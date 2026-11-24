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Și în viața noastră de zi cu zi întâlnim cazuri în care două persoane care au o relație de prietenie decid să formeze un cuplu. Așa că nu este de mirare că filmele tratează această temă a prieteniilor care, mai devreme sau mai târziu, se pot transforma în relații amoroase.

1. Always Be My Maybe

Ali Wong și Randall Park îi interpretează pe Marcus și Sasha în filmul Always Be My Maybe. Ce doi sunt prieteni din copilărie și se simt atrași unul față de celălalt abia după 15 ani, atunci când Sasha se întoarce în orașul natal pentru a-și deschide un restaurant, iar Marcus încă locuiește împreună cu tatăl lui. Totuși, acordă o șansă relației lor.

2. Flipped

În filmul Flipped din 2010, doi tineri, pe numele lor Juli și Bryce, jucați de Madeline Carroll și Callan McAuliffe, se îndrăgostesc puternic unul de celălalt, însă presiunile de care au parte în școală îi împiedică să aibă o relație. După mulți ani în care sentimentele lor au fost ascunse, prind curaj și dezvăluie ce simt cu adevărat.

3. No Strings Attached

Filmul No Strings Attached nu a putut trece neobservat, iar acest lucru se datorează chimiei dintre actorii principali, și anume Natalie Portman și Ashton Kutcher. Îi joacă pe Emma și Adam, care în ciuda faptului că stabilesc încă de la bun început faptul că relația lor este una fizică, își dau seama că își doresc mult mai mult și că se iubesc.

4. What If

În comedia romantică What If, îl vei vedea pe Daniel Radcliffe interpretându-l pe Wallace, un student care decide să renunțe la medicină. El face cunoștință cu Chantry, jucată de Zoe Kazan, o tânără care locuiește împreună cu iubitul ei. Se împrietenesc destul de repede, Wallace se îndrăgostește de Chantry, iar faptul că ea e într-o altă relație nu îl împiedică să aibă sentimente față de ea.

5. Love & Basketball

Gina Prince-Bythewood a regizat și scris filmul Love & Basketball cu Sanaa Lathan și Omar Epps în rolurile principale. Cei doi îi interpretează pe Monica Wright și Quincy McCall, care joacă baschet împreună. Fiind prieteni încă din perioada copilăriei, trec printr-o mulțime de provocări prin viață, de la dificultățile întâmpinate la maturitate și până la pasiunea comună pentru baschetul profesionist.

6. Made Of Honor

Patrick Dempsey și Michelle Monaghan sunt protagoniștii filmului Made Of Honor regizat de Paul Weiland. Tom nu este deloc dornic să aibă o relație serioasă, în timp ce Hannah vrea să se căsătorească. Prietenia lor platonică evolueză, iar când Tom e convins de sentimentele lui pentru Hannah, ea e pe punctul de a se căsători cu altcineva, deși e și ea îndrăgostită de Tom.

7. Yesterday

Filmul Yesterday spunea povestea muzicianului Jack Malik, jucat de Himesh Patel, care în urma unui accident straniu, realizează că e singura persoană din lume care își amintește de piesele formației The Beatles. Deși cunoaște faima, își dă seama că nu o are alături pe Ellie, prietena lui din copilărie, de care este îndrăgostit. Dacă inițial Jack părea respingător, experiențele l-au făcut să realizeze ce simte pentru Ellie și că ea a contribuit la cariera lui muzicală.

8. Reality Bites

În Reality Bites, Winona Ryder și Ethan Hawke îi interpretează pe tinerii Lelaina și Troy, între care a existat mai tot timpul o chimie aparte. Deși sentimentele unul față de celălalt au fost mereu acolo, niciunul dintre ei nu a făcut un pas în direcția unei relații. Până când, constrânși de împrejurări, au mărturisit ce simt, de fapt. Dar asta nu înseamnă că nu întâmpină și provocări.

9. Some Kind of Wonderful

Fimul Some Kind of Wonderful regizat de Howard Deutch rămâne în mintea publicului pentru relația dintre Keith și Watts, jucați de Eric Stoltz și Mary Stuart Masterson. Cei doi parcurg multe etape în drumul lor către maturizare și trec prin emoții diverse, de la entuziasm, dezamăgire și suferință. Tema peliculei surprinde cât de dificil poate fi uneori să riști o prietenie pentru a vedea dacă relația poate evolua spre una romantică.

Foto: PR

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