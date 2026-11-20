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Cosmina Păsărin revine în atenția publicului cu un nou proiect de actorie, urmând să apară în cel de-al doilea sezon al serialului „Băieți buni”. Vedeta a oferit detalii despre personajul pe care îl interpretează și a vorbit despre provocările întâmpinate pe platourile de filmare. Într-un interviu acordat recent, aceasta a mărturisit că rolul a scos-o din zona de confort, fiind nevoită să intre în pielea unei femei cu o personalitate complet diferită de a sa.

Cosmina Păsărin, despre personajul său din sezonul 2 al serialului „Băieți buni„

Cosmina Păsărin se pregătește să revină pe micile ecrane într-un rol care promite să surprindă publicul. Vedeta face parte din distribuția celui de-al doilea sezon al serialului „Băieți buni”, o experiență profesională despre care vorbește cu entuziasm. Într-un interviu recent, Cosmina Păsărin a mărturisit că s-a bucurat foarte mult atunci când a primit oportunitatea de a face parte din distribuția serialului.

„M-a bucurat foarte tare experiența asta. Mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit onorată și mă bucur că am fost aleasă să fac parte din sezonul doi al serialului despre personaj pot să-ți spun că este un personaj foarte intens, o femeie care face doar ce vrea, joacă doar după propriile reguli, obține întotdeauna tot ceea ce își dorește”, a declarat Cosmina Păsărin pentru WOWbiz.

Tocmai diferențele dintre ea și femeia pe care o interpretează au reprezentat una dintre cele mai mari provocări ale proiectului.

„Dacă sunt eu așa în viața reală? Nu, în niciun caz. Și cred că asta a fost și una dintre cele mai mari provocări, să intru în mintea unui personaj care nu are nicio legătură cu mine. Asta mi s-a părut chiar cea mai mare provocare a acestui proiect.”

Cum a fost atmosfera de pe platourile de filmare

Cosmina Păsărin a vorbit și despre relația cu ceilalți actori, dar și despre atmosfera din timpul filmărilor. Deși experiența a fost una plăcută, vedeta a recunoscut că programul solicitant nu le-a lăsat prea mult timp pentru distracție. Echipa a avut de filmat numeroase scene într-un ritm alert, astfel că toți cei implicați au fost nevoiți să rămână concentrați asupra responsabilităților profesionale.

Cu toate acestea, actrița a povestit că între membrii distribuției s-au legat și prietenii , iar colaborarea a fost una de care își amintește cu plăcere.

„Am fost foarte concentrați la filmări, să știi că timp pentru peripeții n-a prea fost. Atmosfera a fost foarte frumoasă, filmările s-au încheiat de mult. Ne-am bucurat toți de această experiență. Am și muncit foarte mult, ne-am și împrietenit. Dar, în principiu, am fost destul de concentrați pentru că ritmul era foarte alert. S-a lucrat foarte mult. Au fost foarte multe scene de filmat, la fel ca voi și noi suntem nerăbdători să vedem rezultatul”, a povestit vedeta.

Ce schimbări a făcut Cosmina Păsărin în timpul filmărilor

Întrebată dacă a fost nevoită să facă sacrificii sau schimbări importante în viața personală pentru a se pregăti pentru rol, Cosmina Păsărin a explicat că nu a fost cazul. Totuși, programul de filmare a determinat-o să acorde o atenție mai mare odihnei și stilului de viață. Vedeta a încercat să evite stresul și să își organizeze timpul astfel încât să poată face față cerințelor de pe platou.

„Nu, nu, n-aș putea spune că am făcut sacrificii de acest fel. Încercam să mă gândesc acum dacă au fost așa schimbări majore. Nu, nu, sigur, în acea perioadă, în perioada în care am filmat, am fost destul de atentă la stilul de viață pe care l-am avut, la program. Mă odihneam foarte mult, încercam să elimin cât se poate de mult stresul și să mă concentrez foarte mult pe ceea ce aveam acolo de făcut, pentru că a fost o experiență intensă, dar și dificilă.”, a mai spus actrița.

În noul sezon, Băieți Buni: Pe Viață, care va putea fi urmărit în curând la PRO TV și pe VOYO, actrița revine în rolul care a consacrat-o, în timp ce noi personaje își fac apariția în universul serialului, printre acestea numărându-se și cel interpretat de actorul Cosmin Dominte.

„Să mă întorc la personajul meu după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești și tocmai de aceea m-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect. Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă, calculată și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr cine este astăzi și să mă întorc pe platou într-o poveste care a făcut parte din viața mea acum mai bine de două decenii. Mi se pare fascinant să ai ocazia să reiei un personaj după atât de mult timp și să-l descoperi într-o altă etapă a vieții lui, fiind tu însăți într-o altă etapă a vieții tale”, declara Cosmina Păsărin în urmă cu mai mult timp.

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Foto: Instagram

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