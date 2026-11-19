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Expoziția „I Met You Later in Life” a Leei Rasovszky, curatoriată de Diana Marincu și deschisă la Mobius Gallery din Piața Amzei până pe 13 decembrie, aduce temele din lucrările expuse la masa dezbaterii.

Pe parcursul celor patru săptămâni, galeria găzduiește un program de întâlniri deschise publicului care este invitat să discute despre grijă, memorie, solidaritatea dintre generații de femei, autonomia corporală și siguranță. Participarea la toate evenimentele este gratuită.

Cele opt portrete și instalații din expoziție — în care desenul se întâlnește cu ceramica, obiectul și sunetul — aduc în prim-plan figuri feminine reale și imaginare, de la femeile din arborele genealogic al artistei până la cele pe care le-a cunoscut prin experiența maternității. Programul de evenimente mută aceste povești din spațiul lucrărilor în cel al conversației: publicul este invitat să vorbească, să lucreze cu mâinile și să-și aducă propriile istorii.

Programul a debutat pe 15 noiembrie cu un tur ghidat susținut de Lea Rasovszky și a continuat pe 17 noiembrie cu o discuție organizată alături de Centrul FILIA despre autonomie corporală, memoria Decretului 770/1966 și accesul la avort în prezent.

Ce urmează

Joi, 19 noiembrie, 18:00–19:30 — Atelier despre grija colectivă, împreună cu E-Romnja

O întâlnire despre grija ca practică împărtășită, nu ca povară purtată în tăcere de fiecare femeie în parte, organizată alături de Asociația E-Romnja, care militează pentru drepturile femeilor rome.

Sâmbătă, 21 noiembrie, 16:00–20:00 — CLACA, atelier comunitar

Inspirată de tradiția clăcii, întâlnirea împletește poveștile participantelor cu una dintre activitățile considerate multă vreme „treabă de femei”: cusutul, adică munca domestică, invizibilă și structurală care întărește, repară și dă viață obiectelor textile de zi cu zi. Participantele lucrează împreună pe un material alb „ca un steag, ca o față de masă, ca o perdea”, desenând cu ace și fire colorate portretele celor care le-au învățat să reziste și să fie femei împreună. Este un exercițiu de deschidere și sororitate, cu o singură miză: să înlocuim tăcerea cu vizibilitate și curaj. Accesul este gratuit, pe bază de înscriere:

Miercuri, 25 noiembrie, 18:00–20:00 — Atelier despre siguranța femeilor, împreună cu Centrul FILIA

Atelierul marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și propune un spațiu sigur în care participantele pot discuta despre riscuri, resurse și strategii de protecție, individuale și colective.

Vineri, 27 noiembrie, 18:00–20:00 — Discuție colectivă: a fi femeie în domeniul cultural

O conversație deschisă despre munca, vizibilitatea și precaritatea femeilor din cultură, despre maternitate și carieră artistică, despre ce s-a schimbat și ce rămâne de schimbat.

Miercuri, 9 decembrie, ora 13:00 — Tur ghidat cu artista Lea Rasovszky

Ultima ocazie de a parcurge expoziția alături de artistă, care vorbește despre geneza celor opt lucrări, despre jurnalul din care a pornit proiectul și despre femeile care i-au inspirat portretele.

[Data], [ora] — Finisaj și lansarea catalogului „I Met You Later in Life” Expoziția se încheie cu lansarea catalogului, o publicație bilingvă cu texte critice și documentare vizuală, tipărită în 500 de exemplare și disponibilă gratuit în format digital pe site-ul artistei.

Despre expoziție

„M-am întâlnit cu mine însămi mai târziu în viață.” De la această propoziție din jurnalul artistei pornește cea mai nouă expoziție personală a Leei Rasovszky. Punctul de plecare este descoperirea maternității ca moment de transformare și de reconectare cu propria feminitate. După o lună petrecută la Timișoara, expoziția itinerantă a ajuns la București, unde a fost vernisată pe 13 noiembrie. „Energia pe care o regăsim în noile lucrări — instalații, desen, ceramică — ale Leei Rasovszky se detașează de construcția personajelor sale de până acum. […] Caleidoscopul astfel format propune 8 perspective simultane asupra unor arhetipuri sau tipologii care provin din memoria ancestrală, din visele recurente sau din viața de zi cu zi a Leei Rasovszky”, Diana Marincu, curatoarea expoziției.

Informații practice

Loc: Mobius Gallery, Piața Amzei, București

Perioadă: 13 noiembrie – 13 decembrie 2026

Program de vizitare: miercuri–vineri, 16:00–20:00; sâmbătă, 14:00–20:00

Acces: gratuit, atât în expoziție, cât și la toate evenimentele

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