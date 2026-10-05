Cezar Ouatu și-a botezat fiica. Artistul, prima apariție publică alături de partenera sa, Teodora

Cezar Ouatu și partenera sa, Teodora, au sărbătorit botezul fiicei lor, Serena Maria, alături de familie și prietenii apropiați.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cezar Ouatu și-a botezat fiica. Artistul, prima apariție publică alături de partenera sa, Teodora

Cezar Ouatu a avut parte de un moment important în familie. Tenorul și partenera sa, Teodora, și-au botezat fiica, pe Serena Maria, iar evenimentul a adus și o premieră pentru cei doi: prima lor apariție publică împreună.

Cezar Ouatu și-a botezat fiica

Ceremonia a fost urmată de o petrecere elegantă, la care au participat membri ai familiei, prieteni apropiați și persoane cunoscute din lumea artistică. Printre invitați s-a aflat și compozitorul Mihai Alexandru, însoțit de soția sa.

Cezar Ouatu a devenit tată în vara acestui an, veste pe care a împărtășit-o atunci cu urmăritorii săi. Deși a publicat ulterior mai multe imagini și mesaje dedicate fiicei sale, artistul a ales să păstreze discreția în privința mamei copilului. Botezul Serenei Maria a reprezentat astfel prima ocazie în care Cezar și Teodora au apărut oficial împreună.

În ultimul an, tenorul a fost rezervat în ceea ce privește viața sentimentală. În toamna anului trecut, acesta s-a despărțit de Raluca Jurcă, cu puțin timp înainte de nunta pe care o aveau programată.

Prima apariție a lui Cezar Ouatu alături de Teodora

Primele imagini cu cei doi în postura de părinți au ajuns în mediul online prin intermediul lui Mihai Alexandru. Compozitorul a filmat momentul sosirii la petrecere, unde invitații au fost întâmpinați de Cezar Ouatu și Teodora. La vederea partenerei tenorului, Mihai Alexandru a complimentat-o: „Ia uitați ce frumusețe aici!”, a spus acesta în timp ce o filma pe Teodora, care i-a răspuns zâmbind.

Cezar Ouatu l-a rugat apoi pe compozitor să oprească filmarea pentru ca invitații să se poată bucura de petrecere. Ulterior, Mihai Alexandru a publicat câteva imagini de la eveniment și a transmis un mesaj pentru proaspeții părinți.

„O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”, a fost mesajul transmis de Mihai Alexandru pe rețelele de socializare.

Pentru această ocazie, Teodora a ales o rochie albă, cu umerii descoperiți, aceasta fiind și prima sa apariție publică alături de Cezar Ouatu. Petrecerea a inclus și mai multe momente muzicale. La sosire, invitații au fost întâmpinați pe covorul roșu în acordurile Cvartetului Cronos, iar ulterior atmosfera a fost întreținută de orchestra Frații Cocoș.

Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui

La câteva zile de când a devenit tată, tenorul a vorbit într-un interviu despre fetița lui, dezvăluind că este foarte fericit că aceasta îi seamănă.

„Ne-am regăsit aici, iată, începând cu 31 iulie… o nouă etapă și mi se pare fantastic că nu am văzut o perfecțiune de copil, de la grimase, fățucă, fizionomia… mi se pare ceva senzațional. Vă mai dau o picanterie: ce sunt eu cârlionțat, dar ce e ea! Îmi seamănă mult. Mi se spune că seamănă cu mine, copiii se definesc în timp”, a declarat Cezar Ouatu la Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Tenorul a mărturisit că și-a dorit de foarte mult timp să aibă un copil și este copleșit de emoții și bucurie.

„Bine am întrat în clubul tăticilor! Când ating acest subiect de câteva zile încoace, de pe 31 iulie, când iubita mea Selena-Maria s-a născut, de multe ori nu am nici cuvinte și, oricum, de multe ori cuvintele murdăresc. Pot să vă spun doar că este o reflecție a ceea ce mi-am dorit de atâția ani de zile și o văd ca pe o regăsire, nu neapărat ca pe o naștere”, a mai spus el pentru sursa citată.

Citește și:
Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Nicole Cherry, despre dorința de a deveni din nou mamă. Ce a dezvăluit despre fiica ei, Anastasia: "Câteodată e o perioadă grea"
People
Nicole Cherry, despre dorința de a deveni din nou mamă. Ce a dezvăluit despre fiica ei, Anastasia: "Câteodată e o perioadă grea"
Dana Nălbaru și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum vedeta: "L-am tuns singură"
People
Dana Nălbaru și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum vedeta: "L-am tuns singură"
Johnny Depp, gest bizar la o petrecere din Las Vegas. Ce a făcut actorul în fața fotografilor
People
Johnny Depp, gest bizar la o petrecere din Las Vegas. Ce a făcut actorul în fața fotografilor
Romanița Iovan, confesiuni de ziua ei de naștere. Creatoarea de modă a împlinit 62 de ani: "Am primit cel mai frumos dar"
People
Romanița Iovan, confesiuni de ziua ei de naștere. Creatoarea de modă a împlinit 62 de ani: "Am primit cel mai frumos dar"
Brooklyn Beckham a lipsit de la show-ul mamei sale, deși se afla la Paris Fashion Week. Ce se întâmplă în familia Beckham
People
Brooklyn Beckham a lipsit de la show-ul mamei sale, deși se afla la Paris Fashion Week. Ce se întâmplă în familia Beckham
Kate Middleton dezvăluie ce activitate casnică face împreună cu Prințul William: "O echipă bună"
People
Kate Middleton dezvăluie ce activitate casnică face împreună cu Prințul William: "O echipă bună"
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Răducan și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie. Imagini emoționante cu copiii ei
Andreea Răducan și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie. Imagini emoționante cu copiii ei
People

Andreea Răducan și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru intim, acasă, alături de familie. Fosta campioană a publicat mai multe imagini de la aniversare, inclusiv fotografii cu cei doi copii ai săi, și a transmis un mesaj emoționant despre lucrurile care contează cel mai mult pentru ea.

+ Mai multe
EXCLUSIV: Cum se pregătește Nadia Comăneci pentru rolul de jurată la "Românii au talent". Reacția familiei sale: "Știu despre ce e vorba"
EXCLUSIV: Cum se pregătește Nadia Comăneci pentru rolul de jurată la "Românii au talent". Reacția familiei sale: "Știu despre ce e vorba"
People

Nadia Comăneci se pregătește pentru o experiență complet nouă, odată cu rolul de jurată la "Românii au talent". Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, la Singureni Manor Polo Cup 2026, legendara gimnastă ne-a vorbit despre emoțiile dinaintea filmărilor, relația cu viitorii săi colegi de juriu și modul în care familia ei a primit vestea.

+ Mai multe
Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying-ul în rândul copiilor: "Uneori începe acasă"
Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying-ul în rândul copiilor: "Uneori începe acasă"
People

Andreea Bănică a transmis un mesaj important despre bullying-ul în rândul copiilor și rolul pe care părinții îl au în prevenirea acestui fenomen.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC