Jennifer Lawrence, dezvăluiri oneste despre procedurile estetice la care apelează și schimbările pe care le-ar face în viitor: „Nu pot exagera”

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Jennifer Lawrence a vorbit deschis despre procedurile estetice la care apelează, dar și despre intervențiile pe care le ia în considerare pentru viitor. Într-un interviu acordat revistei Vogue, actrița în vârstă de 36 de ani a dezvăluit că a încercat injectările cu toxină botulinică, însă în cantități mici, explicând că, pentru meseria sa, este esențial să își păstreze expresivitatea feței.

„Nu pot să-mi fac prea multe lucruri. Am nevoie să-mi pot mișca fața. Îmi fac baby botox, dar nu pot exagera.”

Actrița, devenită cunoscută odată cu rolul din Winter’s Bone, lansat în 2010, a ajuns la celebritate internațională după ce a interpretat-o pe Katniss Everdeen în franciza The Hunger Games. În toți acești ani, aspectul său a generat numeroase discuții, însă Lawrence spune că preferă intervențiile discrete.

„Dacă pielea mea va fi puțin mai lăsată decât mi-aș dori, măcar să arate luminoasă și frumoasă”, a explicat ea pentru Vogue.

Există însă și o intervenție estetică pe care Jennifer Lawrence recunoaște că și-ar dori să o încerce, chiar dacă, cel puțin deocamdată, nu intenționează să o facă.

„Mi-ar plăcea foarte mult să-mi fac o îndepărtare a grăsimii bucale. Nu pot, pentru că toată lumea și-ar da seama, dar să știți că îmi doresc asta”, a mărturisit actrița.

Jennifer Lawrence a vorbit și despre rutina sa actuală de îngrijire a pielii, dezvăluind că folosește tretinoin, un derivat al vitaminei A. Actrița descrie această etapă drept „călătoria sa cu retinolul”.

Pentru perioadele în care pielea devine iritată, Lawrence folosește și Desitin, o cremă pe bază de oxid de zinc, destinată în mod obișnuit iritațiilor provocate de scutece.

„Am căzut și eu în capcana cu Desitin, crema pentru iritațiile provocate de scutece, folosită seara, și chiar o susțin, dar nu permanent, pentru că nu este hidratantă. Dar atunci când crești concentrația de retinol și fața se înroșește, am observat că, dacă dorm cu Desitin pe față, porii mei par mai mici și roșeața se vindecă”, a adăugat ea pentru Vogue.

În schimb, vitamina C nu mai ocupă același loc în rutina sa. Jennifer Lawrence a povestit că a renunțat la crema cu vitamina C „pentru că am auzit că este o păcăleală”. Actrița nu a exclus însă suplimentele administrate oral.

„În adâncul sufletului meu, cred că vitamina C o să-mi ajute pielea, dar nu știu”, a spus ea.

Jennifer Lawrence, despre intervențiile estetice pe care le ia în considerare

Nu este pentru prima dată când Jennifer Lawrence abordează fără ocolișuri subiectul operațiilor estetice. Într-un material amplu publicat de The New Yorker în octombrie 2025, actrița a vorbit despre schimbările prin care corpul său a trecut după cele două sarcini.

Jennifer Lawrence are doi fii împreună cu soțul ei, Cooke Maroney: Cy, în vârstă de 4 ani, și un al doilea băiat, al cărui nume nu a fost făcut public.

Actrița a dezvăluit pentru The New Yorker că intenționa să apeleze la o intervenție estetică la nivelul sânilor, explicând că a observat diferențe importante între felul în care corpul său s-a recuperat după prima și cea de-a doua sarcină.

„Totul a revenit, în mare parte, la cum era înainte după primul copil. După al doilea, nimic nu și-a mai revenit”, a mărturisit ea.

Jennifer Lawrence urma să filmeze și o scenă nud în primăvara următoare, la aproximativ un an după naștere, fără să dezvăluie proiectul pentru care urma să o realizeze. Actrița a susținut însă că decizia de a face intervenția nu era determinată exclusiv de cariera sa.

Întrebată dacă ar fi ales operația și în cazul în care nu ar fi fost una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, Lawrence a răspuns: „Poate nu m-aș fi grăbit la programare în același fel. Dar cred că da.”

În același interviu pentru The New Yorker, actrița a precizat că nu își face filler-e, deoarece acestea devin vizibile pe cameră. A confirmat și atunci că apelează la injectări cu toxină botulinică, dar a subliniat că trebuie să își poată mișca fruntea pentru rolurile pe care le interpretează. Întrebată dacă și-a făcut un lifting facial, Jennifer Lawrence a răspuns: „Nu. Dar, crede-mă, o voi face!”

În ciuda deschiderii sale față de anumite proceduri estetice, Lawrence recunoaște că nu este tocmai o admiratoare a timpului petrecut în saloanele de înfrumusețare. Chiar și activitățile obișnuite de întreținere i se par obositoare.

„Urăsc să-mi vopsesc părul. Urăsc și să merg la salon să-mi fac unghiile. Am văzut un tweet care spunea: E ca și cum ai merge la dentist pentru mâini”, a povestit ea pentru Vogue. „Nu este relaxant. Nu este distractiv. Este foarte, foarte plictisitor. Durează atât de mult.”

Foto: Getty Images

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