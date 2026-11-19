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Pentru milioane de spectatori din întreaga lume, Darko Perić este Helsinki, unul dintre personajele emblematice ale serialului La Casa de Papel. Este cunoscut și pentru prezența impunătoare, dar care ascunde o sensibilitate care a dat și mai multă viață personajului său. Actorul sârb a reușit să transforme un personaj care ar fi putut fi definit exclusiv prin forță și violență într-unul dintre cele mai îndrăgite ale producției spaniole. Dincolo de succesul internațional, însă, povestea lui Darko Perić este mult mai complexă și are inclusiv o legătură specială cu România, țara în care a ajuns în adolescență pentru a studia medicina veterinară. Acum, Darko Perić poate fi urmărit și în comedia românească „Vacanță All Inclusive”, în care joacă alături de Smiley și Pavel Bartoș, o producție care marchează o nouă etapă în relația sa profesională cu România.

Născut în Kladovo, un oraș din Serbia aflat pe malul Dunării, Darko Perić a descoperit încă de tânăr ce înseamnă să îți construiești viața departe de locurile familiare. A locuit în România și Germania, înainte de a se stabili în Spania, unde și-a început cariera profesională în actorie în 2008. Primele sale apariții importante au inclus serialul „Crematorio”, urmat de filmul „A Perfect Day”, în care a jucat alături de Benicio del Toro și Tim Robbins. În 2016, rolul antagonistului Oso din Mar de plástico i-a adus o mai mare vizibilitate în industria cinematografică spaniolă, pregătind terenul pentru proiectul care avea să îi schimbe definitiv cariera.

În 2017, Darko Perić a fost distribuit în rolul Helsinki din „La Casa de Papel”, serialul creat de Álex Pina care avea să devină un fenomen global odată cu distribuirea sa internațională de către Netflix. Producția a cunoscut un succes impresionant, câștigând inclusiv premiul International Emmy pentru Cel mai bun serial dramatic în 2018. Pentru actor, însă, notorietatea a venit la pachet cu o realitate pe care nu o anticipase pe deplin: pierderea anonimatului, atenția constantă a fanilor și dificultatea de a se bucura de lucruri altădată obișnuite, precum o simplă plimbare pe stradă.

În tot acest timp, România a rămas un reper important în povestea sa personală. Actorul vorbește limba română, păstrează amintiri din perioada în care a locuit aici și este un admirator al cinematografiei autohtone. În 2023, a revenit în țara noastră în calitate de membru al juriului Competiției Oficiale a Festivalului Internațional de Film Transilvania, iar anul acesta publicul român îl poate urmări într-o producție realizată chiar aici.

Este vorba despre „Vacanță All Inclusive”, comedia polițistă regizată de Radu Bărbulescu, în care Darko Perić joacă alături de Smiley, Pavel Bartoș, Raluca Aprodu și Mihai Călin. Lansat în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026, filmul urmărește o vacanță la mare care ia o întorsătură neașteptată după descoperirea unui transport misterios pe plaja Vadu. Pentru Perić, proiectul a reprezentat nu doar o nouă experiență profesională, ci și o ocazie de a reveni pe malul Dunării, un loc cu o semnificație aparte în viața sa.

Într-un interviu exclusiv pentru ELLE România, Darko Perić vorbește despre relația complicată cu celebritatea, despre lecțiile învățate interpretându-l pe Helsinki, despre importanța de a rămâne fidel propriilor valori și despre felul în care experiențele trăite în mai multe țări i-au schimbat perspectiva asupra ideii de „acasă'. În plus, nu s-a sfiit să dezvăluie detalii din culisele filmărilor pentru „Vacanță All Inclusive”.

ELLE: Ai păstrat o legătură specială cu România de-a lungul anilor. Există vreun loc, un obicei sau un lucru de aici de care îți este dor?

D.P.: Sunt omul Dunării. Pentru mine, Dunărea înseamnă foarte mult, iar Clisura Dunării este un loc pe care îl consider un must-see. De 25 de ani trăiesc la mare, așa că am o legătură specială cu apa. România face parte din povestea mea; am venit aici la 18 ani să studiez medicina veterinară. Iar dacă vorbim despre cinema, „Operațiunea Monstrul” este filmul meu românesc preferat. Îmi place mult.

ELLE: Ai studiat medicina veterinară, dar ai ajuns să ai o carieră internațională în actorie. Care a fost momentul în care ai realizat că vrei să urmezi acest drum?

D.P.: Am plecat de acasă la 13 ani, iar la 18 ani am venit în România să studiez medicina veterinară. Drumul spre actorie s-a construit treptat și destul de natural. Momentul în care am înțeles că lucrurile devin serioase a fost după ce am filmat cu Benicio del Toro. Mi-am dat seama că actorii pe care îi admiram sunt oameni reali și mi-am spus: „Uite, pot să fac și eu asta!”. Apoi m-am înscris la o școală de actorie în Barcelona. Am avut mai mulți mentori de-a lungul drumului.

ELLE: Succesul internațional a venit odată cu rolul Helsinki din La Casa de Papel. Cum s-a schimbat viața ta după apariția serialului?

D.P.: „La Casa de Papel” mi-a schimbat viața. Încerc să rămân același om, dar condițiile s-au schimbat. Faima a venit în jurul vârstei de 40 de ani. A fost un șoc să nu pot ieși din hotel în São Paulo din cauza fanilor, iar în Barcelona au fost momente când paparazzi mă așteptau. Uneori nu puteam merge liniștit pe stradă. Viața s-a schimbat într-un fel care nu mi-a plăcut întotdeauna; nu mi-aș dori asta pentru nimeni. Unul dintre primele șocuri a fost la Belgrad, unde erau aproximativ 20.000 de fani turci. La fiecare pas auzeam: „Oh, my God! Putem face o fotografie?”. Atunci înțelegi amploarea fenomenului. Când toți din jur te ridică în slăvi, e ușor să crească ego-ul. Încerc să-mi păstrez valorile și perspectiva; îmi plac filosofia stoicilor și ideea de memento mori.

ELLE: Există ceva ce ai învățat despre tine în perioada în care l-ai interpretat pe Helsinki?

D.P.: L-am interpretat timp de patru ani și am învățat că suntem mult mai rezistenți decât credem. De multe ori nu știm de ce suntem capabili până când ajungem într-o situație care ne obligă să descoperim asta. Cred că rolul mi-a confirmat tocmai acest lucru.

ELLE: Un rol atât de cunoscut poate deschide multe uși, dar poate veni și cu riscul de a fi asociat permanent cu același personaj. Ai simțit vreodată această presiune?

D.P.: Bineînțeles. Cred că mulți actori care au interpretat personaje iconice se confruntă cu asta. Dar faptul că ai jucat un personaj cunoscut nu înseamnă că trebuie să rămâi blocat acolo. Sunt actor și îmi place să explorez lucruri diferite. Încerc să-mi păstrez curiozitatea și să-mi amintesc că faima nu schimbă cine sunt. Nu mă tem de întrebarea „Ce s-ar întâmpla dacă…?”. Asta ține de filosofia mea de viață. Îmi place să rămân deschis la posibilități și să văd ce urmează. Memento mori îmi amintește să nu mă iau prea în serios.

ELLE: Revii pe ecrane într-o producție românească, „Vacanță All Inclusive”. Ce te-a convins să accepți acest proiect și cum a fost experiența de a filma din nou în România?

D.P.: Curiozitatea m-a convins. Cristian Hordilă, cu care mă cunoscusem la TIFF, m-a contactat cu propunerea. Când am vorbit, am simțit o legătură personală cu el și cu proiectul. Am filmat pe malul Dunării, ceea ce a fost interesant pentru mine, având în vedere legătura mea cu acest loc. Am văzut filmul aseară și cred că este o fabulă pentru adulți, o poveste despre familie, prietenie și relațiile dintre oameni. „Vacanță All Inclusive” este genul de film pe care îl poți vedea alături de familie sau de prieteni și despre care poți discuta după aceea. Mă bucur că publicul din România îl va putea vedea în curând în cinematografe.

ELLE: În film ai lucrat alături de Smiley și Pavel Bartoș. Cum a fost atmosfera de pe platourile de filmare și ce te-a surprins la cei doi?

D.P.: Smiley și Pavel Bartoș au o chimie foarte interesantă. Am filmat împreună doar câteva zile, dar am simțit energia bună dintre ei pe platou. M-a impresionat profesionalismul lor și felul în care lucrează împreună.

ELLE: Ai trăit în mai multe țări și ai cunoscut culturi diferite. Unde simți astăzi că este „acasă” pentru tine?

D.P.: Barcelona este acasă pentru mine. Este un oraș cosmopolit, în care întâlnești oameni și culturi diferite. În același timp, Catalonia are propria istorie, propria limbă și propria identitate. Nu este pur și simplu același lucru cu restul Spaniei, iar această diversitate îmi place. Îmi place foarte mult și să filmez în Italia, pentru că există un fel de haos creativ acolo. Am lucrat și cu echipe turcești, inclusiv în contexte în care se vorbeau limbi diferite. Îmi place să descopăr felul în care fiecare cultură lucrează și spune povești. Cred că, după ce ai trăit în mai multe locuri, începi să înțelegi că „acasă” nu trebuie să fie neapărat un singur loc. Dar Barcelona rămâne acasă pentru mine.

foto: PR

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