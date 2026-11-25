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Loredana Groza este, fără îndoială, una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată.

Loredana, în ipostaze inedite pe internet

Loredana Groza nu ratează nicio ocazie să își surprindă fanii cu apariții excentrice sau senzuale. Are o eleganță care impune respect și o energie magnetică, dar în același timp o căldură care topește distanțele. Loredana apare, ca de fiecare dată, radiantă, iar zâmbetul ei dezarmează instantaneu.

Loredana Groza se mândrește cu o carieră artistică remarcabilă și a reușit de fiecare dată să se reinventeze și să aducă în fața publicului show-uri și piese de excepție. Artista surprinde de fiecare dată cu aparițiile ei. Vedeta și-a obișnuit fanii cu diverse look-uri spectaculoase, care de mai multe ori au stârnit reacții diverse.

Loredana a stârnit un val de reacții pe internet după ce a apărut alături de Adrian Minune în mai multe imagini. Artista poartă o rochie spectaculoasă, cu inserții transparente, iar în unele imagini Adrian Minune are mâna pe posteriorul artistei.

„Numește un duo mai bun”, este textul care însoțește fotografiile.

Loredana, despre prejudecățile cu care se confruntă

Loredana, care în luna august a împlinit 56 de ani, se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, datorată unui stil de viață sănătos și unei dietei pe care o urmează de mult timp.

Imaginile pe care le postează adesea pe rețelele de socializare stârnesc numeroase controverse, iar artista a vorbit într-un interviu recent despre modul în care face față prejudecăților din industria de showbiz.

„Cred că toți ar trebui să ne unim, să facem și să ne recunoaștem experiența și talentul, pentru că fiecare are ceva de spus, indiferent de vârstă, indiferent de culoare, indiferent de sex. Și ar trebui să fie mai puțină discriminare pe lumea asta. Și, de aceea, eu vreau să fiu un exemplu pentru toți oamenii care pun la zid alți oameni din cauza acestor prejudecăți, că ești într-un fel sau altul”, a declarat ea pentru Viva!.

Artista a transmis și un mesaj fanilor săi.

„Vreau să le mulțumesc fanilor mei, pentru că ei sunt motorul, sunt cei cărora le cânt; și o să le cânt până la moarte. Sexy până la moarte și voi cânta până la moarte”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Care sunt principiile după care se ghidează Loredana Groza

În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor.

„De când mă trezesc dimineața sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului: „Și mâine e o zi”, pe care îl spunea Scarlett O’Hara și îmi plăcea foarte mult, mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi pentru că nu știi niciodată”, a declarat Loredana Groza pentru Libertatea.

Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții.

„De multe ori zicem că nu vorbim cu nu știu ce persoană pentru că nu avem timp și se poate întâmpla ca persoana respectivă să dispară și să nu fi apucat să vorbești măcar un minut în plus. De asta trebuie să respectăm fiecare moment. Fiecare clipă este extrem de prețioasă și trebuie să o facem extrem de prețioasă. Nu trebuie să trecem prin viață cu ideea că acum nu este important, ce o să fie mâine e important. Nu. Acum este tot ce avem și tot ce contează”, a spus Loredana Groza pentru sursa citată anterior.

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Foto: Instagram

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