Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Anca Serea a trecut prin momente de îngrijorare după ce fiul său, Moise, a început să aibă dificultăți de respirație. Vedeta a decis să meargă de urgență cu băiatul la spital și le-a povestit urmăritorilor din mediul online prin ce situație trece. Mai mult, aceasta a publicat și o imagine în care copilul apare purtând o mască de oxigen.

Anca Serea, la spital cu fiul ei. Ce a transmis vedeta

Anca Serea s-a confruntat cu o situație dificilă în familie, după ce starea de sănătate a unuia dintre copiii săi a necesitat îngrijiri medicale. Soția lui Adi Sînă a dezvăluit pe Instagram că a fost nevoită să plece de urgență la spital cu fiul lor, Moise, care avea probleme de respirație.

Mamă a șase copii, vedeta obișnuiește să împărtășească pe rețelele sociale momente din viața de familie. De această dată, însă, Anca Serea le-a vorbit urmăritorilor despre o experiență îngrijorătoare, care a determinat-o să solicite ajutor medical pentru băiat. Prin intermediul unei postări pe Instagram, Anca Serea a povestit că dimineața sa a început cu un drum urgent la spital, după ce Moise a întâmpinat dificultăți în a respira.

„Nu știu cum ați început voi dimineața, dar eu am plecat de urgență cu Moise la spital, că nu mai poate să respire! Ce o fi asta? 1:10 pe drum…”, a spus Anca Serea, pe Instagram.

Vedeta a publicat și o fotografie în care băiatul apare cu o mască de oxigen pe față, imagine care a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea online.

Anca Serea, despre posibilitatea de a mai avea un copil

În cadrul unui interviu acordat recent, Anca Serea a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut referitoare la posibilitatea de a deveni mamă pentru a șaptea oară.

„De-abia aștept să fiu bunică, că mămică nu știu ce să zic, că dacă se poate întâmpla, dar bunică da. Dacă ar fi să fiu eu mămică, Doamne ajută, îți dai seama, da, totul e posibil. Mă gândesc, încă îmi doresc, chiar îmi doresc un bebeluș în viața noastră și acum, să mă ierte cei care ne urmăresc că îndrăznesc să fac această comparație, dar, de dorul copilului mic și al cuiva căruia să îi ofer în continuare dragostea mea, ne-am luat un cățeluș”, a spus Anca Serea pentru spynews.ro.

Anca Serea, mărturisiri sincere despre educația copiilor și regulile impuse

Anca Serea a vorbit deschis, într-un interviu acordat recent, despre modul în care își crește cei șase copii și despre principiile pe care le consideră esențiale în educația lor. Vedeta a explicat că, în viziunea ei, „copilul bine crescut” nu este definit de perfecțiune, ci de echilibru emoțional, respect și valori solide, adaptate lumii actuale.

„Pentru mine, un copil bine crescut este un copil empatic, respectuos, echilibrat emoțional și adaptat la lumea în care trăim. O bună creștere nu înseamnă perfecțiune, ci valori solide, bun simț și capacitatea de a se comporta frumos indiferent de context”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

Citește și:

Laura Cosoi, despre provocările vieții de cuplu după nașterea celui de-al cincilea copil: „Sunt foarte multe reguli acasă, dar…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro