Anca Țurcașiu arată spectaculos la 52 de ani în costum de baie

Anca Țurcașiu a reușit să își surprindă fanii de pe rețelele de socializare. Artista arată spectaculos la 52 de ani îmbrăcată în costum de baie și nu intenționează să își ascundă vârsta.

Anca Țurcașiu a împărtășit câteva fotografii pe Instagram, în timp ce se relaxează la piscină și se bucură din plin de clipele petrecute pe litoral. Artista a purtat un costum de baie din două piese, care i-a pus în valoare corpul tonifiat.

Anca Țurcașiu are o formă fizică de invidiat și arată cu mândrie acest lucru. În ceea ce privește secretele siluetei ei, artista în vârstă de 52 de ani a mărturisit acum câteva luni faptul că a fost întotdeauna strictă când a fost vorba de felul în care arată. În plus, vedeta a dezvăluit că a ajuns la greutatea pe care o avea în perioada adolescenței.

„Am avut obsesia cântarului toată viaţa mea, niciodată nu mi s-a părut să sunt suficient de slabă. Am făcut atletism de performanţă în copilărie şi mi-aş fi dorit, din durdulia de fetiţă care eram, să devin atleta perfectă, cu picioare subţiri şi cu muşchii evidenţiaţi. Balerinele şi atletele mi se par femeile perfecte. (…) Acum mi s-a mai întâmplat un lucru minunat, am ajuns la greutatea din adolescenţă, 57 de kilograme, la 1,72 cm”, a spus Anca Ţurcaşiu în cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars.

Anca Țurcașiu a dezvăluit în emisiunea „Vorbește Lumea” că de 31 de ani nu mai consumă carne. Cu toate astea, vedeta a precizat că a început să mănânce pește.

Deși foarte mulți ar crede că intenția a fost să arate într-un anumit fel, Anca Țurcașiu a recunoscut că a renunțat la carne pentru că nu îi place. Artista se preocupă ca în fiecare zi să aibă o alimentație sănătoasă, să aibă grijă de ea, dar să facă și exerciții fizice.

„Mi-am dat seama că nu îmi place carnea și am renunțat la ea. Ulterior, s-a dovedit că analizele mele au fost foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Nu am făcut un caz din asta. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să dorm, să am grijă de mine, să fac puțin sport.”