A cincea echipă eliminată din competiția Asia Express 2026. Despre cine este vorba: „Un fel de provocare care transcede ideea de show de televiziune” (VIDEO)

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

A cincea echipă eliminată din competiția Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 28 octombrie 2026, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Maurice Munteanu & Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

Concurenții Asia Express au fost nevoiți să treacă prin provocări dificile și să își gestioneze resursele, atât pe cele fizice, cât și pe cele financiare pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor. Miza a fost uriașă, deoarece echipa care nu reușea să se salveze risca să părăsească definitiv competiția.

Prima echipă care s-a salvat, ajungând prima la Irina Fodor, a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cea de-a doua echipă care s-a salvat a fost cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Maurice Munteanu & Connie Preda au ajuns ultimii la Irina Fodor. Ei au mai fost la un pas de eliminare în etapa a șasea, dar, din nefericire pentru aceștia, de această dată dragonul a fost roșu, astfel că au părăsit competiția.

„Pentru mine a fost o super experiență personală și sunt convins că și pentru tine. Îmi vin în minte chestii din Uzbekistan, tot felul de probe, de momente. Cormoranii, drumurile acelea superbe pe care am ajuns. A fost un fel de provocare care transcede ideea de show de televiziune, pentru că nu credeam că voi reuși să deblochez o serie de frici personale”, a declarat Maurice Munteanu, la Asia Express.

Connie Preda s-a declarat bucuroasă că a acceptat provocarea de a trăi experiența acestei competiții alături de Maurice Munteanu.

„Pentru mine a fost cea mai intensă și completă experiență din viața mea. Deși sunt calmă, m-am trezit în anumite momente competitivă. M-am surprins jucându-mă și asta cred că e cel mai emoționant lucru pentru mine. M-am simțit super cu Maurice!”, a declarat Connie Preda.

La careu, Maurice a ținut să le transmită un mesaj colegilor rămași în concurs, dar și celor care plecaseră deja acasă.

„Vreau să le spun colegilor rămași aici, dar și celor plecați, că îmi pare foarte bine că i-am descoperit în această emisiune. Pe mulți dintre ei nu îi știam decât din social media sau din alte contexte, dar nu îi cunoscusem personal. În afară de Valerie, pe care am cunoscut-o mai de mult, nu ne întâlnisem”, a mai spus Maurice.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 a adus la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, au fost cei 18 curajoși care au pornit pe urmele negustorilor de altădată.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

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Foto: PR

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