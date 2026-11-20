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Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu și a Roxanei Alexandru, are parte de o experiență profesională importantă la doar 21 de ani. Tânăra, care studiază în Spania, se află în prezent la Bruxelles, unde desfășoară un internship de o lună în cadrul Parlamentului European. Aceasta a povestit cum a apărut oportunitatea și ce presupune activitatea sa în una dintre cele mai importante instituții ale Uniunii Europene.

Jasmina Ianțu, internship la Parlamentul European

Fiica prezentatorului TV a început un nou capitol în parcursul său profesional, având ocazia să descopere din interior modul în care funcționează Parlamentul European. Deși nu a fost implicată până acum în politică, Jasmina Ianțu a mărturisit că a fost întotdeauna interesată să înțeleagă mai bine subiectele de actualitate și mecanismele din spatele deciziilor importante.

Experiența este cu atât mai surprinzătoare pentru tânără cu cât, în urmă cu numai două luni, vizitase sediul instituției europene fără să se gândească la posibilitatea de a reveni acolo în calitate de stagiară. Tânăra a explicat că totul s-a întâmplat într-un interval foarte scurt și că această oportunitate i-a oferit șansa de a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă dincolo de dezbaterile politice prezentate la televizor.

„Acum două luni intram în Parlamentul European ca invitat. Nu știam că două luni mai târziu aveam să mă întorc aici la internship. Pentru o lună, Bruxelles este locul în care învăț cum arată munca din spatele dezbaterilor pe care le vedem chiar la știri. Nu am fost implicată în politică neapărat în viața mea, însă mereu am fost curioasă și dornică să învăț cât mai multe”, a mărturisit Jasmina Ianțu pe Instagram.

Într-o altă postare, aceasta a vorbit despre diversitatea subiectelor abordate și despre experiențele de care a avut parte în primele zile ale stagiului.

„De la o vizită, la un internship în Parlamentul European. În ultimele două luni, lucrurile au luat o întorsătură la care nu m-aș fi așteptat, iar acum am ocazia să descopăr din interior cum funcționează una dintre cele mai importante instituții europene. Printre cei aproximativ 665.000 m² ai complexului parlamentar din Bruxelles (în care încă încerc să nu mă pierd) si cele 24 de limbi oficiale, am participat la dezbateri, conferințe și întâlniri pe teme despre care, până nu demult, știam destul de puține”, a scris tânăra.

Cu ce se ocupă Jasmina Ianțu în cadrul Parlamentului European

În timpul stagiului, Jasmina are ocazia să participe la activități legate de sănătatea publică și comunicarea în mediul online. Totodată, aceasta urmărește discuții despre digitalizare, tehnologie și inteligență artificială, domenii pe care își dorește să le înțeleagă mai bine. Fiica prezentatorului a explicat că o parte importantă a experienței sale presupune familiarizarea cu informații complexe și transformarea lor în mesaje mai accesibile publicului.

„Așa că ce fac eu aici este să mă implic în mare parte în activități legate de Sant, adică sănătate. Mai exact Comisia pentru Sănătate Publică, dar și Social Media. Până acum chiar am avut ocazia să particip la discuții foarte interesante. Pe lângă sănătate, mai am experiența să mai învăț și despre topicuri despre care nu știu absolut nimic, precum tech, AI și și discuții care de fapt sunt foarte importante și actuale. Și practic reușesc să deslușesc în sfârșit aceste informații complexe în mesaje mai ușor de înțeles. Am avut ocazia să particip chiar la a doua mea sesiune plenară. Încă învăț și mai am foarte multe de învățat, însă m-am gândit că, dacă tot am experiența asta, ar fi foarte frumos să împărtășesc și cu voi”, a povestit Jasmina.

Aceasta a completat că subiectele discutate sunt extrem de variate, fiecare zi oferindu-i ocazia să descopere lucruri noi.

„De la sănătate publică și securitate europeană, până la digitalizare, AI și comunicare, fiecare zi vine cu o perspectivă nouă”, a mai transmis fiica lui Virgil Ianțu.

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Foto: Instagram

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