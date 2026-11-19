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Magda Pălimariu și soțul ei, omul de afaceri Ionuț Eriksen, se află în mijlocul unui conflict conjugal care a necesitat intervenția Poliției. Potrivit informațiilor din spațiul public, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a solicitat ajutorul autorităților, susținând că se simte în pericol. În urma incidentului, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pe care afaceristul l-a contestat în instanță.

Cine este Ionuț Eriksen, soțul Magdei Pălimariu

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen și-au oficializat relația în 2021, în cadrul unei ceremonii discrete. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Aksel, care a împlinit recent 4 ani. De-a lungul timpului, Magda Pălimariu a povestit că ea și soțul său au fost nevoiți să gestioneze și perioade în care au locuit în țări diferite, din cauza responsabilităților profesionale.

După căsătorie, prezentatoarea s-a stabilit pentru o perioadă în Norvegia, unde soțul său își desfășoară activitatea, însă ulterior a revenit în România.

Ionuț Eriksen este un antreprenor român stabilit în Norvegia, cu un parcurs profesional construit în peste două decenii de activitate în mediul de afaceri internațional.

Născut la Iași, Ionuț Eriksen a părăsit România în adolescență și a acumulat experiență în domenii variate – de la logistică și telecomunicații, până la industria editorială, consultanță financiară și servicii medicale. Numele său este legat și de diplomația economică, ocupând funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo, organizație în cadrul căreia a activat anterior ca membru în consiliul de conducere și vicepreședinte.

Conform presei mondene, parcursul său profesional a fost influențat de o vacanță în Grecia, la vârsta de 16 ani, atunci când a realizat că decizia de a se muta din România îi poate influența pozitiv viața.

Primul său loc de muncă a fost într-o cafenea elenă, unde a lucrat ca ospătar. Ulterior, s-a stabilit în Norvegia, unde a urmat cursurile Facultății de Finanțe din Oslo, completate apoi de un program de masterat la Londra.

În 2005 a preluat funcția de controlor financiar în cadrul gigantului de curierat și logistică DHL, în Norvegia. După doar câteva luni, a preluat responsabilitățile financiare pentru dezvoltarea operatorului de telefonie mobilă Lebara. Eriksen s-a alăturat ulterior companiei Aschehoug – una dintre cele mai vechi și importante edituri scandinave, fondată în 1872 -, unde a condus departamentul financiar. În 2012, a preluat conducerea Eurodent, o rețea de clinici stomatologice cu origini norvegiene, în postura de CEO și Managing Director.

Ce s-a întâmplat între Magda Pălimariu și soțul ei

Deși a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de atenția publicului, Magda Pălimariu a ajuns în centrul unor informații privind probleme în căsnicie. Conform publicației CANCAN.RO, prezentatoarea și soțul său, Ionuț Eriksen, au avut recent o dispută, iar situația a devenit suficient de tensionată încât vedeta să solicite intervenția Poliției.

Aceeași sursă susține că Magda Pălimariu le-ar fi spus agenților că se teme pentru siguranța sa. Ulterior, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva soțului prezentatoarei. Ionuț Eriksen a contestat măsura la Judecătoria Buftea, iar instanța urmează să analizeze cazul pe 19 noiembrie. Judecătorii vor decide dacă există motive pentru menținerea măsurilor de protecție.

Cererea a fost depusă de Magda Pălimariu pe 17 noiembrie, potrivit documentului oficial.

Magda Pălimariu a făcut și prima declarație cu privire la acest conflict pe care l-a avut cu soțul ei.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu în exclusivitate pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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