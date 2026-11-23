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Am analizat estetica vestimentară a celui mai așteptat joc video al deceniului și felul în care aceasta reflectă obiceiurile de consum cât și obsesia contemporană pentru imagine și statut.

Există puține universuri fictive care au reușit să surprindă cultura americană cu aceeași ironie ca Grand Theft Auto. De-a lungul anilor, seria creată de Rockstar Games a transformat consumerismul, cultura celebrității și aspirația către bogăție în subiecte de satiră. Odată cu lansarea GTA VI, pe 19 noiembrie 2026, această observație socială capătă o nouă dimensiune: moda.

Acțiunea se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, și readuce în prim-plan Vice City, reinterpretarea virtuală a orașului Miami. Aici, aparențele contează enorm. Printre mașini extravagante, vile spectaculoase, cluburi de noapte și personaje obsedate de propria imagine, garderoba devine un indicator al statutului social. Pentru a construi această lume, Rockstar a acordat hainelor o atenție pe care rareori o întâlnim într-un joc video.

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Vice City, un oraș în care aparențele sunt totul

Dacă ne gândim la Miami, ne vin probabil în minte cămășile tropicale, costumele pastelate, bijuteriile aurii, pielea bronzată și ținutele care lasă puțin loc imaginației. Sunt elemente care au definit estetica orașului de-a lungul deceniilor, de la serialul Miami Vice până la videoclipurile hip-hop ale anilor 2000.

GTA VI preia acest vocabular vizual și îl adaptează unei societăți dominate de Instagram, TikTok și cultura influencerilor. În Vice City, moda este ostentativă, uneori vulgară, adesea exagerată, dar aproape întotdeauna relevantă pentru identitatea celui care o poartă.

Pentru a construi această estetică, Rockstar a colaborat încă din 2023 cu Jillian Carr, o stilistă din Miami, responsabilă de dezvoltarea universului vestimentar al jocului. Într-un interviu acordat revistei Dazed, aceasta explică faptul că Vice City este un oraș construit în jurul vanității, unde rețelele sociale, celebritățile și turismul fac ca aparențele să aibă o importanță considerabilă.

Această abordare se reflectă inclusiv în vestimentația personajelor secundare. De la costume impecabile și piese de lux până la cămăși hawaiene, haine de lucru sau echipamente pentru activități în aer liber, fiecare garderobă contribuie la conturarea unui anumit mediu social.

Lucia Caminos și Jason Duval: două garderobe, două identități

Personajele principale, Lucia Caminos și Jason Duval, un cuplu de infractori în stilul Bonnie & Clyde reprezintă două interpretări ale stilului contemporan din Florida.

Lucia, prima protagonistă feminină din povestea principală a unui joc GTA modern, are o garderobă în care se întâlnesc influențele streetwear, piesele mulate, hainele sport și luxul ostentativ. Stilul ei evocă estetica Y2K, dar și moda promovată de celebritățile și influencerii americani, pentru care aproape toate ținutele par a fi „de club”.

Jason, în schimb, adoptă o estetică aparent relaxată, construită în jurul cămășilor lejere, ochelarilor de soare, bijuteriilor și pieselor cu influențe retro. Într-una dintre imaginile publicate de Dazed, acesta poartă un sacou verde mentă peste un tricou polo crem, o combinație care trimite inevitabil la garderoba masculină din Miamiul anilor ’80.

Dincolo de diferențele estetice, hainele celor doi reflectă o temă centrală a universului GTA: aspirația către o viață mai bună, măsurată adesea prin obiectele pe care ți le poți permite.

Când brand-urile fictive devin personaje

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale GTA VI este atenția acordată construirii unor brand-uri vestimentare fictive. Stock 305, Nola, Ferruccio Tucci, This/That sau Caliber apar în universul jocului cu identități suficient de elaborate încât să poată fi prezentate asemenea unor case de modă reale.

Numele Ferruccio Tucci evocă universul luxului italian, în timp ce Stock 305 face trimitere la prefixul telefonic asociat orașului Miami. Fiecare detaliu contribuie la credibilitatea acestei industrii imaginare.

De altfel, Rockstar a dus conceptul atât de departe încât personajele din GTA VI au apărut pe coperta ediției de toamnă 2026 a revistei Dazed, într-un proiect editorial intitulat New Idols. Ținutele au fost prezentate cu credite vestimentare, exact ca într-un pictorial de modă tradițional. Lucia apare inclusiv într-o rochie de arhivă Ferruccio Tucci, în timp ce Jason poartă accesorii și bijuterii create de brand-urile fictive ale jocului.

Este un detaliu extrem de simpatic pentru fani atunci când un univers digital împrumută limbajul și mecanismele de legitimare ale industriei modei, până în punctul în care o piesă vestimentară virtuală poate fi prezentată drept obiect de arhivă.

În același timp, brand-urile inventate de Rockstar continuă tradiția satirică a seriei. Numele și estetica lor parodiază industria luxului, obsesia pentru exclusivitate și felul în care valoarea unui obiect ajunge să fie determinată de eticheta pe care o poartă. Până și jocurile video transmit ideea că logo-ul s-a întors.

În universul GTA VI succesul trebuie să fie vizibil. Bijuteriile sunt mari, mașinile sunt spectaculoase, hainele atrag atenția, iar luxul devine un spectacol permanent.

De pe ecran, în garderoba reală

Influența GTA VI se extinde și în industria modei. Odată cu lansarea jocului, mai multe branduri și magazine, printre care Selfridges, Nike și Oakley, au încercat să atragă atenția pasionaților de gaming prin evenimente speciale și produse inspirate de universul GTA.

Astfel de asocieri nu sunt întâmplătoare. Pentru generațiile care petrec tot mai mult timp în spații digitale, avatarul este o extensie a identității personale. Alegerea unei ținute virtuale poate avea aceeași motivație ca alegerea hainelor din viața reală. Fie că este vorba de dorința de a exprima un anumit gust, de a aparține unui grup sau de a proiecta o imagine despre sine, moda devine un mijloc de exprimare, indiferent dacă hainele sunt purtate în lumea reală sau într-un univers virtual.

Industria modei a înțeles deja potențialul acestei relații, investind tot mai mult în colaborări cu jocuri video, colecții digitale și experiențe virtuale.

În cazul GTA VI, legătura este cu atât mai interesantă cu cât jocul construiește o lume în care hainele, brand-urile și obiectele de lux definesc statutul social, iar imaginea pe care o afișezi contează uneori mai mult decât realitatea din spatele ei.

Privită dincolo de spectacolul vizual, moda din GTA VI ridică o întrebare cât se poate de actuală: cât din ceea ce purtăm reprezintă cine suntem și cât reprezintă imaginea pe care vrem să o vindem celorlalți?

Foto: Profi Media

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