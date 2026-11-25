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Asociația Artichitana, Netflix și Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) deschid înscrierile pentru „Screenwriters: New Voices”, un nou program de mentorat și formare dedicat scenariștilor emergenți din România. Inițiativa va oferi unui număr de până la 10 participanți oportunitatea de a-și dezvolta poveștile pentru lungmetraj sub îndrumarea unor profesioniști cu experiență din industria de film și televiziune și, în același timp, de a dobândi cunoștințe practice despre scrierea de scenarii și despre modul în care funcționează industria. Înscrierile sunt deschise până pe 8 ianuarie 2027 și pot fi făcute online.

Programul este organizat de Asociația Artichitana, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) și Netflix, în parteneriat cu Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC), Alianța Producătorilor de Film din România (APF).

„Am crezut întotdeauna că poveștile sunt cele care îi aduc pe oameni împreună, indiferent de generație, mediu sau experiențele lor. Iar publicul din România ne demonstrează acest lucru: anul trecut, aproape unul din patru bilete de cinema vândute pentru premiere a fost pentru un film românesc. Poveștile există, la fel și talentul. Ceea ce ne trebuie acum este să ajutăm această piață să crească și să devină stabilă. Suntem mândri să construim acest program împreună cu Netflix și cu industria cinematografică din România și abia așteptăm să descoperim poveștile pe care aceste voci noi le vor aduce”, spune Ileana Cecanu, Fondator, Asociația Artichitana.

„În ultimii ani, Transilvania IFF a adus la Cluj, la fiecare ediție, peste 100.000 de iubitori de film și peste 250 de profesioniști din industrie. TIFF a devenit locul în care filmul românesc se întâlnește cu oamenii care fac lucrurile să se miște: producători, televiziuni și platforme, finanțatori și selecționeri. Pentru un scenarist la început de drum, prezența aici este o șansă rară de a-și împărtăși ideea cu cei care o pot transforma în realitate. Ro Days Industry Events e un program construit tocmai în jurul acestor întâlniri, motiv pentru care festivalul nostru este locul firesc pentru un astfel de proiect dedicat scenariștilor”, spune Tudor Giurgiu, fondator și președinte al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Locul în care vocile noi își dezvoltă poveștile

Participanții își vor dezvolta proiectele prin sesiuni individuale și de grup alături de profesioniști din industria de film și televiziune, abordând structura poveștii, dezvoltarea personajelor, tema, rescrierea și feedback-ul, urmate de dezvoltarea sinopsisului și a logline-ului și de aprofundarea modului în care funcționează piața de film și televiziune.

„Viitorul industriei audiovizuale din România depinde nu doar de poveștile pe care le spunem astăzi, ci și de capacitatea noastră de a crea oportunități pentru cei care le vor spune mâine. Sprijinirea scenariștilor emergenți prin acces la îndrumare profesională, cunoștințe despre industrie și conexiuni relevante reprezintă o investiție în dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului local. Ne bucurăm să susținem o inițiativă care aduce industria împreună în jurul noilor talente și al poveștilor puternice”, declară Valentin Savu, Manager, Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC).

„Ca producători, suntem mereu în căutarea unor povești cu o voce puternică și cu potențialul de a crea o legătură cu publicul. Dar o idee promițătoare are nevoie de timp, feedback și dezvoltare pentru a deveni un proiect solid. Să le oferim scenariștilor emergenți acces la acest proces și la oamenii cu care ar putea colabora într-o zi reprezintă un pas important pentru ca mai multe povești românești să ajungă pe ecran”, declară Andrei Boncea, Președinte, Alianța Producătorilor de Film din România (APF).

Participanții vor avea, de asemenea, ocazia să întâlnească cineaști consacrați și profesioniști din industrie printr-o serie de discuții inspiraționale care vor explora parcursul creativ și profesional din spatele filmelor de succes, relația dintre scenariști și producători și felul în care poveștile pot crea o conexiune cu publicul.

Regizorul și scenaristul Paul Negoescu (Două lozuri, Oameni de treabă, Atlasul universului) și Maria Cervera, producător și consultant creativ (Elite, High Seas, Cable Girls, Flying Colors) îi vor îndruma pe participanți pe parcursul întregului program, în calitate de mentori. Inițiativa va include masterclass-uri și conversații cu profesioniști consacrați din industrie, printre care Igor Cobileanski, regizor și scenarist (Plaha, Umbre), Andrei Boncea, producător și președinte al Alianței Producătorilor de Film din România (APF) (Cravata galbenă, Las Fierbinți), Tudor Giurgiu, regizor și scenarist (Libertate, De ce eu?), Klara Kochańska-Bajon, regizoare și scenaristă (The Mother of Penguins, Open Your Eyes), și Weronika Tofilska, regizoare și producătoare (Baby Reindeer, Love Lies Bleeding, Something Very Bad is Going to Happen). Alți invitați și speakeri vor fi anunțați în lunile următoare.

La finalul programului, fiecare participant va avea un logline și un sinopsis dezvoltate în cadrul programului, precum și cunoștințe practice despre modul în care își poate prezenta proiectul în fața profesioniștilor din industrie.

În iunie 2027, participanții se vor reuni la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde vor avea ocazia să descopere îndeaproape un mediu internațional dedicat industriei, să întâlnească profesioniști și să își prezinte proiectele în o sesiuni cu experți din industrie, gândite ca experiențe de învățare și feedback.

Cum te poți înscrie

„Screenwriters: New Voices” se adresează scenariștilor emergenți din toată România care nu și-au făcut încă debutul cu un lungmetraj. Candidații pot avea deja experiență în realizarea de scurtmetraje, teatru sau alte forme de scriere, dar trebuie să se afle într-un moment al carierei în care își doresc să dezvolte primul scenariu de lungmetraj și să își perfecționeze abilitățile de scenarist. Candidații trebuie, de asemenea, să fie disponibili pentru a participa activ la sesiunile și activitățile programate în perioada martie – iulie 2027.

Candidații pot înscrie idei de lungmetraje de ficțiune, din diverse genuri, inspirate de tema „True Stories.” Tema este dedicată ideilor de povești ancorate în realitate, inspirate de evenimente reale sau experiențe personale, dar spuse prin perspectiva și instrumentele ficțiunii. Selecția va lua în considerare forța și originalitatea poveștii, calitatea execuției, potențialul de a rezona cu un public mai larg, experiența anterioară a candidatului, dacă există, precum și motivația acestuia de a participa. Este necesar un nivel de limba engleză care să permită comunicarea în contexte profesionale, deoarece programul se va desfășura în limbile română și engleză.

Programul se concentrează în mod specific pe sprijinirea participanților în conturarea ideilor lor de lungmetraj. Nu este destinat ideilor de seriale, documentare sau scurtmetraje și nu include dezvoltarea sau analiza scenariilor ori comisionarea acestora. Programul este conceput ca o experiență de învățare și ca o oportunitate pentru participanți de a intra în contact cu profesioniști din industrie, care le pot oferi perspective și îndrumare valoroase și îi pot ajuta să înțeleagă mai bine modul în care funcționează industria.

Participarea este gratuită. Criteriile complete de eligibilitate, termenii și condițiile, precum și formularul de înscriere sunt disponibile online.

Despre Netflix:

Netflix este unul dintre liderii globali ai serviciilor de divertisment, oferind seriale, filme, jocuri și programe live într-o varietate de genuri și limbi. Abonații pot reda, întrerupe și relua vizionarea oricât doresc, oricând și oriunde, putând schimba abonamentul în orice moment.

Despre Asociația Artichitana:

Artichitana este o asociație culturală construită în jurul convingerii că arta este esențială la orice vârstă. Prin proiecte menite să aducă generațiile împreună, asociația transformă filmul și cinematografia într-un spațiu de întâlnire: pentru educație prin joacă și divertisment, acces la cultură, diversitate și schimb de experiență între oameni care, altfel, s-ar întâlni rareori în același loc. De la proiecții și conversații la ateliere de educație cinematografică, Artichitana pune povestea în centrul activității sale, pornind de la ideea că o poveste bună îi poate apropia pe cei tineri de seniori și pe fiecare dintre noi de propria imaginație.

Despre Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF):

Fondat în 2002, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) este primul și cel mai mare festival internațional de film din România. Organizat anual la Cluj-Napoca, TIFF atrage peste 100.000 de participanți la fiecare ediție. Festivalul promovează noi voci în cinema prin competițiile sale internaționale de ficțiune și documentar și prezintă cele mai recente producții autohtone în cadrul Zilelor Filmului Românesc. Programul include proiecții, întâlniri ale publicului cu cineaștii și o agendă amplă de evenimente și inițiative dedicate profesioniștilor din industria de film.

Despre Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC):

OFIC – este o instituție publică de importanță națională subordonată Ministerului Culturii și acționează ca intermediar între sectorul privat și cel public în domeniul proiectelor culturale. În calitate de nou administrator al programului de cash rebate pentru film în România, restructurat în 2024 pentru a optimiza alocarea fondurilor și a accelera aprobarea proiectelor, OFIC se angajează să asigure implementarea cu succes a programului și să îl transforme într-un instrument mai eficient pentru producțiile internaționale.

Despre Alianța Producătorilor de Film din România (APF):

Alianța Producătorilor de Film din România (APF) este asociația profesională care reunește peste 40 de companii de producție active din România. A fost înființată în mai 2020 de șapte companii fondatoare. APF reprezintă interesele sectorului cinematografic și audiovizual românesc la nivel național și internațional și susține un mediu competitiv și sustenabil pentru industria de film, în dialog cu autoritățile publice și cu organismele internaționale de profil. Membrii săi acoperă întreaga diversitate a domeniului: producători independenți și de film de autor, studiouri mari și companii de servicii de producție pentru proiecte internaționale.

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