Emmy 2026: Cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu

Dacă unele dintre vedetele prezente la Premiile Emmy 2026 au transformat covorul roșu într-o demonstrație de stil, inevitabil au existat și apariții care nu au funcționat la fel de bine.

Homepage  / People / Star Style
  de  Simion Mădălina
Shailene Woodley în Balenciaga
VEZI FOTO
POZA 1 / 9

Ediția cu numărul 78, desfășurată la Peacock Theater din Los Angeles, a fost una eclectică din punct de vedere vestimentar. Am văzut atât culoare cât și rochii albe, soft glamour, transparențe și referințe la vechiul Hollywood, dar și inevitabilele rochii negre care, în unele cazuri, au fost mai degrabă corecte decât memorabile.

Nu vorbim neapărat despre ținute dezastruoase: uneori o croială care nu avantajează, o culoare neinspirată sau un styling prea complicat sunt suficiente pentru a ruina o apariție. 

Ținuta purtată de Shailene Woodley este definiția strădaniei inutile. Cu toate că machiajul și coafura sunt subtile, se întâmplă mult prea multe lucruri in rest. Culorile, alăturarea texturilor și accesorizarea pur și simplu nu funcționează.  În plus, forma decolteului alături de croiala pantalonului conturează o siluetă care nu avantajează. 

Rachel Sennott a purtat o rochie Balenciaga. Aici coafura ruinează totul. De asemenea, transparența materialului ar fi trebuit temperată. Decolteul generos face apariția să pară vulgară. 

Miranda Rae Mayo în Saint Laurent este un exemplu de exercițiu de styling eșuat. Salopeta înflorată cu umerii supradimensionați trebuia lăsată sa vorbească de la sine. Capa voluminoasă încarcă inutil, iar poșeta Chanel cu sclipici nu are absolut nicio legătură cu aerul spaniol pe care încearcă să îl contureze vedeta. Cerceii și sandalele sunt și ele mult prea stridente. 

Deși de-a lungul timpului brand-ul Thome Browne a trimis pe covorul roșu unele dintre cele mai reușite creații, nu putem spune același lucru despre ținuta purtată de Julianne Nicholson. Aici pare să fie în primul rând o problema de fitting. Deși Miuccia Prada a decretat că hainele șifonate sunt la modă, în cazul de față aspectul neglijent nu face cinste. 

Florence Pugh în Vivienne Westwood are de prințesă Disney. Trena, sideful materialului, dar mai ales cocul, trimit mai mult la ideea de ursitoare la un botez restrâns decât la covorul roșu. 

Un efect similar a reușit să obțină și Ayo Edebiri prin apariția ei. Creația Chanel prezintă fundă și în față și în spate, conturând o siluetă mai degrabă amuzantă. Aici coafura pare excesiv de nearanjată. Nu întotdeauna aspectul nefinisat flatează. De asemenea, sandalele ar fi putut fi mai bine alese. Totuși, alăturarea cromatică este simpatică. 

Nu întotdeauna voalul de mătase garantează o apariție elegantă. Din cauza accesorizării greșite, Sara Foster pare că participă la un concurs de Miss. Sandalele cu platformă nu funcționează, chiar dacă sunt in aceeași nuanță cu aplicațiile de pe rochie. Ce este de apreciat e faptul că actriță a mers pe o coafură simplă și pe un machiaj neutru, care mai temperează. 

Și în cazul modei masculine au existat derapaje. Michael Brie poartă un costum aparent corect, însă volum pantalonilor îl fac să pară un bufon la curtea regelui. 

Un covor roșu reușit ține, până la urmă, mai puțin de cât de spectaculoasă este o rochie și mai mult de felul în care este construit întregul look. Proporțiile, fitting-ul, accesoriile, coafura și chiar pantofii pot ridica o ținută sau o pot compromite complet. Pentru că, uneori, diferența dintre bine sau prost îmbrăcat stă în capacitatea de a ști când să te oprești.

Citește și:
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete

Foto: Getty Images

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii
People
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii
Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta "Burlacii: Foc în Paradis": "Terminam destul de târziu filmările"
People
Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta "Burlacii: Foc în Paradis": "Terminam destul de târziu filmările"
Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere
People
Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere
Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: "Pentru Radu este o traumă"
People
Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: "Pentru Radu este o traumă"
Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital cu fiica ei, Amira. Ce a pățit fosta gimnastă: "Cel mai trist este sentimentul de neputință"
People
Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital cu fiica ei, Amira. Ce a pățit fosta gimnastă: "Cel mai trist este sentimentul de neputință"
Alina Pușcău, sinceră cu privire la lupta ei împotriva cancerului de sân
People
Alina Pușcău, sinceră cu privire la lupta ei împotriva cancerului de sân
Publicitate
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026
Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026
People

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy a avut loc pe 14 septembrie, la Peacock Theater, iar vedetele au apărut pe covorul roșu în ținute nostalgice, care amintesc de vechiul Hollywood.

+ Mai multe
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete
People

Vezi care sunt cuplurile de vedete care au pășit aseară pe covorul roșu al unuia dintre cele mai importante evenimente ale anului - Premiile EMMY 2026!

+ Mai multe
Moda masculină la Premiile EMMY 2026 – ținutele care au atras toate privirile
Moda masculină la Premiile EMMY 2026 – ținutele care au atras toate privirile
People

Chiar dacă obișnuim să analizăm cu mare atenție ținutele purtate de vedetele feminine, nu putem să trecem cu vederea elegantele și extravagantele apariții masculine de pe covorul roșu la Premiile EMMY 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC