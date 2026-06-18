Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles pentru Marc Anthony despre creșterea gemenilor: „Foarte puțin ajutor”

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Jennifer Lopez a dezvăluit că a avut „foarte puțin ajutor” în creșterea gemenilor pe care îi are împreună cu fostul ei soț, Marc Anthony.

Cântăreața și actrița în vârstă de 56 de ani a povestit în podcastul SmartLess că și-a ghidat aproape singură copiii, Max și Emme (care folosește acum numele Oskar), până la absolvirea liceului și pregătirea pentru facultate.

„Mi-am spus: ‘Ai făcut toată treaba asta de una singură. E incredibil.’ Adică, ‘ai avut foarte puțin ajutor’, știi?”, a declarat artista.

Comentariile sale au părut să sugereze că nici ultimul ei soț, Ben Affleck, cu care a fost căsătorită între 2021 și 2024, nu s-a implicat prea mult în creșterea adolescenților. La fel, ea a lăsat să se înțeleagă că nici fostul logodnic Alex Rodriguez, alături de care a avut o relație între 2017 și 2021, nu a avut un rol important în acest sens.

Mărturisirile vin cu puțin timp înainte de Ziua Tatălui, sărbătorită anul acesta pe 21 iunie. Interpreta hitului „On The Floor” spune că este mândră de rolul pe care l-a avut în formarea copiilor săi.

„Acum pot să mă uit cu adevărat la viața mea, să o apreciez pentru ceea ce este și pentru tot ce am construit pentru mine și să fiu cu adevărat fericită”, a declarat actrița din Office Romance.

Rezultatele școlare ale gemenilor au fost, de asemenea, impresionante.

„Ambii mei copii au fost admiși la toate universitățile la care au aplicat. Amândoi au obținut burse și vor merge acolo unde își doresc”, a spus Jennifer Lopez.

În prezent, Ben Affleck locuiește la aproximativ o oră distanță de noua casă a artistei din Hidden Hills, California. Actorul, care pare să fie în continuare singur după divorțul de Lopez, își crește împreună cu fosta sa soție, Jennifer Garner, cei trei copii ai lor: Violet, Seraphina (care folosește acum numele Finn) și Samuel.

Marc Anthony trăiește în Miami alături de actuala sa soție, Nadia Ferreira, care este însărcinată, și de fiul lor, Marc Jr. Artistul este tatăl a șapte copii, iar al optulea urmează să vină pe lume.

Jennifer Lopez, care nu pare să aibă în prezent o relație, a recunoscut recent că nu s-a gândit niciodată cum va arăta viața ei de acasă fără Max și Oskar, care vor pleca la facultate în luna august. Invitată în emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen, ea a mărturisit:

„Este o perioadă încărcată emoțional. Am fost doar noi trei. Oameni au intrat și au ieșit din viața mea, dar noi trei am rămas mereu împreună. Ei au fost întotdeauna acolo, iar eu am fost întotdeauna alături de ei. Pur și simplu nu m-am gândit niciodată că nu vor mai fi acolo. Nu am privit atât de departe în viitor. Am crezut mereu că sunt foarte independenți. Le-am oferit rădăcini și aripi.”

Vedeta a mai povestit că, de-a lungul anilor, a încercat să îi învețe pe Max și Oskar diferența dintre bine și rău și că își dorește să le transmită cât mai multe lecții de viață înainte ca aceștia să plece de acasă.

„Copiii fac ceea ce te văd pe tine făcând. Nu este vorba atât de mult despre ceea ce le spui. Chiar dacă încerc acum să le transmit tot ce am învățat de-a lungul vieții, toate lecțiile mele, înainte să plece în august, cred că ceea ce contează cu adevărat este cine ești ca om, cum te comporți și ceea ce văd ei la tine. Dacă muncești din greu, și ei vor deveni muncitori. Te imită într-un mod ciudat și învață de la tine, chiar dacă se comportă de parcă ar fi complet diferiți. Copiii mei spun: ‘Nu vreau să fiu ca tine. Vreau să-mi urmez propriul drum.’ Ei văd această imagine publică și tot ce vine la pachet cu ea. Dar observ că preiau, fără să își dea seama, acele trăsături frumoase pe care le ai”, a explicat artista.

foto: Arhiva ELLE

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