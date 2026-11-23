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Tallulah Willis și-a cerut scuze după ce a publicat o fotografie „intimă” alături de tatăl său, Bruce Willis, care se confruntă cu demența.

„Ieri am publicat o fotografie cu tatăl meu pentru că am petrecut un timp MINUNAT împreună. Am rugat pe cineva să ne facă o fotografie foarte drăguță, surprinzând un moment petrecut împreună în timp ce urmăream un videoclip cu Frankie Valli cântând.”, a scris actrița duminică, pe Instagram, alături de o fotografie mai veche cu ea și starul din „Die Hard”, în vârstă de 71 de ani.

Tallulah a mărturisit că a fost atât de încântată de frumusețea acelui moment, încât nu s-a gândit că fotografia ar putea fi considerată prea intimă pentru a fi făcută publică.

„Pot să recunosc acest lucru și să promit că voi fi mai atentă pe viitor. Eu îl iubesc. Familia mea îl iubește. Și el rămâne, întotdeauna, eroul extraordinar pe care îl știm cu toții. Pot să fac lucrurile mai bine', a adăugat tânăra de 32 de ani, explicând că știe cât de mult îl iubesc fanii pe tatăl ei.

Numeroase persoane au intervenit în secțiunea de comentarii pentru a o apăra pe fiica cea mică a lui Demi Moore.

„Uite cum stau lucrurile… Poți să faci absolut orice îți dorești… Dacă intimitatea și iubirea îi fac pe unii oameni să se simtă inconfortabil, ar trebui să se uite mai întâi la ei înșiși înainte să îi critice pe alții”, a scris cineva. „Fată dragă, această experiență vă privește doar pe tine, pe tatăl tău și pe familia voastră. Felul în care alegi să o împărtășești nu este treaba nimănui altcuiva. Prețuiește și împărtășește toate amintirile pe care ți le dorești. Sunt ale tale și nimeni nu ți le poate lua”, a adăugat o altă persoană.

„Prea intimă? A fost absolut superbă”, a comentat un al treilea utilizator.

Sâmbătă, Tallulah a publicat pe Instagram o fotografie, pe care ulterior a șters-o, în care apărea ținându-se de mână cu Bruce Willis, în timp ce stăteau împreună pe un leagăn aflat în aer liber. Actrița din „The Whole Ten Yards” zâmbea larg în timp ce își înconjura tatăl cu brațele și îl ținea strâns lângă ea.

Bruce Willis, cunoscut și pentru rolul său din „Pulp Fiction”, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD) în februarie 2023, după ce, cu un an înainte, medicii stabiliseră că suferă de afazie. La momentul respectiv, familia sa a anunțat că actorul se retrage din carieră. De la aflarea diagnosticului, apropiații lui Bruce Willis i-au fost permanent alături, inclusiv fosta sa soție, Demi Moore, în vârstă de 64 de ani, și cele trei fiice ale lor, Rumer, de 38 de ani, Scout, de 35 de ani, și Tallulah.

În prezent, actorul este căsătorit cu Emma Heming Willis, în vârstă de 50 de ani, alături de care are două fiice, Mabel, de 14 ani, și Evelyn, de 12 ani.

foto: Instagram

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