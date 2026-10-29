Jennifer Lopez, afectată de plecarea gemenilor săi la facultate. Cum a reușit artista să depășească această perioadă

Jennifer Lopez a făcut mărturisiri emoționante despre schimbările din viața sa după ce gemenii săi au plecat de acasă pentru a începe facultatea.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Lopez, afectată de plecarea gemenilor săi la facultate. Cum a reușit artista să depășească această perioadă

Jennifer Lopez a vorbit deschis despre perioada dificilă din punct de vedere emoțional prin care a trecut după ce gemenii săi, Max și Oskar, s-au mutat de acasă pentru a-și începe studiile universitare.

Artista în vârstă de 57 de ani a dezvăluit că a compus o piesă inspirată de această experiență, iar procesul creativ a ajutat-o să își înțeleagă și să își gestioneze sentimentele. Melodia, intitulată „Proof of Love”, va fi inclusă ca piesă bonus pe ediția de vinil a albumului său din 2011, „Love?”.

„Copiii îți ocupă o parte atât de mare din gânduri pentru atât de mult timp, iar când pleacă, ceea ce este devastator, trist și înfricoșător, te trezești în fața unei vieți complet diferite și te întrebi: ‘Ce o să fac cu tot acest spațiu și cu tot acest timp?’. În cazul meu, pur și simplu m-am întors în studioul de înregistrări”, a declarat Jennifer Lopez pentru Variety.

Artista a explicat că, deși noua melodie este una dance, versurile reflectă durerea și tristețea resimțite după plecarea copiilor de acasă.

„Am vrut să transform această experiență în ceva fericit. Am vrut să o privesc ca pe un moment important, nu ca pe ceva devastator”, a mărturisit ea.

Jennifer a adăugat că este „foarte entuziasmată” de noul său album, pentru care a compus „unele dintre cele mai bune piese” din întreaga carieră.

„Este un album care reflectă o perioadă foarte fericită din viața mea. Conține unele dintre cele mai vesele și frumoase melodii, dar fiecare are și o ușoară urmă de tristețe.”

Cum s-au pregătit Max și Oskar pentru facultate

Jennifer Lopez i-a adus pe lume pe gemeni în 2008, în timpul căsniciei cu Marc Anthony. Cei doi artiști s-au despărțit în 2011. Max și Oskar au depus eforturi considerabile pentru a fi admiși la facultate și, potrivit mamei lor, amândoi au obținut burse de studiu.

„Sunt atât de mândră că și-au stabilit propriile obiective”, a declarat Jennifer pentru Extra. „Amândoi au fost admiși la toate cele cinci facultăți la care au aplicat. Am văzut cât de mult au muncit.”

Artista a continuat: „Au ADHD, așa că au nevoie de metode diferite de învățare. Au existat dificultăți și momente grele, dar sunt extrem de mândră de ei, pentru că au reușit să facă ceea ce și-au propus și pentru că sunt oameni buni.”

„Le spun mereu: ‘Ce vă spun eu întotdeauna?’. Iar ei îmi răspund: ‘Nu contează dacă luăm note bune, atât timp cât suntem oameni buni'”, a adăugat interpreta. „Și uneori încă îmi repetă aceste cuvinte. Sunt foarte, foarte mândră de amândoi.”

Jennifer Lopez a trecut prin numeroase schimbări emoționale în ultimii ani. După ce și-a reluat relația cu fostul său logodnic, Ben Affleck, cei doi s-au căsătorit în 2022, însă au divorțat doi ani mai târziu.

În ciuda despărțirii, Jennifer și Ben par să fi păstrat o relație de prietenie și au continuat să vorbească apreciativ unul despre celălalt în interviuri.

„Am un respect enorm pentru tot ceea ce a reușit să realizeze și pentru faptul că a făcut-o întotdeauna spunându-și: ‘Chiar dacă nimeni altcineva nu crede în mine, eu voi avea încredere în propriile forțe’. Și-a asumat riscuri reale, și-a investit propriii bani și a făcut toate lucrurile despre care ni se spune că definesc marii antreprenori americani. Le-a făcut pe toate cu un succes extraordinar și nu pot avea decât respect pentru ea. Este, probabil, cea mai muncitoare persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Consider că și eu muncesc destul de mult, dar, când eram în preajma ei, mă gândeam mereu: ‘Doamne, asta chiar e ceva impresionant’.”, a declarat Ben Affleck în cadrul emisiunii The Moment with Jorge and Paola Ramos.

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Foto: Getty Images 

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