Emmy 2026: Cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu

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Ediția cu numărul 78, desfășurată la Peacock Theater din Los Angeles, a fost una eclectică din punct de vedere vestimentar. Am văzut atât culoare cât și rochii albe, soft glamour, transparențe și referințe la vechiul Hollywood, dar și inevitabilele rochii negre care, în unele cazuri, au fost mai degrabă corecte decât memorabile.

Nu vorbim neapărat despre ținute dezastruoase: uneori o croială care nu avantajează, o culoare neinspirată sau un styling prea complicat sunt suficiente pentru a ruina o apariție.

Ținuta purtată de Shailene Woodley este definiția strădaniei inutile. Cu toate că machiajul și coafura sunt subtile, se întâmplă mult prea multe lucruri in rest. Culorile, alăturarea texturilor și accesorizarea pur și simplu nu funcționează. În plus, forma decolteului alături de croiala pantalonului conturează o siluetă care nu avantajează.

Rachel Sennott a purtat o rochie Balenciaga. Aici coafura ruinează totul. De asemenea, transparența materialului ar fi trebuit temperată. Decolteul generos face apariția să pară vulgară.

Miranda Rae Mayo în Saint Laurent este un exemplu de exercițiu de styling eșuat. Salopeta înflorată cu umerii supradimensionați trebuia lăsată sa vorbească de la sine. Capa voluminoasă încarcă inutil, iar poșeta Chanel cu sclipici nu are absolut nicio legătură cu aerul spaniol pe care încearcă să îl contureze vedeta. Cerceii și sandalele sunt și ele mult prea stridente.

Deși de-a lungul timpului brand-ul Thome Browne a trimis pe covorul roșu unele dintre cele mai reușite creații, nu putem spune același lucru despre ținuta purtată de Julianne Nicholson. Aici pare să fie în primul rând o problema de fitting. Deși Miuccia Prada a decretat că hainele șifonate sunt la modă, în cazul de față aspectul neglijent nu face cinste.

Florence Pugh în Vivienne Westwood are de prințesă Disney. Trena, sideful materialului, dar mai ales cocul, trimit mai mult la ideea de ursitoare la un botez restrâns decât la covorul roșu.

Un efect similar a reușit să obțină și Ayo Edebiri prin apariția ei. Creația Chanel prezintă fundă și în față și în spate, conturând o siluetă mai degrabă amuzantă. Aici coafura pare excesiv de nearanjată. Nu întotdeauna aspectul nefinisat flatează. De asemenea, sandalele ar fi putut fi mai bine alese. Totuși, alăturarea cromatică este simpatică.

Nu întotdeauna voalul de mătase garantează o apariție elegantă. Din cauza accesorizării greșite, Sara Foster pare că participă la un concurs de Miss. Sandalele cu platformă nu funcționează, chiar dacă sunt in aceeași nuanță cu aplicațiile de pe rochie. Ce este de apreciat e faptul că actriță a mers pe o coafură simplă și pe un machiaj neutru, care mai temperează.

Și în cazul modei masculine au existat derapaje. Michael Brie poartă un costum aparent corect, însă volum pantalonilor îl fac să pară un bufon la curtea regelui.

Un covor roșu reușit ține, până la urmă, mai puțin de cât de spectaculoasă este o rochie și mai mult de felul în care este construit întregul look. Proporțiile, fitting-ul, accesoriile, coafura și chiar pantofii pot ridica o ținută sau o pot compromite complet. Pentru că, uneori, diferența dintre bine sau prost îmbrăcat stă în capacitatea de a ști când să te oprești.

Foto: Getty Images

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