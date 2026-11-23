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Relația s-a încheiat acum multă vreme, dar povestea pe care ți-o spui despre fostul partener continuă să devină tot mai frumoasă pe măsură ce trece timpul. Îți amintești de gesturile lui speciale, de compatibilitatea dintre voi, de momentele în care te-ai simțit iubită și felul în care părea că te înțelege ca nimeni altcineva. Iar conflictele, greșelile repetate deși cerusei punctual anumite schimbări, motivele concrete ale despărțirii ajung să fie estompate. Nu mai există doar amintirea unei persoane pe care ai iubit-o la un moment dat, ci construiești o versiune idealizată a ei. O imagine care te poate îndepărta treptat de realitatea relației pe care ai trăit-o și care îți cultivă acest mecanism prin care nu evaluezi corect ceea ce se petrece în aici și acum.

Proiecția

Atunci când pui un fost partener pe piedestal, nu mai raportezi imaginea lui la comportamentele concrete pe care le-a avut, ci la semnificația pe care tu ai atribuit-o relației. Poate că a fost prima persoană alături de care te-ai simțit cu adevărat dorită și iubită, ați traversat împreună o perioadă importantă din viața ta sau ți-a fost alături într-un moment teribil de greu.

Și așa ajungi să confunzi intensitatea emoțională cu compatibilitatea, potențialul cu disponibilitatea emoțională, câteva momente frumoase ori bune cu o relație sănătoasă în marea ei majoritate. Practic, nu te mai raportezi la cine a fost partenerul, ci la cine ai fi vrut să fie. Pleci de la câteva crâmpeie bune, hrănitoare și generalizezi că totul a fost minunat. Oare asta faci și acum în actuala relație, ori s-a repetat tiparul cu alte persoane pe care le-ai plăcut?

Selecția și recadrarea

Idealizarea este întreținută și de un mecanism de selecție a informațiilor. Îți amintești cum te privea, ce surprize îți făcea, conversațiile lungi sau experiențele frumoase împărtășite. Și minimizezi momentele în care te-ai simțit singură, nesigură, neimportantă, criticată sau tratată cu o lipsă mare de respect. Mai mult, poți ajunge să reinterpretezi sau recadrezi comportamentele care te-au rănit. Nu era indisponibil emoțional, ci trecea printr-o perioadă dificilă. Nu era inconsecvent, ci îi era teamă să nu sufere. Nu îți oferea suficientă atenție, avea multe responsabilități deci prea puțin timp liber.

Construiești explicații care îl protejează pe fostul partener de orice responsabilitate și care îți permit să păstrezi intactă imaginea lui specială. Nu mai evaluezi relația avută în baza experienței tale reale, ci în baza unei narațiuni care devine tot mai greu de contrazis. Rescrii scenariul trăit în trecut, iar pericolul este să rescrii astfel și scenariul actual al unei dinamici relaționale, fie că este amoroasă, de prietenie sau care are legătură cu locul de muncă.

Trecutul care pare de neînlocuit

Uneori, idealizarea fostului partener ascunde și dificultatea de a accepta pierderea. Dacă îl consideri extraordinar, special, relația voastră capătă atunci o valoare aproape imposibil de egalat, iar despărțirea pare o nedreptate sau o ocazie ratată, unică în viață. Și apar scenariile de tipul despre cum ar fi fost dacă… ai fi procedat diferit, el ar fi fost mai disponibil sau dacă v-ați fi întâlnit într-un alt moment al vieții. Aceste scenarii oferă o formă de continuitate emoțională, dar și un soi de captivitate într-o poveste ipotetică.

Nu accepți că relația nu a fost potrivită pentru tine, ci continui să cauți o variantă în care totul ar fi putut funcționa. Iar în relațiile viitoare să nu te uiți la cum te simți, la cum sunt împlinite nevoile tale emoționale în cuplu, cum poți construi și negocia cu celălalt, ci să fii concentrată doar pe cum poți construi și repara tu de una singură, deși pentru asta e nevoie de ambii parteneri. Dacă intri într-o nouă relație, și nu descalifici din start pe oricine prin comparația cu fostul partener adus la rang de perfecțiune.

Foto: PR

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