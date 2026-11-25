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Prințul William și Kate Middleton s-ar putea confrunta cu o situație delicată după incidentul de securitate petrecut la reședința lor de la Anmer Hall, situată pe domeniul Sandringham. Deși familia regală nu se afla acasă în momentul respectiv, specialiștii consideră că pătrunderea unor persoane neautorizate pe proprietate ar putea avea consecințe importante, atât asupra măsurilor de securitate, cât și asupra sentimentului de siguranță al cuplului.

Poliția britanică a deschis o anchetă după ce două persoane au fost surprinse pe domeniul Sandringham, unde se află Anmer Hall, reședința de vacanță a Prințului William și a lui Kate Middleton.

Incidentul s-a produs luni, 23 noiembrie, iar autoritățile au intervenit în urma unei sesizări privind activități suspecte în apropierea proprietății. În timpul operațiunii au fost mobilizate mai multe echipaje, inclusiv câini de poliție, drone și un elicopter. Doi bărbați au fost reținuți, fiind suspectați de furt prin efracție și pătrundere fără drept pe proprietate. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale incidentului.

Familia Prințului și Prințesei de Wales nu se afla la Anmer Hall în acel moment, cei doi locuind în prezent împreună cu copiii lor la Forest Lodge, în Windsor.

Prințul William și Kate Middleton ar putea fi profund afectați de incident

Deși nu au existat victime, experții regali consideră că situația ar putea avea un impact emoțional important asupra cuplului. Jurnalistul specializat în familia regală Tom Sykes a declarat pentru Page Six că incidentul ar putea schimba modul în care William și Kate se raportează la reședința lor de la țară.

„Cred că va fi extrem de tulburător pentru William și Catherine. De asemenea, cred că i-ar putea face să nu se mai simtă în largul lor atunci când vizitează proprietatea”, a explicat acesta.

Potrivit jurnalistului, Anmer Hall are o semnificație aparte pentru Prințesa de Wales, fiind locul în care familia a petrecut momente importante de-a lungul anilor.

„Au locuit acolo în timpul pandemiei de COVID, bineînțeles, și aceea a fost una dintre puținele ocazii în care am văzut fotografii sau înregistrări video cu ei în acea casă. Este o situație extrem, extrem de gravă”, a continuat Tom Sykes.

Mai mult, Kate Middleton a petrecut o parte considerabilă a perioadei de recuperare după tratamentul pentru cancer la proprietatea din Norfolk, unde familia obișnuiește să se retragă și în vacanțe.

Experții avertizează asupra riscurilor de securitate

Simon Morgan, fost agent de protecție al familiei regale britanice în cadrul Poliției Metropolitane, a explicat pentru Page Six că efectele unei pătrunderi prin efracție pot depăși pagubele materiale.

„Când vorbești cu victimele unor spargeri, acestea povestesc mai mult despre efectele psihologice decât despre cele fizice, despre faptul că cineva a intrat în casa lor”, a declarat expertul.

La rândul său, Tom Sykes susține că mai multe surse i-au transmis că echipa responsabilă de securitatea cuplului regal este extrem de alarmată de cele întâmplate. Jurnalistul consideră că absența lui William și a lui Kate din locuință în momentul incidentului nu diminuează gravitatea situației.

În schimb, Simon Morgan a explicat că procedurile de securitate diferă în funcție de prezența membrilor familiei regale la o anumită proprietate.

„Ar exista proceduri diferite, în funcție de faptul că se află sau nu cineva în reședință”, a precizat acesta.

Una dintre principalele îngrijorări exprimate de Tom Sykes este posibilitatea ca persoanele care au pătruns neautorizat pe proprietate să fi lăsat în urmă dispozitive de supraveghere. Aceasta este însă o ipoteză privind riscurile de securitate, nu o informație confirmată de anchetatori.

„Fie că este vorba despre un dispozitiv de ascultare destinat colectării de informații sau despre o cameră concepută pentru a surprinde imagini ori a înregistra date, aceste tehnologii sunt acum atât de avansate, încât nu ai avea cum să le observi. Este incredibil că li s-a permis să ajungă atât de aproape. Și, desigur, cel mai îngrozitor scenariu posibil ar fi o bombă”, a explicat jurnalistul.

Din acest motiv, Sykes consideră că autoritățile ar putea fi nevoite să efectueze verificări complete înainte ca Prințul și Prințesa de Wales să revină la Anmer Hall.

„Vor trebui să verifice casa până în cele mai mici detalii înainte ca William și Catherine să se întoarcă, pentru a se asigura că nu este vorba despre o poveste de acoperire, că aceștia sunt doar doi indivizi care au intrat acolo întâmplător și că, în realitate, nu au fost amplasate dispozitive sau materiale ostile.”

Fostul agent Simon Morgan a adăugat că momentul în care William și Kate vor decide să revină la proprietate va depinde, în cele din urmă, de cât de confortabil și în siguranță se vor simți.

Anmer Hall, locuința cu o semnificație specială pentru familia regală

Reședința cu zece dormitoare a fost oferită Prințului William și lui Kate Middleton de Regina Elisabeta a II-a, cu ocazia căsătoriei lor din 2011. De-a lungul anilor, proprietatea a devenit unul dintre locurile preferate ale familiei, în special pentru weekenduri și vacanțele petrecute alături de cei trei copii, George, Charlotte și Louis.

Anmer Hall a fost și locuința în care cei doi au petrecut o mare parte din perioada restricțiilor impuse în timpul pandemiei, în 2020. În prezent, familia locuiește la Forest Lodge, în Windsor, unde s-a mutat în noiembrie 2025, după trei ani petrecuți la Adelaide Cottage.

Incidentul de la Sandringham ridică noi semne de întrebare cu privire la protecția proprietăților regale atunci când acestea nu sunt ocupate. Până la finalizarea anchetei, nu este clar cum au reușit suspecții să pătrundă pe domeniu și dacă au existat breșe în sistemul de securitate.

foto: Profimedia

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