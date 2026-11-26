Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Relația lui Marc Anthony cu gemenii săi, Max și Oskar, pe care îi are din căsnicia cu Jennifer Lopez, a stârnit de-a lungul anilor interesul presei, mai ales în contextul declarațiilor artistei cu privire la dificultățile pe care le-a întâmpinat în creșterea celor doi copii. La 12 ani de la divorțul celor doi artiști, o sursă a dezvăluit în exclusivitate pentru Page Six cum se înțelege cântărețul în prezent cu gemenii săi, în vârstă de 18 ani.

Potrivit sursei citate, Marc Anthony, în vârstă de 58 de ani, preferă să își lase copiii „să preia inițiativa” atunci când vine vorba despre relația lor.

„Gemenii merg la Marc atunci când simt nevoia. Nu sunt extrem de apropiați, dar s-au întâlnit din când în când și au reușit să construiască o oarecare relație, acum că au mai crescut”, a declarat sursa pentru Page Six.

De-a lungul timpului, Marc Anthony a fost rareori surprins în public în compania gemenilor. Artistul a lipsit inclusiv de la ceremoniile de absolvire a liceului celor doi, care au avut loc anul acesta. Cu toate acestea, la începutul lunii noiembrie, cântărețul a fost văzut alături de Max și Oskar în New York, în magazinul Art of Posters din Greenwich Village. Potrivit unui martor care a oferit detalii publicației Page Six, cei trei „păreau să se bucure de timpul petrecut împreună”.

„Ei sunt cei care iau inițiativa. Își văd tatăl atunci când le convine sau când își doresc ori au nevoie de ceva”, a explicat sursa.

Deși Jennifer Lopez a făcut în repetate rânduri aluzie la lipsa de „ajutor” din partea fostului său soț în ceea ce privește creșterea copiilor, artista nu ar avea obiecții cu privire la modul în care gemenii aleg să își gestioneze relația cu tatăl lor.

„Jennifer nu pare să aibă vreo problemă cu acest lucru. Ei sunt mult mai apropiați de mama lor”, a mai precizat sursa pentru Page Six.

Odată cu plecarea gemenilor săi la facultate, Jennifer Lopez, în vârstă de 57 de ani, a început să vorbească tot mai deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în rolul de mamă. În luna iunie a acestui an, invitată în cadrul podcastului „SmartLess”, artista a mărturisit că perspectiva plecării copiilor de acasă a emoționat-o profund. Cu aceeași ocazie, aceasta a transmis și un mesaj cu subînțeles pentru Marc Anthony despre creșterea gemenilor.

„Pur și simplu… Mi-am spus: „Ai făcut toate astea de una singură.” Este extraordinar. Mi-am spus: „Ai avut parte de foarte puțin ajutor”, știți?”, le-a mărturisit Jennifer Lopez gazdelor podcastului, Jason Bateman, Sean Hayes și Will Arnett.

Artista a vorbit recent și despre impactul emoțional pe care l-a avut asupra sa despărțirea de Marc Anthony, survenită la doar trei ani după nașterea gemenilor. Într-un moment inclus în concertul special „The JLO Show”, Jennifer Lopez și-a amintit de „perioada extrem de dificilă” prin care a trecut atunci, mărturisind că a fost pe punctul de a „renunța”.

„A fost unul dintre acele momente din viață în care ești pe punctul de a renunța la tot”, le-a spus artista spectatorilor prezenți la concertul său din Las Vegas.

„Îți spui: „Am renunțat la iubire. Renunț la viață, la tot.” Dar aveam acești doi copii gemeni, care erau atât de mici, știți?”

În acea perioadă, Jennifer Lopez a apelat la regretata autoare de cărți de dezvoltare personală și speaker motivațional Louise Hay, pe care o considera una dintre mentorele sale. Artista și-a amintit și de sfatul pe care l-a primit din partea acesteia.

„I-am spus: „Nu știu ce o să fac. Nu știu cum să merg mai departe». Iar ea mi-a spus: «Jennifer, ești dansatoare, nu-i așa?” I-am răspuns: „Da, sunt”, și-a amintit Jennifer Lopez.

„Și mi-a spus: „Atunci când înveți un dans și greșești pașii, ce faci?” I-am răspuns: „Continui până când reușesc să fac pașii corect». Iar ea mi-a spus: „Exact, Jennifer. Continuă întotdeauna să dansezi.”

Artista și-a încheiat discursul cu un mesaj adresat publicului: „Și vă doresc același lucru fiecăruia dintre voi. Indiferent de obstacolele pe care vi le scoate viața în cale, să dansați, să dansați și să dansați, iar și iar și iar.”

Jennifer Lopez și Marc Anthony, câștigător a patru premii Grammy, au fost căsătoriți între 2004 și 2014. În februarie 2008, cei doi au devenit părinții gemenilor Maximilian și Oskar.

Jennifer Lopez a mai fost căsătorită de alte trei ori: cu Ojani Noa, un ospătar de origine cubaneză, între 1997 și 1998, cu dansatorul Cris Judd, între 2001 și 2003, și cu actorul Ben Affleck, între 2022 și 2025. În prezent, artista este singură, deși în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar avea o relație amoroasă cu Brett Goldstein.

La rândul său, Marc Anthony este căsătorit din 2023 cu modelul Nadia Ferreira, în vârstă de 27 de ani. În luna iulie a acestui an, aceasta a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, cel de-al optulea al cântărețului.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro