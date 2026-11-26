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Giulia Anghelescu i-a făcut o surpriză emoționantă soțului său, Vlad Huidu, cu ocazia zilei de naștere. Artista a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii vechi cu ei doi, însoțite de o declarație de dragoste în care a vorbit despre relația lor, despre momentele dificile pe care le-au depășit împreună și despre legătura specială care îi unește.

Giulia Anghelescu, mesaj emoționant pentru Vlad Huid

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc. De-a lungul anilor, cei doi au construit o familie și au trecut împreună prin numeroase experiențe, iar artista nu ezită să își exprime public sentimentele pentru partenerul său.

Cu ocazia aniversării acestuia, Giulia a ales să răsfoiască albumul cu amintiri și a publicat pe Instagram o serie de imagini mai vechi din povestea lor de dragoste. Fotografiile au fost însoțite de un mesaj sincer, în care cântăreața a vorbit atât despre lucrurile frumoase din căsnicia lor, cât și despre micile neînțelegeri care fac parte din viața de cuplu.

În urarea dedicată soțului său, Giulia Anghelescu a mărturisit că, indiferent de câți ani au trecut de când sunt împreună, Vlad rămâne prima persoană cu care își dorește să împărtășească atât bucuriile, cât și momentele în care are nevoie de încurajare. Artista a vorbit cu umor și despre discuțiile în contradictoriu dintre ei, subliniind că, dincolo de diferențele de opinie, reușesc întotdeauna să se regăsească și să treacă împreună peste dificultăți.

„La mulți ani, omul meu! După atâția ani împreună, încă ești primul om căruia vreau să-i povestesc orice tâmpenie mi se întâmplă, primul pe care vreau să-l sun când am o veste bună și omul pe care îl caut cu privirea de fiecare dată când îmi pierd încrederea în mine. Mă enervezi des (și eu pe tine, sunt convinsă), mă contrazici și mai des, dar ce bine că încă găsim timp să râdem de lucruri pe care doar noi le înțelegem și reușim să trecem prin toate ținându-ne de mână. Să-mi fii sănătos, Păpu, că de restul ne ocupăm noi, ca de obicei. Te iubesc pentru că îmi ești și te-aș alege și în următoarele 837288393 de vieți.”, a scris Giulia Anghelescu pe Instagram.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au despărțit pentru o scurtă perioadă de timp

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trecut prin mai multe momente dificile în relația lor, iar recent au aniversat 14 ani de la cununia civilă. Cei doi au fost invitați recent în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1 și au povestit deschis și despre lucrurile mai puțin știute din relația lor.

Cel mai complicat moment prin care au trecut în relația lor de aproape 20 de ani a fost cel în care au decis să se despartă. Vlad Huidu a povestit că, în acea perioadă, planurile lor erau complet diferite, el dorind să se distreze, în timp ce Giulia ar fi vrut să aibă parte de liniște și stabilitate, ca urmare a activității intense pe plan profesional.

„Noi ne-am separat pentru că eram într-o perioadă în care ea muncea foarte mult, era plecată de acasă, concerte în fiecare weekend aproape, chiar și în timpul săptămânii, iar eu voiam să mă distrez. Ea își dorea să stea acasă, să vedem un film împreună. Ea nu voia să mai iasă”, a declarat Vlad Huidu, la Furnicuțele.

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Foto: Arhiva ELLE

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