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Tenorul Cezar Ouatu a fost victima hoților, aceștia furându-i din casă mai multe lucruri de valoare.

Ce a povestit tenorul Cezar Ouatu despre bunurile care i-au fost sustrase din casă.

Tenorul Cezar Ouatu a sesizat vineri, 20 noiembrie, poliția cu privire la dispariția din propria casă a mai multor bunuri de valoare. Acesta a povestit că hoții i-ar fi furat cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur. Polițiștii au deschis deja un dosar penal și urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona imobilului.

Potrivit declarațiilor lui Cezar Ouatu, furtul ar fi avut loc în perioada 13-18 noiembrie, însă acesta nu a sesizat lipsa bunurilor decât vineri, atunci când a observat că îi lipsește unul dintre ceasuri. Pe lângă valoarea materială, tenorul a precizat că obiectele au mare valoare sentimentală și a făcut un apel la cei care le-au sustras pentru înapoierea acestora.

„Am avut un eveniment la Opera Națională din București și, cum fac de obicei, să-mi iau un ceas la mână, am găsit cutia goală”, a relatat artistul. „Imaginați-vă că eu stau în acea casă și cu fetița mea, și cu partenera mea de viață”.

Poliţiştii au stabilit că hoţii au intrat în casă după ce au forţat un geam de la bucătărie și a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în perioada 13 noiembrie-18 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forţarea unei ferestre de la bucătărie. Din locuinţă ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecţie şi mai multe bijuterii din aur”, a precizat IPJ Ilfov. „au fost identificate şi ridicate urme de interes criminalistic, cat şi urme biologice urmând să fie dispuse expertizării”.

Cezar Ouatu și-a botezat fiica în urmă cu câteva săptămâni

Cezar Ouatu a avut parte recent de un moment important în familie. Tenorul și partenera sa, Teodora, și-au botezat fiica, pe Serena Maria, iar evenimentul a adus și o premieră pentru cei doi: prima lor apariție publică împreună.

Ceremonia a fost urmată de o petrecere elegantă, la care au participat membri ai familiei, prieteni apropiați și persoane cunoscute din lumea artistică. Printre invitați s-a aflat și compozitorul Mihai Alexandru, însoțit de soția sa.

Cezar Ouatu a devenit tată în vara acestui an, veste pe care a împărtășit-o atunci cu urmăritorii săi. Deși a publicat ulterior mai multe imagini și mesaje dedicate fiicei sale, artistul a ales să păstreze discreția în privința mamei copilului. Botezul Serenei Maria a reprezentat astfel prima ocazie în care Cezar și Teodora au apărut oficial împreună.

În ultimul an, tenorul a fost rezervat în ceea ce privește viața sentimentală. În toamna anului trecut, acesta s-a despărțit de Raluca Jurcă, cu puțin timp înainte de nunta pe care o aveau programată.

Primele imagini cu cei doi în postura de părinți au ajuns în mediul online prin intermediul lui Mihai Alexandru. Compozitorul a filmat momentul sosirii la petrecere, unde invitații au fost întâmpinați de Cezar Ouatu și Teodora. La vederea partenerei tenorului, Mihai Alexandru a complimentat-o: „Ia uitați ce frumusețe aici!”, a spus acesta în timp ce o filma pe Teodora, care i-a răspuns zâmbind.

Cezar Ouatu l-a rugat apoi pe compozitor să oprească filmarea pentru ca invitații să se poată bucura de petrecere. Ulterior, Mihai Alexandru a publicat câteva imagini de la eveniment și a transmis un mesaj pentru proaspeții părinți.

„O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”, a fost mesajul transmis de Mihai Alexandru pe rețelele de socializare.

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Foto: Arhiva ELLE

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