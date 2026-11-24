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Irina Fodor este prezentatoarea emisiunilor Chefi la cuțite și Asia Express, ambele difuzate de Antena 1. Vedeta este plecată foarte mult timp de acasă pentru a filma aceste show-uri, iar ea a vorbit despre realitatea din spatele camerelor.

Irina Fodor, despre cum se desfășoară, de fapt, filmărilor show-urilor pe care le prezintă

Irina Fodor a vorbit deschis despre viața din spatele camerelor de filmat și despre cum arată zilele de filmare. Ea are un program solicitant, iar show-urile Chefi la cuțite și Asia Express impun un ritm alert, motiv pentru care trebuie să aibă grijă să își mențină echilibrul în perioada intense de filmare.

„Nici nu vreau să fac calculul pentru orele de filmare, căci mă sperii, așa că e mai bine să o lăsăm așa cum e. Adevărul e că este un ritm foarte alert și la un proiect, dar și la celălalt. Nu e ca și când la Chefi la cuțite motoarele se dau mai jos și e așa, o relaxare și frecăm menta, cum s-ar spune. Dimpotrivă! Sunt foarte multe ore de filmare, tot tensiune, tot adrenalină, lucrăm contracronometru și la Chefi la cuțite. Și atunci… multe vitamine, apă! Mă rog, mâncare cât de cât sănătoasă… Cam acesta este ritmul. Nici nu aș avea cum, adică la ritmul pe care eu îl am, nu îmi permit să pierd nopți, altele decât cele pentru filmare. Nu îmi permit să merg pe la cluburi, pentru că mi-ar lua foarte mult să recuperez și trebuie să fiu în formă maximă în fiecare zi, la platou sau pe teren. Cred că adrenalina asta constantă mă ține în formă”, a spus Irina Fodor pentru Antena Stars, citată de a1.ro.

Familia, o ancoră puternică pentru Irina Fodor

Timpul petrecut alături de soțul ei, Răzvan Fodor, și fiica lor, Diana, o ajută pe Irina Fodor să își reîncarce bateriile în momentele solicitante ale ei.

„Când ajung acasă mă simt eșuată ca o meduză pe mal! Când ajung acasă și mă îmbrac în pijamaua aia comodă, când mă urc în vârful canapelei și ronțăim toți prostioare, acela este momentul în care simt că îmi încarc bateriile. Micul meu univers de acasă, cu familia mea, este cel care îmi dă cea mai multă energie. Și de asta sunt pregătită pentru orice situație apare, dincolo de pragul casei.”

Irina Fodor ține foarte mult la respectarea regulilor, atât în viața ei profesională, cât și în cea de familie.

„Eu sunt cea cu regulile. Cred că într-un fel mi s-a ghicit personalitatea atunci când am fost aleasă ca prezentatoare la Chefi la cuțite și la Asia Express, pentru că mie îmi plac foarte mult regulile și observ imediat când cineva nu se ține de ele. Așa sunt și ca mamă. Îmi place să ne distrăm, să râdem, să îi dau toată libertatea de care are nevoie, dar să fie niște reguli care o țin în siguranță, care să nu lezeze pe alții din jurul ei. Echilibru, atât îmi doresc.”

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Foto: Instagram

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