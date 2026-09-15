Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy a avut loc pe 14 septembrie, la Peacock Theater, iar vedetele au apărut pe covorul roșu în ținute nostalgice, care amintesc de vechiul Hollywood.

Homepage  / People / Star Style
  de  Simion Mădălina
Sarah Pidgeon în Chanel
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Siluetele fluide, rochiile tăiate în bie, taliile căzute, trimiterile la anii ’20 și ’30, la vechiul glamour Hollywood-ian, dar și la minimalismul anilor ’90 au înlocuit în bună măsură construcțiile rigide și excesiv de sculpturale care au dominat covorul roșu în ultimele sezoane.

Este o schimbare interesantă după câțiva ani în care covorul roșu a părut dominat de dorința de a produce cu orice preț un moment viral. Rochii imposibil de ignorat, volume exagerate, transparențe și piese aproape imposibil de purtat au transformat covorul roșu într-o extensie a social media. La Emmy 2026, direcția pare ceva mai temperată. În locul spectacolului cu orice preț, multe dintre vedete au ales haine care pun din nou accentul pe croială, proporții și atitudine.

Julia Garner a mizat pe eleganța Hollywood-ului de altădată pentru apariția sa la Premiile Emmy 2026. Prezentatoare în cadrul ceremoniei din acest an, actrița a ales o rochie argintie strălucitoare Loewe

Ținuta monocromă a fost completată de sandale argintii cu platformă Betzábe Alessandra și cercei în aceeași paletă cromatică. Tunsoarea pixie într-o nuanță de blond platinat și machiajul discret au contribuit la reușita apariției. 

Julia nu este singura actriță care a ales să se inspire din vechiul Hollywood pentru covorul roșu de anul acesta de la premiile Emmy. 

Sarah Pigeon, Oscar Isaac, Elle Fanning, Tracy Letts și Grace Gummer sunt doar câteva nume care au ales să adauge o patină nostalgică pentru covorul roșu.  

Nostalgia nu s-a tradus însă prin costume de epocă sau reproduceri literale ale unor imagini de arhivă. Mai degrabă, vedetele și stiliștii lor au împrumutat elemente din vocabularul vechiului Hollywood și le-au adaptat prezentului. 

Ținutele clasice, accesorizate discret, coafurile lejere și machiajele naturale au fost preferate de majoritatea vedetelor. Carrie Soon în Maison Margiela, Dakota Canning în Carolina Herrera, Young Yuh-Jung în Chanel și Louisa Jacobson în Tom Ford de Haider Ackermann sunt exemple care demonstrează încă odată că „less is more”

O rochie impecabil croită, câteva bijuterii și un beauty look aproape invizibil pot avea mai multă forță decât o ținută care încearcă să șocheze cu orice preț. 

Asta nu înseamnă că ținutele îndrăznețe au lipsit de la decernarea premiilor Emmy 2026. Zendaya a atras, ca de obicei, toate privirile. Vedeta a purtat o spectaculoasă rochie Prada realizată din tull gri transparent, cu aplicații strălucitoare care crea un efect subtil de naked dress. Silueta lungă, cu trenă și decolteu adânc, accesorizată cu perle Mikimoto a fost una dintre cele mai opulente apariții ale serii. Extravaganța rochiei a fost foarte bine temperată de machiajul subtil și coafura aparent nefinisată.

Per total, vedetele de pe covorul roșu de anul acesta au mizat pe eleganța clasică și au fost mai puțin preocupat să șocheze. Trimiterile la vechiul Hollywood au fost numeroase, dar suficient de subtil reinterpretate încât aparițiile să nu pară costume de epocă. Poate că nu am avut parte de foarte multe momente care să intre instantaneu în istoria modei, însă am văzut rochii frumoase, styling bine dozat și, mai ales, o eleganță care nu a avut nevoie de prea multe artificii pentru a funcționa.

Citește și:
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii
People
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii
Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta "Burlacii: Foc în Paradis": "Terminam destul de târziu filmările"
People
Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta "Burlacii: Foc în Paradis": "Terminam destul de târziu filmările"
Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere
People
Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere
Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: "Pentru Radu este o traumă"
People
Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: "Pentru Radu este o traumă"
Emmy 2026: Cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu
People
Emmy 2026: Cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu
Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital cu fiica ei, Amira. Ce a pățit fosta gimnastă: "Cel mai trist este sentimentul de neputință"
People
Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital cu fiica ei, Amira. Ce a pățit fosta gimnastă: "Cel mai trist este sentimentul de neputință"
Publicitate
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alina Pușcău, sinceră cu privire la lupta ei împotriva cancerului de sân
Alina Pușcău, sinceră cu privire la lupta ei împotriva cancerului de sân
People

Fotomodelul român Alina Pușcău își ține la curent urmăritorii cu privire la lupta cu cancerul de sân și cu evoluția tratamentului pe care îl urmează la o clinică din Statele Unite ale Americii.

+ Mai multe
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete
People

Vezi care sunt cuplurile de vedete care au pășit aseară pe covorul roșu al unuia dintre cele mai importante evenimente ale anului - Premiile EMMY 2026!

+ Mai multe
Moda masculină la Premiile EMMY 2026 – ținutele care au atras toate privirile
Moda masculină la Premiile EMMY 2026 – ținutele care au atras toate privirile
People

Chiar dacă obișnuim să analizăm cu mare atenție ținutele purtate de vedetele feminine, nu putem să trecem cu vederea elegantele și extravagantele apariții masculine de pe covorul roșu la Premiile EMMY 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC