Jennifer Lopez, în lacrimi la ceremonia de absolvire a fiului său. Max a încheiat liceul la 18 ani

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Jennifer Lopez a fost surprinsă în lacrimi vineri, la ceremonia de absolvire a liceului fiului său, Max. Artista, îmbrăcată într-o rochie cu imprimeu floral, un cardigan gri și pantofi nude cu toc, a fost fotografiată ștergându-și lacrimile în imagini apărute online.

Într-o altă fotografie, Lopez îl îmbrățișează pe Max, în vârstă de 18 ani, care a ales pentru acest moment special o ținută casual formată dintr-un tricou tie-dye, pantaloni bej și încălțăminte asortată. La eveniment au fost prezenți și părinții artistei, Guadalupe Rodríguez și David Lopez, managerul ei, Benny Medina, precum și sora geamănă a lui Max, Emme.

Jennifer Lopez și Emme au fost surprinse și în timp ce se plimbau împreună după ceremonie, adolescenta purtând un tricou polo roșu și pantaloni albaștri.

Interpreta și actorul Marc Anthony sunt părinții gemenilor Max și Emme. Cei doi au fost căsătoriți timp de un deceniu înainte de a divorța în 2014, însă artistul nu a fost văzut la ceremonia de absolvire. De altfel, el a lipsit și de la festivitatea lui Emme, care a avut loc luna trecută.

În schimb, Jennifer Lopez a fost prezentă atunci alături de mama sa, Max și Samuel Affleck, fostul ei fiu vitreg. La acel moment, Emme și Samuel, fiul de 14 ani al lui Ben Affleck, au fost fotografiați discutând și petrecând timp împreună. Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit în 2022, iar după despărțirea lor din 2024 au continuat să păstreze o relație apropiată cu copiii celuilalt.

Actorul din „Argo” are trei copii împreună cu fosta sa soție, Jennifer Garner: Samuel, Violet, în vârstă de 20 de ani, și Fin, de 17 ani.

În timpul ceremoniei de absolvire a lui Emme a ieșit la iveală și faptul că adolescenta folosește acum un alt nume. Într-o postare publicată pe Instagram în luna martie, care anunța la ce facultate va studia, aceasta era prezentată drept „Oskar Muñiz”, alături de o fotografie din copilărie. Postarea făcea trimitere și la contul de Instagram al lui Emme.

Lacrimile lui Jennifer Lopez de la absolvirea lui Max nu au fost însă o surpriză. Cu o seară înainte de ceremonia lui Emme, vedeta mărturisea în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” că plânge de aproape două luni din cauza emoțiilor provocate de această etapă importantă din viața copiilor săi.

Actrița a spus că principalul ei obiectiv este acum să îi vadă pe Max și Emme fericiți și să îi susțină în drumul pe care aleg să îl urmeze.

Înainte ca cei doi să plece la facultate, Jennifer Lopez a vorbit și despre felul în care și-a crescut copiii, explicând că a încercat să nu îi răsfețe excesiv.

„Adică ei fac ceea ce te văd pe tine că faci. Nu este atât de important ce le spui mereu. Chiar dacă încerc acum să le transmit tot ce am învățat de-a lungul vieții, fiecare lecție… înainte să plece la facultate în august.”, a spus artista în emisiunea „Watch What Happens Live”.

Vedeta consideră că exemplul personal este mult mai important decât sfaturile oferite copiilor. Totodată, Jennifer Lopez a recunoscut că Max și Emme nu își doresc să îi urmeze neapărat pașii și preferă să își construiască propriul drum.

„Văd această imagine publică a mea ca pe ceva separat”, a explicat ea. „Dar observ și că preiau anumite lucruri bune, anumite trăsături frumoase pe care le-au văzut la mine.”

foto: Arhiva ELLE

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