Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026

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Siluetele fluide, rochiile tăiate în bie, taliile căzute, trimiterile la anii ’20 și ’30, la vechiul glamour Hollywood-ian, dar și la minimalismul anilor ’90 au înlocuit în bună măsură construcțiile rigide și excesiv de sculpturale care au dominat covorul roșu în ultimele sezoane.

Este o schimbare interesantă după câțiva ani în care covorul roșu a părut dominat de dorința de a produce cu orice preț un moment viral. Rochii imposibil de ignorat, volume exagerate, transparențe și piese aproape imposibil de purtat au transformat covorul roșu într-o extensie a social media. La Emmy 2026, direcția pare ceva mai temperată. În locul spectacolului cu orice preț, multe dintre vedete au ales haine care pun din nou accentul pe croială, proporții și atitudine.

Julia Garner a mizat pe eleganța Hollywood-ului de altădată pentru apariția sa la Premiile Emmy 2026. Prezentatoare în cadrul ceremoniei din acest an, actrița a ales o rochie argintie strălucitoare Loewe.

Ținuta monocromă a fost completată de sandale argintii cu platformă Betzábe Alessandra și cercei în aceeași paletă cromatică. Tunsoarea pixie într-o nuanță de blond platinat și machiajul discret au contribuit la reușita apariției.

Julia nu este singura actriță care a ales să se inspire din vechiul Hollywood pentru covorul roșu de anul acesta de la premiile Emmy.

Sarah Pigeon, Oscar Isaac, Elle Fanning, Tracy Letts și Grace Gummer sunt doar câteva nume care au ales să adauge o patină nostalgică pentru covorul roșu.

Nostalgia nu s-a tradus însă prin costume de epocă sau reproduceri literale ale unor imagini de arhivă. Mai degrabă, vedetele și stiliștii lor au împrumutat elemente din vocabularul vechiului Hollywood și le-au adaptat prezentului.

Ținutele clasice, accesorizate discret, coafurile lejere și machiajele naturale au fost preferate de majoritatea vedetelor. Carrie Soon în Maison Margiela, Dakota Canning în Carolina Herrera, Young Yuh-Jung în Chanel și Louisa Jacobson în Tom Ford de Haider Ackermann sunt exemple care demonstrează încă odată că „less is more”.

O rochie impecabil croită, câteva bijuterii și un beauty look aproape invizibil pot avea mai multă forță decât o ținută care încearcă să șocheze cu orice preț.

Asta nu înseamnă că ținutele îndrăznețe au lipsit de la decernarea premiilor Emmy 2026. Zendaya a atras, ca de obicei, toate privirile. Vedeta a purtat o spectaculoasă rochie Prada realizată din tull gri transparent, cu aplicații strălucitoare care crea un efect subtil de naked dress. Silueta lungă, cu trenă și decolteu adânc, accesorizată cu perle Mikimoto a fost una dintre cele mai opulente apariții ale serii. Extravaganța rochiei a fost foarte bine temperată de machiajul subtil și coafura aparent nefinisată.

Per total, vedetele de pe covorul roșu de anul acesta au mizat pe eleganța clasică și au fost mai puțin preocupat să șocheze. Trimiterile la vechiul Hollywood au fost numeroase, dar suficient de subtil reinterpretate încât aparițiile să nu pară costume de epocă. Poate că nu am avut parte de foarte multe momente care să intre instantaneu în istoria modei, însă am văzut rochii frumoase, styling bine dozat și, mai ales, o eleganță care nu a avut nevoie de prea multe artificii pentru a funcționa.

Foto: Getty

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