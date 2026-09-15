Moda masculină la Premiile EMMY 2026 – ținutele care au atras toate privirile

Chiar dacă obișnuim să analizăm cu mare atenție ținutele purtate de vedetele feminine, nu putem să trecem cu vederea elegantele și extravagantele apariții masculine de pe covorul roșu la Premiile EMMY 2026.
Premiile Emmy 2026, adică a 78-a ediție a celebrelor premii americane acordate producțiilor de televiziune, au avut loc la The Peacock Theater in Los Angeles Los Angeles. Actrița Mariska Hargitay a fost gazda ceremoniei.
Ceremonia a fost una cu adevărat spectaculoasă. Vedetele nu au lipsit de pe covorul roșu la Premiile Emmy 2026, iar ținutele alese pentru eveniment au fost pe măsura ocaziei.
Ce ne-a atras atenția la moda masculină la Premiile EMMY 2026? Te invităm să descoperi în galeria noastră. Și rămâi pe elle.ro pentru mai multe materiale despre evenimentul care a avut loc aseară.
Outstanding Drama Series: The Pitt
Outstanding Comedy Series: Widow’s Bay
Outstanding Limited Or Anthology Series: DTF St. Louis
Outstanding Lead Actress In A Drama Series: Rhea Seehorn – Pluribus
Outstanding Lead Actor In A Drama Series: Noah Wyle – The Pitt
Outstanding Lead Actress In A Comedy Series: Jean Smart – Hacks
Outstanding Lead Actor In A Comedy Series: Matthew Rhys – Widow’s Bay
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series: Allison Janney – The Diplomat
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series: Tom Pelphrey – Task
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Stephen Root – Widow’s Bay
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series at EMMY 2026: Kate O’Flynn – Widow’s Bay
Outstanding Lead Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Sally Field – Remarkably Bright Creatures
Outstanding Lead Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Matthew Rhys – The Beast in Me
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie: David Harbour, DTF St. Louis
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie: Linda Cardellini, DTF St. Louis
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Rob Reiner, The Bear
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Betty Gilpin, Widow’s Bay
Outstanding Guest Actor in a Drama Series: Ernest Harden Jr., The Pitt
Outstanding Guest Actress in a Drama Series: Shailene Woodley, Paradise
Outstanding Animated Program: South Park
Outstanding Reality Competition Program: The Traitors
Outstanding Television Movie: Remarkably Bright Creatures
Outstanding Host For A Reality Or Reality Competition Program: Alan Cumming, The Traitors
Outstanding Variety Special (Live): The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
Outstanding Variety Special (Pre-recorded): The Muppet Show
Outstanding Structured Reality Show: Antiques Roadshow
Outstanding Game Show: Jeopardy!
Outstanding Documentary Or Nonfiction Series: Mr. Scorsese
Outstanding Documentary Or Nonfiction Special: My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay
Outstanding Writing for a Drama Series: Pluribus, „We Is Us” – Vince Gilligan
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie: DTF St Louis
Outstanding Writing for a Comedy Series: Widow’s Bay, „Welcome to Widow’s Bay!” – Katie Dippold
Outstanding Writing for a Variety Series: The Late Show with Stephen Colbert
Outstanding Directing for a Comedy Series: Widow’s Bay, „Welcome to Widows Bay!” – Hiro Murai
Outstanding Directing for a Drama Series: Slow Horses, „Scars” – Saul Metzstein
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie: Steven Conrad, DTF St. Louis
Foto: Getty
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