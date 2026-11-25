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Chiara Ferragni a făcut dezvăluiri despre sfârșitul căsniciei sale cu Fedez, în noul documentar lansat de Netflix. Creatoarea de conținut italiană a povestit cum a descoperit în telefonul fostului soț capturi de ecran ale unei conversații cu o altă femeie și cum a reacționat atunci când i-a cerut explicații. Deși ea a fost cea care l-a dat inițial afară din casă, despărțirea definitivă ar fi fost decisă de rapper, care i-a reproșat că nu mai are încredere în el.

Chiara Ferragni a decis să vorbească public despre unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa personală. În documentarul „Chiara”, disponibil pe Netflix din 23 noiembrie 2026, antreprenoarea italiană povestește cum s-a destrămat căsnicia cu Fedez, după ani în care cei doi au fost considerați unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Italia.

Deși în mediul online afișau imaginea unei familii fericite, relația lor trecea prin dificultăți pe care publicul nu le cunoștea. Potrivit Chiarei, tensiunile se acumulaseră de multă vreme, iar descoperirea unor mesaje în telefonul soțului a reprezentat momentul în care lucrurile au scăpat definitiv de sub control.

Chiara Ferragni a descoperit mesaje compromițătoare în telefonul lui Fedez

În documentar, creatoarea de conținut povestește că suspiciunile sale au determinat-o, într-o noapte, să verifice telefonul soțului, după ce acesta se întorsese acasă și adormise. Căutând în albumul cu fotografii ascunse, Chiara a descoperit capturi de ecran dintr-o conversație purtată de Fedez cu o altă femeie.

Într-unul dintre mesaje, femeia îi scria rapperului: „De data aceasta nu m-am simțit în stare să o fac”.

Chiara a interpretat conversația drept un indiciu al infidelității și l-a trezit imediat pe soțul ei pentru a-i cere explicații.

„Practic eu l-am dat afară din casă pe Fedez”, a declarat aceasta în documentarul Netflix. Discuția s-a transformat într-o ceartă, iar Chiara i-a cerut lui Fedez să părăsească locuința familiei.

Potrivit relatării sale, rapperul a negat că mesajele ar fi avut vreo legătură cu o relație amoroasă. Acesta ar fi susținut că discuția se referea la consumul unui joint de canabis, explicație pe care Chiara nu a considerat-o credibilă.

„Mi-a spus ceva evident fals, pe care nici măcar o naivă ca mine nu l-ar fi putut crede”, a mărturisit Chiara.

Fedez ar fi decis despărțirea după ce Chiara i-a cerut explicații

Deși descoperirea mesajelor a determinat-o să îl dea afară din casă, ea susține că fostul ei soț a fost cel care a pus definitiv capăt relației. Potrivit Chiarei, Fedez a mutat discuția de la conținutul mesajelor la faptul că ea îi verificase telefonul și nu mai avea încredere în el.

„Îmi spunea că nu aveam încredere în el și că, din acest motiv, nu se simțea în stare să mai fie cu mine”, a povestit ea.

Această reacție a surprins-o cu atât mai mult cu cât trecea deja printr-o perioadă dificilă din cauza scandalului Pandoro-gate, care îi afectase imaginea publică și activitatea profesională.

„Credeam că eu voi fi cea care îl va părăsi, pentru că înțelesesem că nu putea să îmi fie alături atunci când aveam nevoie. Și, până la urmă, nici măcar nu eu am fost cea care l-a părăsit. Așa că a fost o dublă lovitură”, a recunoscut Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni susține că Fedez ar fi avut o relație paralelă

În documentar, Chiara Ferragni vorbește și despre ceea ce a aflat după separare. Potrivit acesteia, persoane din anturajul fostului soț i-ar fi dezvăluit că rapperul ar fi avut o relație cu Angelica Montini încă din perioada în care cei doi erau căsătoriți. Antreprenoarea susține că Fedez i-a mărturisit, în decembrie 2024, că a avut o relație cu Montini.

„Pentru el devenise ceva obișnuit să mă înșele. Unii credeau că aveam o relație deschisă”, a declarat creatoarea de conținut.

Chiara a recunoscut că notorietatea lor o făcuse să creadă că o eventuală infidelitate ar fi fost imposibil de ascuns.

„Nu mai aveam nicio certitudine. Tot ceea ce trăisem fusese o farsă”, a mărturisit aceasta, referindu-se la felul în care a ajuns să privească retrospectiv căsnicia.

Chiara Ferragni, despre singurătatea din timpul căsniciei cu Fedez

Separarea nu a fost singura experiență dificilă despre care Chiara a vorbit în documentar. Ea susține că relația devenise apăsătoare cu mult înainte de despărțire și că adesea se simțea singură, chiar și atunci când se afla alături de soțul ei. Aceasta a povestit că Fedez obișnuia să se izoleze în timpul vacanțelor, preferând să petreacă ore întregi pe telefon în loc să participe la activitățile familiei.

„În vacanță, el nu ieșea din cameră. Voia să stea acolo și să se uite la lucruri pe telefon”, și-a amintit Chiara.

De asemenea, antreprenoarea a vorbit despre gelozia rapperului și despre faptul că ajunsese să își diminueze propriile realizări profesionale pentru a evita tensiunile dintre ei.

„Nu îi spuneam niciodată lui Federico cât câștigam cu adevărat din contractele mele. Îi spuneam sume mai mici, pentru că îl simțeam foarte competitiv. Lângă el trebuia să mă fac mai mică și în privința asta”, a explicat ea.

Documentarul, regizat de Leandro Manuel Emede, urmărește perioada dificilă traversată de Chiara după scandalul Pandoro-gate și destrămarea căsniciei sale.

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foto: Getty Images

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