „Da, tată!” „Vreau să îți citesc două poezii.” Dacă îți spun că am toate lucrurile astea legate de acești doi bărbați ca brazii din viața mea, atunci am să fac copy/paste și am să spun că aștept un bărbat ca bradul care să mă mângâie.”, a mai spus Anca.