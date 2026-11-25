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Smiley și Pavel Bartoș formează o echipă pe cinste pe micile ecrane, în calitate de prezentatori la emisiunea „Românii au talent” de la PRO TV. Pe lângă proiectele lor profesionale, pe cei doi îi leagă și o relație de prietenie foarte strânsă.

Pavel Bartoș și Smiley au dezvăluit care este relația dintre soțiile lor

Pavel Bartoș și soția lui, Anca, sunt căsătoriți din anul 2003 și au împreună trei fete, pe Eva, Rita și Sofia. La rândul său, Smiley este căsătorit cu Gina Pistol, alături de care are o fiică, pe Josephine.

Într-un interviu acordat recent, Smiley și Pavel Bartoș au vorbit despre relația apropiată dintre soțiile lor, Gina Pistol și Anca Bartoș.

„Anca și Gina se înțeleg foarte bine, au multe în comun și în afară de noi doi. Vorbesc mult la telefon, găsesc prilej de întâlnire cât de des se poate, se sfătuiesc, mai glumesc pe seama noastră. Sunt frumoase întâlnirile noastre de familie, cu atâtea fete la masă care vorbesc (cam mult), se distrează frumos și se simt minunat când se văd”, a spus Smiley pentru VIVA!

Pavel Bartoș a completat cu faptul că familiile lor petrec timpul împreună și dincolo de scenă, iar legătura lor a devenit tot mai strânsă odată cu trecerea timpului.

„Se înțeleg foarte bine. Ne vizităm, ne vedem, iar ele vorbesc și își cer sfaturi. Nu știu dacă la fel de mult ca noi, dar, sincer, nici nu știu cine ar putea să vorbească atât cât vorbim noi doi. În ultima vreme, și-au cerut mai ales sfaturi medicale. Au o relație sinceră, firească.”

Smiley și Pavel Bartoș, despre timpul petrecut la filmări

Smiley și Pavel Bartoș au vorbit, într-un interviu, despre legătura dintre ei și despre felul în care programul încărcat le influențează timpul petrecut alături de familii. Amândoi sunt tați de fete și au recunoscut că relația lor apropiată este adesea un motiv de glume și tachinări.

Întrebați dacă soțiile lor le-au oferit vreodată informații unul despre celălalt, care să devină ulterior subiect de amuzament, Smiley a explicat că se cunosc atât de bine încât surprizele sunt tot mai rare.

„Nu prea mai au ce să-și dezvăluie nou. Le cam știm pe toate unul despre altul, nu prea mai au ce știri să-și dea ele despre noi. Le dăm destul de des, și împreună, și separat, subiecte de discuție”, a mărturisit artistul pentru viva.ro.

La rândul său, Pavel Bartoș a recunoscut că perioadele aglomerate de filmări îi determină uneori să petreacă mai mult timp împreună decât alături de cei dragi.

„Sigur că ne tachinăm pe seama timpului petrecut împreună. În perioadele de filmare, fie că vorbim despre film, Românii au talent sau Vocea României, ajungem să ne vedem mai mult unul cu celălalt decât cu familiile noastre.”

Smiley și Pavel Bartoș, despre prietenia formată la Românii au talent

Într-un interviu recent, Smiley și Pavel Bartoș au vorbit despre începutul colaborării lor ca prezentatori TV pentru Românii au talent.

„Așa a fost norocul nostru, să fim puși unul lângă celălalt, fără să fi lucrat în prealabil împreună sau fără să bănuim ce se poate lega între noi. Mona Segall, producătoarea primelor sezoane „Românii au talent”, este cea care a simțit compatibilitatea dintre noi și a avut viziunea acestui cuplu de prezentatori. Rolul nostru în emisiune a crescut în timp și a luat chipul și asemănarea relației dintre noi, pentru că, pe măsură ce lucram împreună, ne veneau idei noi, ne distram din ce în ce mai bine și transmiteam asta cu fiecare secundă de emisie. Îmi amintesc că felul în care noi interacționam, momentele din culise la vederea numerelor concurenților, comentariile și glumele noastre erau dintre cele mai viralizate și apreciate, astfel că noi doi am fost primii prezentatori din întreaga rețea de emisiuni Got Talent din lume cu o pondere atât de mare de acțiune, dialog și rol în emisii. Și asta s-a născut firesc, pentru că relația dintre noi s-a dezvoltat și a ajuns într-un punct de compatibilitate, de cunoaștere reciprocă, de distracție la unison încât cuplul nostru a devenit un TOT, un personaj principal, alături de jurați și de concurenți. Și dincolo de acest rol născut sub ochii telespectatorilor, cea mai valoroasă este prietenia noastră, care s-a născut tot sub ochii lor, dar a crescut și dincolo de ei”, a spus Smiley pentru revista VIVA! „Aici a fost meritul Monei Segall, ea a văzut în noi doi cuplul perfect. Deși și noi ne-am mirat la început. Dar, la două minute după ce ne-am cunoscut, ne-am dat seama de ce. Probabil că asta se și dorea, eram doi oameni din două lumi, nu neapărat total diferite, eu venind din lumea teatrului, a actoriei, el venind din lumea muzicii, a producției muzicale. Ceea ce s-a ‘pupat perfect, deoarece la Românii au talent vin oameni din toate domeniile și toate sferele de activitate. Iar pentru noi, toate astea au venit mănușă”, a declarat Pavel Bartoș în cadrul aceluiași interviu.

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Foto: Instagram

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