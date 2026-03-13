Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii, chiar de pe platourile de filmare. De ce Adela Popescu nu îl va vizita anul acesta în Thailanda

Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii

Gazda show-ului, Radu Vâlcan, s-a acomodat rapid cu locurile care îi sunt an de an aproape și este gata pentru a le aduce celor de acasă un nou sezon al show-ului fenomen. El a răspuns curiozităților fanilor cu privire la filmări și noul sezon.

„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, era primul sezon. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite, am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, din sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți.”, a declarat el pentru emisiunea SpyNewsTv Live.

Întrebat dacă are timp pentru plajă sau plimbări în timpul filmărilor pentru emisiune, Radu Vâlcan a explicat că preferă să se concentreze pe muncă.

„Aș avea timp, dar prefer să stau liniștit în cameră, să documentez, să anticipez ce se va întâmpla în ziua filmării, pentru că rezonez cu ceea ce se întâmplă.”, a spus el.

Radu Vâlcan a dezvăluit că în acest an Adela Popescu nu îi va fi alături pe durata filmărilor, așa cum a obișnuit în alți ani.

„În acest an am hotărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situațua actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și din fericire ea este acolo.”, a spus Radu Vâlcan.

Au început filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10

De peste trei săptămâni, sub un soare puternic, forfota a început, odată cu sosirea echipei de producție! Fiecare detaliu a fost bine pus la punct, astfel încât cele două vile în care se desfășoară istoria sezonului să fie pregătite pentru sosirea celor care le vor locui! De acum, totul este gata – Coastal Escape și Twin Villa își vor deschide porțile și drumul spre povestea unui sezon 10 de neratat!

În ultimele zile, separat, cuplurile, ispitele fete, ispitele băieți au ajuns în Thailanda și așteaptă cu emoție întâlnirea cu Radu Vâlcan, dar și cea dintre ei. Ce reacții vor apărea, cum se vor crea primele conexiuni și cum vor arăta primele ore de interacțiune, rămâne de descoperit. Un lucru e sigur – Cine iubește, nu lasă!

Pentru moment, nu se cunosc informații cu privire la cuplurile care participă în show și nici referitoare la ispitele feminine și masculine, însă fanii abia așteaptă să afle mai multe despre noul sezon Insula Iubirii.

Foto: Arhiva ELLE

