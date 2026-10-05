Cezar Ouatu și-a botezat fiica. Artistul, prima apariție publică alături de partenera sa, Teodora

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Cezar Ouatu a avut parte de un moment important în familie. Tenorul și partenera sa, Teodora, și-au botezat fiica, pe Serena Maria, iar evenimentul a adus și o premieră pentru cei doi: prima lor apariție publică împreună.

Cezar Ouatu și-a botezat fiica

Ceremonia a fost urmată de o petrecere elegantă, la care au participat membri ai familiei, prieteni apropiați și persoane cunoscute din lumea artistică. Printre invitați s-a aflat și compozitorul Mihai Alexandru, însoțit de soția sa.

Cezar Ouatu a devenit tată în vara acestui an, veste pe care a împărtășit-o atunci cu urmăritorii săi. Deși a publicat ulterior mai multe imagini și mesaje dedicate fiicei sale, artistul a ales să păstreze discreția în privința mamei copilului. Botezul Serenei Maria a reprezentat astfel prima ocazie în care Cezar și Teodora au apărut oficial împreună.

În ultimul an, tenorul a fost rezervat în ceea ce privește viața sentimentală. În toamna anului trecut, acesta s-a despărțit de Raluca Jurcă, cu puțin timp înainte de nunta pe care o aveau programată.

Prima apariție a lui Cezar Ouatu alături de Teodora

Primele imagini cu cei doi în postura de părinți au ajuns în mediul online prin intermediul lui Mihai Alexandru. Compozitorul a filmat momentul sosirii la petrecere, unde invitații au fost întâmpinați de Cezar Ouatu și Teodora. La vederea partenerei tenorului, Mihai Alexandru a complimentat-o: „Ia uitați ce frumusețe aici!”, a spus acesta în timp ce o filma pe Teodora, care i-a răspuns zâmbind.

Cezar Ouatu l-a rugat apoi pe compozitor să oprească filmarea pentru ca invitații să se poată bucura de petrecere. Ulterior, Mihai Alexandru a publicat câteva imagini de la eveniment și a transmis un mesaj pentru proaspeții părinți.

„O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”, a fost mesajul transmis de Mihai Alexandru pe rețelele de socializare.

Pentru această ocazie, Teodora a ales o rochie albă, cu umerii descoperiți, aceasta fiind și prima sa apariție publică alături de Cezar Ouatu. Petrecerea a inclus și mai multe momente muzicale. La sosire, invitații au fost întâmpinați pe covorul roșu în acordurile Cvartetului Cronos, iar ulterior atmosfera a fost întreținută de orchestra Frații Cocoș.

Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui

La câteva zile de când a devenit tată, tenorul a vorbit într-un interviu despre fetița lui, dezvăluind că este foarte fericit că aceasta îi seamănă.

„Ne-am regăsit aici, iată, începând cu 31 iulie… o nouă etapă și mi se pare fantastic că nu am văzut o perfecțiune de copil, de la grimase, fățucă, fizionomia… mi se pare ceva senzațional. Vă mai dau o picanterie: ce sunt eu cârlionțat, dar ce e ea! Îmi seamănă mult. Mi se spune că seamănă cu mine, copiii se definesc în timp”, a declarat Cezar Ouatu la Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Tenorul a mărturisit că și-a dorit de foarte mult timp să aibă un copil și este copleșit de emoții și bucurie.

„Bine am întrat în clubul tăticilor! Când ating acest subiect de câteva zile încoace, de pe 31 iulie, când iubita mea Selena-Maria s-a născut, de multe ori nu am nici cuvinte și, oricum, de multe ori cuvintele murdăresc. Pot să vă spun doar că este o reflecție a ceea ce mi-am dorit de atâția ani de zile și o văd ca pe o regăsire, nu neapărat ca pe o naștere”, a mai spus el pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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