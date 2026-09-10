Andreea Berecleanu, dezvăluiri surprinzătoare despre fiul ei. Petru a împlinit 21 de ani: „Sunt tare mândră și fericită”

Andreea Berecleanu l-a sărbătorit recent pe fiul ei, Petru, care a împlinit 21 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a oferit detalii neștiute despre băiatul ei și și-a exprimat mândria față de el.

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  de  ELLE.ro
Andreea Berecleanu și fiul ei
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Pe 10 septembrie, Petru, fiul Andreei Berecleanu, a împlinit 21 de ani. Prezentatoarea TV a marcat acest moment printr-un mesaj special adresat băiatului ei, pe care l-a împărtășit și cu fanii virtuali.

Petru, fiul Andreei Berecleanu, a împlinit 21 de ani

Pe rețelele de socializare, Andreea Berecleanu a postat un mesaj înduioșător pentru băiatul ei, Petru, care a ajuns la vârsta de 21 de ani. Prezentatoarea TV și-a exprimat admirația pentru fiul ei și pentru maturitatea de care dă dovadă. 

„E mai greu să gasesc poze cu Petru singur, el e înconjurat mereu de familie, de prieteni, de dragoste și bucurie. E copilul solar, bun și frumos, plin de umor și spontan, pe care și-l dorește toată lumea în preajmă. Azi e ziua lui, face 21 de ani și sunt tare mândră și fericită de cum a crescut și cum a devenit bărbatul elegant și puternic de astăzi. La mulți ani, Dodo. Te iubim.”

Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai săi după ce s-au mutat din România

Andreea Berecleanu vorbește mereu cu mândrie despre cei doi copii ai săi și chiar dacă recunoaște că o afectează faptul că nu îi are alături, este extrem de mândră de aceștia.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a povestit despre conexiunea specială pe care o are cu aceștia.

„Eva a învățat și locuit 8 ani la Londra, iar Petru, 3. Anul trecut, s-a mutat la Barcelona, unde are jobul actual, iar Petru, la facultate în Marbella. Relația noastră rămâne aceeași, extrem de apropiată, indiferent de distanță. Când vorbim la telefon, îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate din apartamentul de la București. Conexiunea noastră este dincolo de granițe”, a declarat ea pentru VIVA!.

Andreea Berecleanu a vorbit și despre reușitele profesionale ale fiicei ei, Eva.

„Eva este independentă, are un job serios full time, este responsabilă în toate privințele. Eu, noi, îi suntem alături necondiționat”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Andreea Berecleanu, detalii despre relația cu copiii

Chiar dacă Eva și Petru nu mai locuiesc împreună cu mama lor decât în vacanțe sau de sărbători, legătura dintre Andreea Berecleanu și copiii săi rămâne strânsă. Vedeta vorbește zilnic cu ei și se implică emoțional, oferindu-le sprijin și sfaturi.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste”, a declarat Andreea Berecleanu pentru Click

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Foto: Instagram

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