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Andreea Antonescu, în vârstă de 44 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, apreciată atât pentru talentul său, cât și pentru personalitatea sa.

Andreea Antonescu, despre compromisurile pe care nu le-ar mai face într-o relație

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Mama artistei și actualul soț al acesteia locuiesc acolo și au o relație extraordinară cu vedeta.

Andreea Antonescu îmbină armonios viața de artistă cu cea de mamă dedicată. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit sincer despre compromisurile pe care nu le-ar mai face într-o relație.

„Poate cea mai importantă lecție este că nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație. Cred că multe femei fac asta la un moment dat. Pun pe primul loc nevoile celuilalt și uită cine sunt. Astăzi nu aș mai face compromisuri care îmi afectează liniștea, demnitatea sau valorile. Am învățat că iubirea adevărată nu te face mai mic. Din contră, te ajută să devii cea mai bună versiune a ta”, a povestit ea pentru VIVA!.

Artista a vorbit și despre calitățile pe care le apreciază și pe care le caută într-un viitor partener.

„Cred că, odată cu maturitatea, înveți că nu mai ai nevoie de jumătăți de măsură. Nu caut o poveste doar de dragul de a avea una. Dacă va exista un om lângă mine, îmi doresc să fie pentru că ne facem viața mai frumoasă unul altuia, nu pentru că simțim nevoia să umplem un gol.

Astăzi sunt bine cu mine. Și cred că acesta este cel mai bun punct din care poate începe o relație. Iar omul de lângă mine ar trebui să înțeleagă un lucru foarte simplu: iubesc profund, sunt loială și mă implic cu tot sufletul, dar am nevoie de sinceritate, respect și liniște. Nu mai cred în iubirile care consumă. Cred în cele care construiesc”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat viața Andreei Antonescu de când s-a mutat în SUA

Mutarea peste ocean pare să fi avut un impact profund asupra artistei, care mărturisește că a găsit, în sfârșit, echilibrul și liniștea interioară pe care le căuta.

Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit deschis despre felul în care viața în America a ajutat-o să se reconecteze cu sine și să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Andreea Antonescu spune că schimbarea de decor i-a oferit mai mult decât o relocare fizică, a fost un adevărat restart emoțional.

„Da, pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi ‘mai bine’, ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc. Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie. România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click.

Artista a vorbit și despre lucrurile simple care îi aduc bucurie în prezent, fără ocolișuri sau rețineri.

„Fetele mele. Felul în care mă privesc. Liniștea lor. Și faptul că simt că sunt exact unde trebuie, în momentul potrivit al vieții mele”, a mai adăugat Andreea Antonescu.

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Foto: Instagram

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