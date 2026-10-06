Ben Affleck, declarații rare despre viața sa amoroasă după divorțul de Jennifer Lopez: „Știu care sunt prioritățile mele”

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Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală, la doi ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să își găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent.

Potrivit Page Six, Ben Affleck a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, „Animals”. Într-un interviu acordat Entertainment Tonight, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor trei copii și carierei.

„Nu prea mai rămâne loc. Nu alerg după întâlniri”, a spus el despre posibilitatea unei noi relații. „Pur și simplu, nu este o prioritate importantă în viața mea.”

Actorul a precizat că se simte „bine și este fericit” în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție.

„Știu care sunt prioritățile mele. Nu poți avea două lucruri care să fie cele mai importante în viața ta”, a explicat Affleck. „Pentru mine, aceștia sunt copiii. Asta este situația. Iar apoi am munca mea, pe care o iubesc.”

Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor.

„Sunt în punctul în care sunt, mă simt foarte bine și cine știe ce aventuri îmi va aduce viața. Sunt deschis la asta, dar nu încerc să alerg după nimic”, a adăugat el.

Ben Affleck, despre o posibilă relație cu Shakira

În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat de reporterul Kevin Frazier despre o poveste relatată recent de Ana Navarro în emisiunea „The View”. Aceasta a susținut că ar fi încercat să îi facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez, în 2024.

Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a-i aranja o întâlnire cu artista.

„Aud chestii de genul ăsta, sincer, pentru prima dată de la oameni ca tine”, a declarat el pentru Entertainment Tonight. „Nu am auzit asta niciodată în viața mea. Oamenii bârfesc. Se inventează tot felul de lucruri.”

„Nu accept să mi se aranjeze întâlniri”, a adăugat actorul.

Ana Navarro a povestit în emisiuniea „The View” cum a apărut ideea unei posibile întâlniri între Affleck și Shakira. Potrivit Page Six, aceasta se afla la un concert susținut de artistă în Miami, unde l-a întâlnit pe Matt Damon, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Affleck.

„Eram la un concert al Shakirei în Miami, iar Matt Damon era acolo cu soția și fetele lui. Iar Matt Damon și Ben Affleck sunt cei mai buni prieteni”, a povestit Navarro. „Și tocmai apăruse vestea că J.Lo și Ben Affleck se despărțeau. Iar Shakira se despărțise de soțul ei.”

Navarro a susținut că Damon i-ar fi atras atenția asupra faptului că o asemenea situație ar putea fi complicată, având în vedere relația de prietenie dintre Jennifer Lopez și Shakira.

„Matt Damon a spus că ar putea fi complicat”, a continuat ea. „Dar acum a trecut suficient timp și cred că Ben Affleck ar trebui să o sune pe Shakira, iar Shakira ar trebui să îl sune pe Ben Affleck.”

Cele două căsnicii ale actorului

Ben Affleck are trei copii cu fosta sa soție Jennifer Garner: Violet, în vârstă de 20 de ani, Seraphina, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani. Cei doi actori, care au jucat împreună în „Daredevil”, s-au căsătorit în 2005 și s-au separat zece ani mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat în 2018.

Ulterior, Affleck și-a reluat relația cu Jennifer Lopez, cu care mai fusese logodit în 2002. Cei doi s-au căsătorit în 2022, însă mariajul lor a durat aproximativ doi ani. Despărțirea a avut loc în 2024, iar divorțul a fost finalizat în ianuarie 2025.

Înaintea celor două căsnicii, dar și între acestea, viața sentimentală a actorului a atras constant atenția presei. Printre fostele sale partenere celebre se numără Gwyneth Paltrow și Ana de Armas.

Recent, Affleck a vorbit și despre felul în care copiii lui privesc istoricul său amoros. În timpul unei apariții în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, actorul a dezvăluit că aceștia nu ezită să facă glume pe seama lui atunci când încearcă să le ofere sfaturi despre relații.

„Vorbesc despre prietenii lor, despre dramele și relațiile lor”, a povestit Affleck. Atunci când a încercat să intervină cu un sfat, unul dintre copiii săi i-ar fi răspuns actorului, care a trecut prin două divorțuri: „A, pentru că tu ești expertul în relații?”.

Foto: Getty Images

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