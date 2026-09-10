Cezar Ouatu pregătește botezul fiicei sale, Serena. Ce a dezvăluit despre eveniment: „Totul foarte mult pe zona asta angelică, de alb…”

Într-un interviu acordat recent, artistul a mărturisit că a început pregătirile pentru botezul fiicei sale, oferind și unele detalii despre marele eveniment.

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  de  Andreea Ilie
Cezar Ouatu pregătește botezul fiicei sale, Serena. Ce a dezvăluit despre eveniment: "Totul foarte mult pe zona asta angelică, de alb..."

Tenorul Cezar Ouatu a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că a devenit tată de fetiță.

Cezar Ouatu, dezvăluiri despre botezul fiicei sale, Serena

Tenorul Cezar Ouatu a luat pe toată lumea prin surprindere cu dezvăluirea faptului că a devenit tată în urmă cu puțin timp.

Artistul are o fetiță, pentru care a ales numele Serena Maria, care a venit pe lume pe 31 iulie.

Cezar Ouatu este iremediabil îndrăgostit de fetița lui, alături de care petrece momente superbe, postând unele cadre și pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, artistul a mărturisit că a început pregătirile pentru botezul fiicei sale, oferind și unele detalii despre marele eveniment.

„Pentru mine contează creştinarea şi tot ce se întâmplă în acele momente, din punct de vedere spiritual, iar mai departe am mers şi pe mâna Serenei care mi-a sugerat să fie un botez intim, discret şi, cum să spun, lumea să se distreze, chiar dacă ea va dormi în timpul acela. Va fi aşa, o chestiune diafană, totul foarte mult pe zona asta angelică, de alb. Va fi classy, ca să zic aşa, şi cu persoane de suflet şi cam atât”, a declarat Cezar Ouatu, citat de Spynews.ro.

Tenorul este iremediabil îndrăgostit de fiica lui, despre care mărturisește că este foarte cuminte și îl acompaniază în numeroase ocazii.

„Serena este extrem de cuminte. Până acum, dacă o trezim noi să mănânce şi aşa mai departe, adică acel mit sau nu mit, mă rog, realitate, pentru foarte mulţi dintre părinţi, la noi şi la mine nu s-a adeverit, deocamdată, cel puţin. Are deja o lună, astăzi este şi ziua ei, are o lună şi o săptămână şi este extrem de cuminte, deja am expus-o, să zic aşa, am mers la mare, în diferite localuri, adică o iau cu mine, şi este pâinea lui Dumnezeu”, a mai spus artistul.

Cezar Ouatu, în ipostaze superbe alături de fiica lui

Tenorul a apărut alături de micuță în două fotografii emoționante în care artistul apare stând întins în pat, în timp ce fetița doarme în brațele lui.

„Dimineți de august
Închizi ochii, o ai pe piept și simți cum timpul se oprește și reîncepe de acolo de unde poate niciodată nu ai știut cum două inimi pot bate pe aceeași frecvență și pot avea asemenea conexiune nevorbită, nebănuită, dincolo de orice graniță !!!
Good morning, my Serena Maria”, a scris artistul în descrierea fotografiilor.

Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui

La câteva zile de când a devenit tată, tenorul a vorbit într-un interviu despre fetița lui, dezvăluind că este foarte fericit că aceasta îi seamănă.

„Ne-am regăsit aici, iată, începând cu 31 iulie… o nouă etapă și mi se pare fantastic că nu am văzut o perfecțiune de copil, de la grimase, fățucă, fizionomia… mi se pare ceva senzațional. Vă mai dau o picanterie: ce sunt eu cârlionțat, dar ce e ea! Îmi seamănă mult. Mi se spune că seamănă cu mine, copiii se definesc în timp”, a declarat Cezar Ouatu la Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Tenorul a mărturisit că și-a dorit de foarte mult timp să aibă un copil și este copleșit de emoții și bucurie.

„Bine am întrat în clubul tăticilor! Când ating acest subiect de câteva zile încoace, de pe 31 iulie, când iubita mea Selena-Maria s-a născut, de multe ori nu am nici cuvinte și, oricum, de multe ori cuvintele murdăresc. Pot să vă spun doar că este o reflecție a ceea ce mi-am dorit de atâția ani de zile și o văd ca pe o regăsire, nu neapărat ca pe o naștere”, a mai spus el pentru sursa citată.

Cezar Ouatu nu a dezvăluit însă cine este mama copilului său, decizând să păstreze discreția asupra acestui aspect al vieții sale.

Cezar Ouatu, dezvăluiri despre relația cu soprana Angela Gheorghiu

Puțină lume știe despre relația dintre Cezar Ouatu și soprana Angela Gheorghiu, relație care a durat doar un an, în 2013, și de atunci cei doi nu au mai ținut legătura și nici nu au mai colaborat pe plan profesional.

Deși diferența de vârstă între cei doi este destul de mare, 14 ani, Cezar Ouatu și Angela Gheorghiu au format un cuplu timp de un an și, mai mult, conform presei mondene, se și mutaseră împreună.

Știrile din acea vreme susțineau că soprana l-a ajutat pe Cezar Ouatu pe plan profesional, contribuind la ascensiunea acestuia în carieră. Cezar Ouatu dezminte însă acest zvonuri, vorbind și despre relația pe care o are acum cu fosta lui parteneră.

„Nici vorbă de așa ceva. Colaborările noastre pot fi numărate pe degetele unei mâini. Eu aveam 12 ani de carieră în spate, am absolvit Conservatorul la Milano, cu notă maximă. Degeaba apărea pe scenă cu mine, dacă nu avea cu cine cânta”, a spus Cezar Ouatu într-un interviu acordat playtech.ro.

Artistul a precizat în același interviu că nu mai ține legătura cu fosta lui parteneră de când s-a terminat relația și că exclude orice colaborare profesională.

„De atunci, nu ne-am mai vorbit. Este exclusă vreo altă colaborare, pe viitor. Nu am păstrat sub nicio formă legătura, nu ne-am trimis niciodată măcar vreun mesaj, cu ocazia vreunui eveniment special din viața noastră, și nici de sărbători”, a adăugat acesta.

După despărțirea de Cezar Ouatu, Angela Gheorghiu și-a găsit fericirea alături de Mihai Ciortea, mai tânăr cu 22 de ani decât ea și cu care are o relație din 2013 și alături de care apare ocazional pe rețelele de socializare.

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Foto: Facebook

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