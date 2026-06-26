Bella Hadid trece printr-o nouă criză provocată de boala Lyme: „Nimic nu mă ajută”

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Bella Hadid a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a dezvăluit că trece printr-o nouă criză provocată de boala Lyme, afecțiune cu care a fost diagnosticată în urmă cu peste un deceniu. Modelul în vârstă de 29 de ani a vorbit deschis despre starea sa de sănătate într-o serie de mesaje publicate pe Instagram Stories.

Vedeta a postat un selfie în care apare cu lacrimi în ochi și a mărturisit că simptomele nu îi dau pace, în ciuda faptului că a urmat toate recomandările primite de la medici.

„Nu reușesc deloc să scap de această criză… Am dormit 11 ore. Din nou… Dorm în fiecare zi la prânz. Am urmat toate tratamentele și protocoalele recomandate de fiecare medic la care am fost. Tot nimic nu mă ajută. IFYKY (Dacă știi, știi).”, a scris Bella Hadid.

Modelul a încercat să își păstreze simțul umorului, spunând că între timp „mi-am pus singură încă 12 diagnostice, deci măcar atât”. Bella le-a explicat urmăritorilor că încearcă să rămână hidratată, însă chiar și cele mai banale activități au devenit o provocare.

„Și nu, nu am ieșit la plimbare, pentru că am rămas fără aer doar mergând până la bucătărie. Nu cred că mai există vreun neuron funcțional acolo, iar ultimii doi se ceartă între ei. Așa că îmi cer scuze dacă v-am spus vreodată, într-o zi proastă, să țineți un jurnal. Îmi retrag sfatul și îmi pare rău.”

În ciuda dificultăților, Bella a povestit că a reușit să facă un duș fără să leșine, lucru pe care l-a considerat o adevărată victorie.

„Așa că, din nou, dacă știi, știi… Pentru mine a fost o realizare uriașă astăzi. Poate îmi trimite cineva un fursec sau ceva.”

Într-un alt InstaStory, modelul a distribuit un mesaj despre provocările cu care se confruntă persoanele care trăiesc cu boli cronice și despre cât de greu este să vorbească deschis despre acestea. Mesajul sublinia că, deși corpul și mintea pot ajunge complet epuizate, există în continuare speranță.

Bella Hadid a fost diagnosticată cu boala Lyme în 2013, aceeași afecțiune de care suferă și mama sa, Yolanda Hadid, precum și fratele ei, Anwar. De-a lungul anilor, modelul a vorbit de mai multe ori despre impactul pe care boala l-a avut asupra vieții și carierei sale. În 2025, Bella a publicat imagini din spital, unde urma tratamente, iar mama sa i-a dedicat un mesaj emoționant.

„Dizabilitatea invizibilă provocată de boala Lyme neurologică cronică este greu de explicat și de înțeles pentru cei din jur. Încerc să dau un exemplu prin propria mea experiență, dar durerea mea nu se compară cu aceea de a-mi vedea copilul suferind.”, scria Yolanda.

La începutul acestui an, într-un interviu pentru Vogue Italia, Bella Hadid a mărturisit că a fost nevoită să refuze aproape toate proiectele timp de aproape un an din cauza tratamentului și că această perioadă a făcut-o să se simtă „de înlocuit” în industria modei.

„Acum știu că pot spune ‘nu’. Anul trecut, în timpul tratamentului pentru boala Lyme, a trebuit să refuz aproape toate proiectele timp de aproape un an și am plâns din cauza asta. Eram foarte emoționată pentru că ai impresia că ești ușor de înlocuit.”

Modelul a explicat că terapia a ajutat-o să înțeleagă faptul că valoarea sa ca om nu depinde de carieră sau de numărul contractelor pe care le acceptă, iar astăzi încearcă să își pună sănătatea pe primul loc.

foto: Arhiva ELLE

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