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Bella Hadid a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă și despre impactul pe care acestea îl au asupra carierei sale. Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, publicat pe 23 noiembrie, modelul în vârstă de 30 de ani a dezvăluit că, înainte de a urca pe podiumul Victoria’s Secret, pe 18 octombrie, a trecut printr-un episod în urma căruia a simțit că nu mai poate respira.

„Chiar înainte să urc pe podium pentru a prezenta prima ținută, am vrut să fac câteva exerciții de stretching și întreaga mea claviculă… Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat”, a mărturisit ea. „Am simțit că plămânii mei aproape că au cedat și nu mai puteam să respir, iar apoi am auzit: ‘Cinci, patru…'”.

Bella Hadid nu a precizat dacă a primit un diagnostic în urma acestui episod, însă a vorbit despre afecțiunile cronice de care suferă. Printre acestea se numără sindromul de tahicardie ortostatică posturală (POTS), o tulburare a sistemului nervos autonom, tulburarea disforică premenstruală, asociată fluctuațiilor hormonale, endometrioza, o afecțiune ginecologică inflamatorie, și boala Lyme, o infecție bacteriană.

„Corpul meu trece prin diferite etape, în care mă simt foarte bine, pentru ca apoi, dintr-odată, să cedeze în cele mai nepotrivite momente”, a explicat ea. „Trebuie să înțeleg că poate organismul meu nu poate face față tuturor lucrurilor pe care le am de făcut. […] Există foarte multă presiune și cu toții avem propriile nesiguranțe. Uneori, corpul meu pur și simplu nu reușește să se conecteze cu mintea mea”.

„Cred că oamenii nu își dau seama cât de mult mă lupt cu oboseala și cu durerile fizice, așa că încerc să fac tot ce pot”, a adăugat Bella Hadid.

În cadrul aceluiași interviu, modelul a vorbit și despre Belinda, alter ego-ul la care apelează în situațiile în care este supusă unei presiuni foarte mari, așa cum s-a întâmplat și în timpul celui mai recent show Victoria’s Secret.

„Astfel, ea se poate ocupa de acele lucruri, eu mă pot ocupa de acestea și putem trece împreună prin toate”, a spus Hadid. „Îmi dau seama că, probabil, ar trebui să merg din nou la terapie pentru a discuta despre asta”.

Bella Hadid, despre impactul afecțiunilor cronice asupra carierei sale

Nu este pentru prima dată când Bella Hadid vorbește despre dificultățile pe care le întâmpină în încercarea de a-și onora angajamentele profesionale, în ciuda problemelor de sănătate. Potrivit USA Today, după prezentarea Victoria’s Secret din 2025, mai mulți fani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a modelului, care părea să aibă dureri în timpul defilării. Hadid, care practică și echitația la nivel competițional, le-a răspuns atunci prin intermediul unui comentariu pe TikTok.

„Mi-a venit menstruația în acea dimineață și încă nu mi-am recăpătat rezistența fizică după toată povestea cu spitalizarea, dar am făcut tot ce am putut”, a scris modelul.

Cu doar o lună înainte de prezentarea de modă, Bella Hadid publicase pe contul său de Instagram mai multe imagini din perioada în care fusese internată în spital. În fotografii, aceasta apărea purtând o mască de oxigen și fiind conectată la perfuzii.

În interviul acordat revistei Harper’s Bazaar, Bella Hadid a atras atenția și asupra lipsei de empatie din industria modei, vorbind despre comentariile pe care le-a primit de-a lungul anilor în legătură cu aspectul său fizic.

„Aspectul feței mele se schimba atât de mult. Într-o zi eram extrem de umflată, iar în alta aveam pielea gălbuie și păream extrem de slabă, iar oamenii credeau că mă droghez sau că fac diverse alte lucruri”, a declarat ea. „Oricine înțelege, în primul rând, cum funcționează hormonii, pur și simplu din perspectiva unei femei, și, în al doilea rând, ce presupun problemele sistemului imunitar și cum fluctuează greutatea știe că este nevoie de mai multă sensibilitate în industria noastră”.

Bella Hadid a fost diagnosticată cu boala Lyme în 2012 și a descris în repetate rânduri experiența sa drept o „suferință invizibilă”. Atât mama sa, Yolanda Hadid, cât și fratele său mai mic, Anwar Hadid, au fost diagnosticați cu această boală, cauzată de bacterii care se transmit la oameni prin mușcăturile căpușelor infectate. De asemenea, sora sa mai mare, Gigi Hadid, suferă de tiroidita Hashimoto, o afecțiune inflamatorie autoimună.

În luna mai a anului 2025, într-un interviu acordat revistei Vogue, Bella Hadid mărturisea: „Cred că nimeni nu înțelege cu adevărat ce înseamnă o boală cronică”. La momentul respectiv, modelul dezvăluia că, din cauza „durerilor insuportabile”, „în majoritatea zilelor îmi este greu chiar și să fac un duș”.

Ce planuri de viitor are Bella Hadid

Bella Hadid, care a împlinit 30 de ani pe 9 octombrie, a recunoscut că prioritățile sale s-au schimbat în ultimii ani. După ce a reușit să își construiască o carieră impresionantă în industria modei, modelul își dorește acum să acorde mai multă atenție vieții personale și cauzelor în care crede.

Aceasta a mărturisit că și-a îndeplinit „aproape toate obiectivele pe care mi le-am propus în ceea ce privește cariera de model”. În următorii ani, Hadid își dorește să se reconecteze cu comunitatea și să își recapete încrederea necesară pentru „a-mi face din nou vocea auzită”.

„Am fost pusă la pământ în repetate rânduri, pentru o perioadă foarte lungă de timp, ceea ce m-a făcut să mă confrunt cu probleme serioase de sănătate fizică și emoțională. Din cauza lor, mintea mea se blochează și nu mai sunt capabilă să scriu sau să citesc”, a declarat modelul.

„Bineînțeles, îmi doresc întotdeauna să vorbesc din suflet și sper să nu jignesc niciodată pe nimeni, dar vreau, în același timp, să am încrederea necesară pentru a spune ceea ce simt cu adevărat și sper ca oamenii să îmi fie alături pe acest drum”, a continuat Bella Hadid.

De-a lungul timpului, modelul și-a folosit notorietatea pentru a atrage atenția asupra genocidului din Gaza. În 2024, potrivit The Hollywood Reporter, Bella și Gigi Hadid, fiicele omului de afaceri american de origine palestiniană Mohamed Hadid, s-au angajat să doneze un milion de dolari către patru organizații umanitare care sprijină copiii și familiile palestiniene.

În ceea ce privește viața personală, Bella Hadid a dezvăluit că își dorește să devină mamă și să ducă o viață departe de agitația cu care este obișnuită în prezent. Pentru ea, succesul ar însemna: „Să trăiesc în liniște, într-un orășel, alături de un bărbat pe care îl iubesc, de copilul meu și de animalele mele”.

„Mi-am dorit întotdeauna să deschid o brutărie care să folosească ingrediente direct de la producătorii locali, cu flori și cu tot ceea ce provine din comunitate”, a adăugat Bella Hadid. „Vreau să fac lucruri care îmi aduc împlinire sufletească: să am o seră în care să mă ocup de grădinărit, propriul atelier de suflat sticlă și de ceramică, să am mulți copii și să fiu mamă”.

Foto: Getty

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