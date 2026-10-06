Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Imaginile rare publicate de cei doi

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Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie, iar cu această ocazie cântărețul și actrița au publicat mai multe imagini din arhiva personală și și-au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

„La mulți ani, @jessicabiel”, a scris Justin Timberlake alături de o fotografie în care apare ținându-se de mână cu soția sa. Artistul a ales pentru postare piesa „How Sweet It Is (To Be Loved by You)” a lui James Taylor.

Într-o altă imagine, Jessica Biel apare purtând o mască neagră Lumati pentru terapie cu lumină roșie, iar Timberlake a descris-o drept „persoana mea preferată în fiecare viață”. De această dată, artistul a ales ca fundal melodia „She’s a Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)” a lui Carl Carlton.

Justin Timberlake i-a dedicat soției sale și un mesaj legat de rolul ei de mamă, numind-o „cea mai bună mamă”.

Justin Timberlake și Jessica Biel au împreună doi fii, Silas, în vârstă de 11 ani, și Phineas, în vârstă de 6 ani. În postarea însoțită de piesa „If Not for You” a lui George Harrison, cântărețul a redistribuit și mesajul pe care i-l dedicase actriței de Ziua Mamei, când o numise „cea mai extraordinară femeie pe care o cunosc”.

Artistul și-a încheiat seria de postări cu o fotografie în care Jessica Biel îl îmbrățișează. „14 ani împreună, o veșnicie înainte”, a scris acesta, alegând piesa „Warm Love” a lui Van Morrison pentru a însoți imaginea.

La rândul său, Jessica Biel a marcat aniversarea printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram Stories.

„La mulți ani nouă, iubirea mea, @justintimberlake”, a scris actrița peste un selfie în care apare alături de soțul ei.

Jessica Biel a publicat apoi o fotografie cu Timberlake și cei doi fii ai lor pe un munte acoperit de zăpadă, aparent înainte de a merge la schi și snowboard, și l-a numit pe artist „cel mai bun tată”.

Deși au o viață publică intens mediatizată, Justin Timberlake și Jessica Biel au ales de-a lungul anilor să își protejeze copiii de atenția publicului. În fotografiile pe care le postează, cei doi evită, de regulă, să le arate chipurile.

Actrița și-a încheiat mesajul aniversar cu o fotografie în care îl sărută pe Timberlake pe obraz, alături de declarația: „Te iubesc”.

Justin Timberlake și Jessica Biel s-au căsătorit pe 19 octombrie 2012, în cadrul unei ceremonii organizate în sudul Italiei.

În 2018, Jessica Biel vorbea într-un interviu pentru People despre unul dintre lucrurile pe care le consideră esențiale pentru o căsnicie solidă.

„Comunicare, comunicare, comunicare”, spunea actrița. „Capacitatea de a fi cu adevărat sincer în legătură cu ceea ce simți și cu nevoile tale. Pur și simplu să poți comunica foarte sincer cu partenerul tău. Pentru noi, asta a funcționat până acum”, explica ea. „Nu aș vrea niciodată să vorbesc despre relația altcuiva, dar asta este ceea ce facem noi.”

Într-un alt interviu, acordat Entertainment Tonight în 2022, Biel a vorbit despre un alt principiu pe care ea și Timberlake îl urmează pentru a-și păstra relația apropiată: continuă să își facă timp pentru întâlniri în doi.

„Ei bine, de data aceasta trebuie să-i acord lui Justin meritul pentru un lucru pe care mi-l spune mereu: „Poate că suntem căsătoriți, dar trebuie să continuăm să avem întâlniri”. Și este atât de adevărat”, declara Jessica Biel.

„Trebuie pur și simplu să continuați să vă faceți timp unul pentru celălalt și să vă considerați reciproc o prioritate. Și să faceți împreună lucrurile care vă plac. Nu este întotdeauna ușor, după cum știm cu toții, dar acele momente în care vă reconectați fac ca toate perioadele dificile să fie mai ușor de depășit”, a adăugat Jessica Biel.

Foto: Getty Images

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