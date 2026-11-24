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Jessica Biel, soția lui Justin Timberlake, a lăsat să se înțeleagă că mariajul lor a trecut prin momente dificile, într-un trailer al noului documentar dedicat artistului, intitulat Timberlake, care va fi difuzat pe Apple TV.

„Cred că trebuie să discutăm despre anumite lucruri”, a declarat actrița în vârstă de 44 de ani, într-un videoclip de promovare lansat luni. „Când l-am cunoscut, nu era deloc ceea ce îmi imaginasem… absolut deloc”, a mărturisit aceasta într-o altă secvență a trailerului.

La rândul său, Justin Timberlake, în vârstă de 45 de ani, fost membru al trupei *NSYNC, a vorbit pe scurt despre soția sa, pe care a descris-o drept „cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”.

„Este unul dintre lucrurile pe care le-am făcut bine”, a declarat artistul cu afecțiune.

Interpretul piesei „Cry Me a River” și Jessica Biel s-au căsătorit în octombrie 2012, în cadrul unei nunți desfășurate pe parcursul mai multor zile în Italia. Cei doi au împreună doi fii, Silas, în vârstă de 11 ani, și Phineas, de 6 ani.

De-a lungul căsniciei, cuplul a fost nevoit să depășească mai multe situații dificile, care au atras atenția presei și a publicului.

În noiembrie 2019, au apărut zvonuri despre o posibilă infidelitate, după ce Justin Timberlake a fost fotografiat ținându-se de mână cu actrița Alisha Wainwright, colega sa din filmul Palmer, în New Orleans. Ulterior, cântărețul și-a cerut scuze public printr-un mesaj postat pe Instagram, descriind gestul său drept „o gravă greșeală de judecată”.

„Vreau să fiu foarte clar: nu s-a întâmplat nimic între mine și colega mea de platou. Am băut mult prea mult în acea seară și regret comportamentul meu. Ar fi trebuit să fiu mai responsabil. Nu acesta este exemplul pe care vreau să i-l ofer fiului meu. Îmi cer scuze minunatei mele soții și familiei mele pentru că i-am pus într-o situație atât de jenantă și mă concentrez să fiu cel mai bun soț și tată posibil. Comportamentul meu din acea seară nu a reflectat acest lucru.”, a explicat el.

În ciuda acuzațiilor apărute la momentul respectiv, Jessica Biel a ales să rămână alături de soțul ei. În ianuarie 2020, cei doi au fost fotografiați împreună cu fiul lor, Silas, la New York, afișând o imagine de familie unită. Justin Timberlake a revenit în centrul atenției publice în 2023, după ce fosta sa iubită, Britney Spears, a lansat volumul autobiografic în care a făcut mai multe dezvăluiri controversate despre relația lor.

Un alt episod dificil a avut loc în iunie 2024, când interpretul piesei „Mirrors” a fost arestat în Sag Harbor, New York, fiind acuzat că a condus sub influența alcoolului.

În luna septembrie a aceluiași an, Timberlake a pledat vinovat pentru o acuzație mai puțin gravă, referitoare la conducerea unui vehicul cu capacitatea de a conduce afectată. Potrivit informațiilor apărute ulterior în presă, Jessica Biel i-ar fi dat un ultimatum soțului său în legătură cu comportamentul acestuia.

„Ea se ocupă de tot ce ține de copii și s-a săturat să fie pusă în situații jenante în public”, a declarat o sursă pentru Daily Mail, în luna ianuarie.

Cu toate acestea, o persoană apropiată cuplului a declarat în exclusivitate pentru Page Six că, deși lucrurile „nu au fost perfecte” în căsnicia Jessicăi Biel cu Justin Timberlake, cei doi „încearcă să depășească problemele”.

Documentarul Timberlake va avea premiera pe Apple TV pe 11 decembrie.

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foto: Getty Images

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