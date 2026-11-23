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Kate Middleton vorbește deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după diagnosticul de cancer, într-un nou documentar dedicat recuperării sale. Prințesa de Wales a acceptat o provocare fizică impresionantă, escaladând trei dintre cele mai înalte vârfuri din Marea Britanie în doar 24 de ore, și a făcut mărturisiri despre felul în care boala i-a schimbat viața.

Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, este protagonista documentarului Heal, care va fi difuzat pe BBC One pe 29 noiembrie. Producția o urmărește pe Kate Middleton în timpul participării la National Three Peaks Challenge, o provocare care presupune escaladarea vârfurilor Ben Nevis, Scafell Pike și Snowdon în numai 24 de ore.

Deși efortul fizic este unul considerabil, cele mai emoționante momente ale documentarului sunt cele în care Prințesa vorbește despre experiența sa cu cancerul și despre procesul de recuperare.

„Cancerul te schimbă. Îți schimbă corpul. Te schimbă din punct de vedere fizic. Dar există o parte mult, mult mai profundă a schimbărilor pe care un diagnostic de cancer le provoacă în interiorul tău”, mărturisește Kate.

Prințesa explică și cât de important a fost să își regăsească echilibrul după tratament.

„Știu că vindecarea este un proces. Înveți cum să te reconectezi cu lucrurile care îți erau cândva familiare și cum să regăsești speranța și bucuria, chiar și atunci când trăiești cu incertitudinea. Este limpede că nu suntem făcuți să trecem singuri prin încercările vieții.”

Kate Middleton, susținută de familie în timpul provocării

Documentarul surprinde și momentele în care Prințesa este însoțită de fratele său, James Middleton, care i se alătură pe Scafell Pike și o surprinde ulterior cu prezența sa pe Snowdon. Acesta îi amintește că, spre deosebire de alți pacienți oncologici, Kate nu a avut ocazia să marcheze încheierea chimioterapiei prin tradiționalul gest de a suna un clopoțel.

„Așa că poate acesta este momentul tău în care să suni clopoțelul”, îi spune James, făcând referire la reușita sa.

La finalul provocării, Prințesa își reîntâlnește soțul și copiii, iar imaginile surprind îmbrățișări și gesturi de afecțiune mai rar întâlnite în aparițiile publice ale familiei regale. Kate Middleton a fost diagnosticată cu cancer în 2024, în urma unei intervenții chirurgicale abdominale. Aceasta a urmat chimioterapie până în septembrie același an, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala se află în remisie.

Prințesa de Wales, mesaj de speranță pentru pacienții oncologici

În cadrul provocării, Kate a parcurs aproximativ 37 de kilometri pe jos, acumulând peste 3.000 de metri de urcare. Totul s-a desfășurat cu măsuri minime de securitate, în sprijinul organizației The Royal Marsden Cancer Charity, asociată spitalului unde a fost tratată. Documentarul include și întâlniri cu persoane care se confruntă cu boli grave. Printre acestea se numără Svitlana, membră a organizației Shine Cancer Support, care vorbește despre impactul psihologic al bolii.

„Când disconfortul ajunge să îți domine viața și bucuria dispare, începi să te întrebi: ‘De ce să mai continui?'”

Prințesa vorbește și despre importanța naturii în procesul său de recuperare, un subiect pe care l-a abordat și într-un interviu pentru revista Country Life.

„Natura mi-a permis să descopăr o legătură mai profundă între mintea, corpul și spiritul meu. Natura ne poate ajuta să ne reconectăm cu lucrurile care contează cu adevărat.”

foto: Getty Images

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