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Mai multe vedete au împărtășit din felul în care au ales să-și crească și educe copiii. Pe lângă experiențele lor, aceste celebrități au dezvăluit că sunt deschise să abordeze și discuții dificile, sensibile și chiar își încurajează copiii să vorbească despre curiozitățile lor.

1. Christina Aguilera

Christina Aguilera are doi copii, pe Max din relația cu producătorul Jordan Bratman și pe Summer alături de asistentul de producție Matthew Rutler. În urmă cu mai mulți ani, artista surprindea cu o declarație controversată pe care a făcut-o, și anume că se plimbă goală în fața copiilor ei pentru ca acestora să nu le fie rușine de ceea ce înseamnă nuditate: „Cred că este important să vadă că mamei nu îi este cu sexualitatea ei. Suntem colecționari de artă. Există o mulțime de nuduri feminine prin casă. Max va crește într-o casă în care este normal”, povestea ea pentru Us Weekly.

2. Kristen Bell și Dax Shepard

Kristen Bell și Dax Shepard au două fete, pe Lincoln și Delta. Actrița a mărturisit pentru Real Simple că vorbește cu fiicele ei despre droguri și sex și că nu ar trebui ca unele teme să fie etichetate drept „tabu.” „Nu ar trebui să existe vreun subiect care să nu fie discutat. Știu că este șocant, dar vorbesc cu copiii mei despre droguri și despre faptul că tatăl lor este dependent, că este în reabilitare și vorbim și despre sex.”

3. Jada Pinkett Smith

Într-un episod dedicat sexului din cadrul Red Table Talk, Jada Pinkett Smith a fost onestă față de fiica ei, Willow, și a recunoscut că a fost dependentă de pornografie. „Am avut o relație nesănătoasă cu pornografia la un moment dat în viața mea, când mi-am dorit să mă abțin de la sex. Umpleam un gol sau cel puțin asta îmi imaginam eu că fac. Dar, de fapt, nu era așa”, a spus Jada Pinkett Smith.

4. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow nu s-a ferit să vorbească despre importanța educației sexualei în rândul adolescenților. În cazul copiilor ei, Apple și Moses, informațiile au venit de la școală, dar și vedeta a abordat acest subiect deschis. „Cred că generația mea are multe informații despre sex și acestea ne-au făcut să ne simțim vinovați. Adolescenții nu vor dori niciodată să vorbească cu părinții lor despre sex, așa că le urmez exemplul și, din fericire, au avut educație sexuală în liceu”, a spus Paltrow pentru Entertainment Tonight.

5. Brooke Shields

Atunci când fiica ei, Ronan, a căutat pe Google „cum se face un copil”, Brooke Shields a decis că este cazul să poarte o conversație cu ea: „I-am spus: „Dacă nu poți spune penis sau nu poți vorbi despre sex, atunci nu poți să te uiți la aceste filme cu rating R pe care vrei să le vezi.” Copiii nu sunt atât de pregătiți pe cât cred ei că sunt, așa că mă gândesc tot timpul la asta”, a explicat actrița pentru Fox News.

6. Alyssa Milano

Alyssa Milano nu are o teamă referitoare la subiectele sensibile pe care le-ar putea purta cu cei doi copii. Actrița mizează pe faptul că aceștia se vor înconjura de exemple și modele pozitive, pe care le vor urma și ei. „Pentru mine este vorba despre creșterea unor copiii care sunt responsabili din punct de vedere social și conștienți”, a spus ea pentru Us Weekly.

​​7. Jennifer Garner

Jennifer Garner are trei copii împreună cu fostul ei soț, Ben Affleck. Actrița a preferat mereu să comunice deschis cu Violet, Seraphina și Samuel, chiar și pe subiecte ce țin de viața intimă. „Am fost să aud specialiști. Am citit cărți. Nu înseamnă că am înțeles ceva mai bine decât oricine altcineva. Vreau ca ei să vadă sexul ca pe ceva vesel, ca pe un cadou, ca pe o sărbătoare a iubirii și a trupurilor lor”, a spus Garner pentru revista Time.

8. Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar a găsit o modalitate ingenioasă prin care să-i facă pe copiii ei conștienți de risipa alimentară și să încerce să o evite. „Fiica mea făcea chestia asta în ultima vreme, îmi cerea o cană de lapte și nu o bea. Așa că, i-am spus că de fiecare dată când îmi cere o cană de lapte și nu o bea, iau un sfert din pușculița ei. Cineva trebuie să plătească pentru acel lapte”, povestea actrița pentru Today.

9. Brad Pitt

În trecut, când a vorbit despre cum e să fie părinte, Brad Pitt susținea într-un interviu pentru Los Angeles Times că nu are secrete față de copiii săi. „Trebuie să prezinți lucrurile într-o mod adecvat vârstei, dar ne cunoaștem foarte bine copiii. (…) Ne dorim ca totul să fie pe masă și orice întrebări au, să le spună.”

10. Elizabeth Banks

Elizabeth Banks este de părere că e mai bine să fie sinceră atunci când copiii ei au diverse curiozități și să adapteze răspunsurile în funcție de vârsta lor. „Dacă întreabă, fac asta pentru că sunt curioși și au vârsta potrivită. Ar trebui să le spui direct despre ce este vorba. Dacă le vorbești despre „barză”, mai târziu vor întreba: „Cu ce altceva mă mai minte?” Pentru că își vor da seama destul de repede că nu este așa”, a declarat actrița în cadrul The Late Show With Stephen Colbert.

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Foto: Profimedia

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