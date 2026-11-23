Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ramona Olaru este una dintre cele mai populare și iubite asistente TV din România, reușind să-și câștige un număr impresionant de fani de-a lungul timpului.

Ramona Olaru, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu”, Cătălin Cazacu și a trecut recent prin despărțirea de Steve Ant.

Deși părea că unele dintre aceste legături se îndreaptă spre un final fericit, lucrurile nu au funcționat, iar ea spune că a tras concluzii clare din acele experiențe. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului.

Ramona Olaru este prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deține un brand de haine, este implicată în numeroase proiecte, iar pe lângă toate acestea mai face cursuri de actorie. Adoră să călătorească și foarte mulți sunt curioși să afle cum face față vedeta programului aglomerat din viața ei, așa că recent a dezvăluit o parte dintre secretele care o ajută să își poată onora toate responsabilitățile.

Într-un interviu acordat recent, Ramona Olaru a mărturisit că în acest moment nu are un partener de cuplu și a vorbit în termeni amuzanți despre viața ei amoroasă.

„Viața amoroasă este foarte bună: sunt singură! Probabil dacă aș fi fost cu cineva m-ar fi tras înapoi și nu aveam atâta avânt să creez atâtea lucruri”, a povestit ea pentru VIVA!.

Asistenta TV are planuri mari pentru anul care urmează, mărturisind că nu se știe de unde apare partenerul potrivit și pentru ea.

„Probabil că o să mai joc într-un film. Păstrez emisiunile că e ceva ce mă reprezintă, să lucrez în televiziune. Și, bineînțeles că voi continua și cu hainele. Și poate mă mărit. Nu se știe niciodată cum apare vreunul și zice: ‘Hei, Ramona, nu vrei să fii soția mea?’ Și eu: ‘Da. Ce bine că ai venit!o’ Nu știu. Om vedea. Să fim sănătoși”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Ramona Olaru va apărea într-un film

Ramona Olaru este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde menține o legătură constantă cu comunitatea sa de fani, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că în prezent filmează pentru o comedie, unde va avea un rol principal. Vedeta este mândră de noua latură pe care și-o descoperă cu ajutorul actoriei și e determină să exploreze și mai mult acest domeniu.

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte. Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte. Mi se pare fascinant și e o diferență. E o diferență pentru că la televizor trebuie să stau numai cu ochii în cameră, iar când filmezi pentru un film sau o parte dintr-un proiect de genul, nu trebuie să stau deloc cu ochii pe cameră sau în cameră. La cursuri am făcut treaba asta de foarte multe ori, dar profesorii au fost atât de buni încât am înțeles cum stau lucrurile și acum pot să fac diferența între televiziune și, iată, filmări pentru un film”, a spus Ramona Olaru pentru spynews.ro.

Citește și:

Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: „Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro