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Crezi că, pentru a menține interesul partenerului, este necesar să păstrezi o anumită doză de mister, să nu fii întotdeauna disponibilă sau să îi mai dai din când în când motive de gelozie. Și chiar dacă v-ați asumat relația, continui să apelezi la strategii pe care le consideri utile și specifice etapei de seducție, de teamă că siguranța emoțională va diminua atracția. Doar că există o diferență importantă între stimularea dorinței și activarea nesiguranței partenerului. Iar ceea ce interpretezi drept pasiune poate fi, uneori, chiar expresia anxietății relaționale pe care o întreții.

Slabă disponibilitate emoțională

Ai vrea să îl vezi, dar refuzi o întâlnire. Îți dorești să îi scrii, dar aștepți să o facă el. După un weekend foarte frumos în care ați fost foarte apropiați, devii intenționat mai distantă. Consideri că dacă partenerul are prea mult acces la tine, se va plictisi. Alternanța dintre apropiere și distanțare poate funcționa după mecanismul întăririi intermitente. Impredictibilitatea recompensei emoționale poate determina partenerul să investească mai mult în obținerea ei. Dar intensificarea eforturilor sale nu reflectă neapărat o creștere a sentimentelor. Poate reflecta nevoia de a restabili conexiunea și de a reduce disconfortul generat de incertitudine. Iar, în timp, partenerul poate deveni hipervigilent la schimbările tale de dispoziție sau poate renunța să mai inițieze apropierea.

Întreții competiția

Îi povestești despre bărbații care te curtează, aduci în discuție foști parteneri sau lași intenționat anumite interacțiuni sociale într-o zonă de ambiguitate. Vrei să îi reamintești că ești dezirabilă și că asumarea relației nu îi garantează prezența în viața ta. Gelozia poate mobiliza temporar comportamente din categoria curtare, atenție, implicare. Însă motivația partenerului poate vira de la plăcerea de a fi cu tine la prevenirea unei pierderi. În plus, dacă ai nevoie permanent de un potențial rival ca să te simți validată, importantă, e posibil ca propria ta percepție asupra valorii personale să fie dependentă de validarea romantică.

Creezi artificial tensiune

Atunci când e prea multă liniște, găsești un motiv de nemulțumire, dramatizezi un incident minor sau redeschizi o temă sensibilă de la care v-ați certat în trecut. Împăcarea vine apoi cu declarații de iubire, tandrețe, poate chiar cu intensificarea vieții sexuale. Și așa asociezi conflictul cu reconectarea, liniștea cu dezinteresul. Iar ușurarea resimțită după restabilirea apropierii amplifică intensitatea momentului și menține tiparul nesănătos. Dacă în experiențele tale anterioare relațiile au fost impredictibile, stabilitatea îți poate părea acum nefamiliară și, implicit, mai puțin stimulatoare. Nu înseamnă însă că relației actuale îi lipsește pasiunea, ci că ai învățat să o recunoști mai ales în contexte de tensiune emoțională, conflict puternic.

Eviți să îi faci complimente…

… să inițiezi momente de intimitate sau să îi spui cât de important este el, partenerul, pentru tine. Consideri că persoana care își dezvăluie sentimentele pierde din puterea relațională. Și încerci să menții o asimetrie a investiției emoționale în avantajul tău. Dar partenerul are nevoie și de a se simți dorit, nu doar de a te dori. Absența reciprocității poate inhiba inițiativa romantică și sexuală, mai ales atunci când este asociată repetat cu respingerea.

Confunzi autonomia cu inaccesibilitatea

Nu este necesar să renunți la viața ta personală și la cine ești ca individ pentru a construi intimitatea. Preocupările proprii, experiențele noi, autonomia și curiozitatea reciprocă pot susține atracția într-o relație stabilă. Dar una e să ai o viață personală bogată și alta să simulezi indisponibilitatea pentru a stimula interesul partenerului.

Testarea sentimentelor

Spui că nu mai ești atât de convinsă de viitorul vostru, de cât sunteți de compatibili, te retragi pentru a vedea cât de repede vine după tine. Practic, creezi situații în care partenerul trebuie să îți demonstreze din nou și din nou că te alege. Desigur, validarea obținută astfel are o durată limitată. Căci nu se construiesc autentic și sănătos încrederea, siguranța, ci îți antrenezi și consolidezi obiceiul verificărilor de acest tip.

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Foto: PR

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