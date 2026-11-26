Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Sofía Vergara s-a întors în Columbia, țara sa natală, pentru a vedea pentru prima dată statuia impresionantă ridicată în onoarea sa.

Monumentul din bronz a fost dezvelit în iulie 2025, în orașul Barranquilla, pe promenada Gran Malecón, însă actrița a avut ocazia să îl admire personal abia recent. Statuia, care măsoară aproximativ 7,3 metri înălțime și cântărește șase tone, o înfățișează pe actriță într-o ipostază elegantă, cu o mână pe șold și cealaltă ridicată, într-un gest de salut. Realizată de artistul Yino Márquez, sculptura o prezintă pe Vergara purtând o rochie fără bretele, cu o crăpătură adâncă pe picior, și pantofi cu toc.

În cadrul ceremoniei, actrița a recreat postura statuii și a primit din partea artistului o replică în miniatură a monumentului.

Vedeta din serialul „Modern Family” în vârstă de 54 de ani a primit și titlul de „Distinguished Barranquillera”, o distincție acordată de primarul orașului personalităților care s-au remarcat prin realizările lor.

Pentru eveniment, Sofía Vergara a ales o rochie albastră spectaculoasă, cu corset și detalii transparente în zona bustului, iar părul șaten l-a purtat desfăcut, în bucle lejere.

Actrița nominalizată la premiile Emmy a purtat pentru scurt timp și tradiționalul „Turban of Tradition”. La momentul dezvelirii statuii, în vara anului trecut, Vergara și-a exprimat recunoștința printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

„Mulțumesc, frumoasa mea Barranquilla, pentru acest cadou! Nu mi-am imaginat niciodată că povestea mea, munca mea și visurile mele vor lăsa o amprentă atât de importantă asupra acestui pământ pe care îl iubesc, îl respect și de care îmi este atât de dor. Îi mulțumesc orașului Barranquilla pentru tot ceea ce sunt. Tot ceea ce am realizat se datorează forței, voinței și bucuriei pe care le-am primit de pe acest pământ. Această statuie nu este doar în onoarea mea, ci și în onoarea locuitorilor din Barranquilla, a familiei și a prietenilor mei, care mi-au fost mereu alături. Îi iubesc enorm!”, scria actrița la momentul respectiv.

Cu toate acestea, statuia a stârnit reacții împărțite în rândul admiratorilor.

„Seamănă cu Sigourney Weaver!', a comentat marți un utilizator de Instagram, în timp ce altcineva a susținut că statuia actriței „arată mult mai bine decât cea a lui Cristiano Ronaldo”, dezvelită în China la începutul acestei luni.

Sofía Vergara a ajuns în Columbia luni, aterizând pe Aeroportul Internațional Ernesto Cortissoz, alături de fiul său, Manolo, în vârstă de 35 de ani. De atunci, actrița nominalizată la Globurile de Aur a publicat pe Instagram mai multe imagini și videoclipuri din timpul vizitei, surprinzând momente petrecute alături de familie, de la petreceri și dansuri până la micul dejun luat împreună cu cei dragi.

Anastasia Soare, mesaj emoționant pentru Sofía Vergara

Anastasia Soare, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills și una dintre prietenele apropiate ale actriței, a participat la eveniment și a publicat pe Instagram un videoclip însoțit de un mesaj emoționant.

„Felicitări, draga mea! Și meriți din plin această statuie. Reprezinți Barranquilla și Columbia cu atât de multă mândrie și îți împărtășești dragostea pentru țara ta oriunde mergi. În sfârșit, am avut ocazia să petrec timp alături de familia, verii și prietenii despre care mi-ai vorbit cu atât de multă dragoste de-a lungul anilor. Acum înțeleg de ce. M-au făcut să mă simt ca acasă, alături de propria mea familie din România. Până și chicharrón mi-a amintit de jumările noastre românești! Așa că îmi depun oficial candidatura pentru a deveni membră a familiei. Anastasia Vergara sună bine, nu-i așa? Și, dacă dansul face parte din procesul de selecție, familia ta poate confirma că mă calific. Am dansat TOATĂ noaptea! M-am distrat extraordinar. Îți mulțumesc că m-ai invitat să te sărbătoresc alături de oamenii minunați din Barranquilla. Te iubesc, Sofía!”, a scris Anastasia Soare.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro