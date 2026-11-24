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Radu Vâlcan a vorbit deschis despre experiențele pe care le trăiește în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii, emisiunea de la Antena 1 pe care o prezintă de mai mulți ani. Într-un interviu acordat recent, acesta a recunoscut că există situații în care ajunge să aibă discuții în contradictoriu cu participanții, dar și momente în care dorul de soția sa, Adela Popescu, și de cei trei copii devine copleșitor.

Radu Vâlcan, despre discuțiile tensionate cu participanții de la Insula Iubirii

Radu Vâlcan este unul dintre oamenii care cunosc cel mai bine provocările prin care trec concurenții de la Insula Iubirii. Deși în fața camerelor își păstrează calmul și încearcă să gestioneze cu tact situațiile tensionate, prezentatorul a mărturisit că nu este întotdeauna ușor să rămână imparțial și să își controleze reacțiile.

În cadrul unui interviu recent, soțul Adelei Popescu a povestit că, în timpul filmărilor din Thailanda, apar și momente în care nu este de acord cu opiniile sau comportamentul concurenților. Cu toate acestea, încearcă să nu lase diferențele de perspectivă să influențeze discuțiile purtate în cadrul emisiunii.

„Mai există discuții acolo între mine și concurenți, evident, chiar și în contradictoriu, pentru că avem păreri diferite. Doar că, într-un fel, eu trebuie să îmi păstrez calmul și să îmi mențin poziția pe care o am acolo. Ei așteaptă de la mine nu neapărat niște confirmări, dar așteaptă să le ofer ceva în plus, astfel încât să plece de la bonfire, de la ceremonia focului, cumva altfel, să se întoarcă în vilă, să reflecteze la ceea ce le spun și să ia aminte. Și știu ei mai departe ce au de făcut.”, a spus Radu Vâlcan pentru Wowbiz.

Radu Vâlcan a recunoscut că plânge de dorul Adelei Popescu și al copiilor

Dincolo de responsabilitățile profesionale, filmările din Thailanda vin și cu o provocare personală pentru Radu Vâlcan: despărțirea temporară de familie. Prezentatorul petrece perioade îndelungate departe de România, iar distanța față de soția sa, Adela Popescu, și de cei trei băieți ai lor nu este deloc ușor de suportat.

„Să știi că nu de puține ori m-a năpădit și pe mine dorul de casă și mă retrag de acolo, și pe fondul oboselii, și așa mai departe. Mă duc în casă, vorbesc la telefon cu Adela și încep să plâng de dor de ea, de copii, de familie. Asta ca să înțeleagă și cei care participă acolo că nu sunt singurii în situația asta. Chiar dacă eu am avantajul că am telefonul la mine tot timpul și pot suna, tot departe de casă ești. Îmi trebuie ceva timp, când plec de acolo, să-mi revin cumva, știi, să dau așa un reset. Și caut liniște. Bine, liniște caut tot timpul.”, a mai spus prezentatorul TV.

Când se difuzează ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10

Thailanda este locul perfect în care soarele, iubirea, tentațiile și aventurile se împletesc în unele dintre cele mai frumoase povești. Șase cupluri au intrat în cel mai dur test al relațiilor și vor lua decizii importante, după ce își vor răspunde la întrebări extrem de relevante.

Potrivit informațiilor din presa mondenă, sezonul aniversar ar urma să aibă 24 de episoade, față de 21 în sezoanele precedente, iar finala este programată pentru vineri, 4 decembrie 2026, deși, inițial, ultimul episod ar fi fost planificat pentru 28 noiembrie.

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Foto: PR

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