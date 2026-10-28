Elena Gheorghe, mesaj dur despre vulgaritatea și hate-ul din mediul online: „Circul ieftin din online”

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Elena Gheorghe a transmis un mesaj pe Instagram în care critică vulgaritatea, limbajul ofensator și comportamentele care ajung să fie promovate în mediul online. Artista și-a exprimat îngrijorarea față de popularitatea conținutului lipsit de valoare educativă și a atras atenția asupra influenței pe care rețelele sociale o pot avea asupra copiilor și adolescenților.

Elena Gheorghe, mesaj despre hate

Elena Gheorghe a decis să abordeze un subiect tot mai prezent în spațiul public: felul în care conținutul controversat, bazat pe jigniri și vulgaritate, ajunge să strângă milioane de vizualizări. Într-o postare publicată pe Instagram, cântăreața a pus sub semnul întrebării popularitatea anumitor creatori de conținut și a vorbit despre responsabilitatea celor care folosesc platformele sociale.

Artista consideră că, în prezent, comportamentele nepotrivite sunt adesea confundate cu umorul sau autenticitatea, în timp ce materialele care oferă informații utile ori transmit mesaje constructive primesc mai puțină atenție.

În mesajul său, cântăreața a atras atenția asupra faptului că popularitatea din mediul online nu este întotdeauna asociată cu talentul sau creativitatea. Aceasta a observat că limbajul vulgar și comportamentele exagerate sunt folosite tot mai des pentru a atrage atenția publicului.

„Dacă mâine ar dispărea înjurăturile, vulgaritatea și circul ieftin din online, oare câți dintre cei care astăzi sunt virali ar mai avea ceva interesant de oferit? E o întrebare pe care cred că ar trebui să ne-o punem mai des. Am ajuns în punctul în care vulgaritatea a devenit trend, iar lipsa de bun-simț se măsoară în vizualizări. Deschizi TikTok sau Facebook și ai impresia că, dacă nu înjuri, nu jignești, nu te maimuțărești, nu faci circ sau nu adaugi un organ genital în fiecare a doua propoziție, nu mai ești amuzant. Și culmea, tocmai acest conținut devine viral. De când a devenit limbajul vulgar o formă de creativitate? De când confundăm penibilul cu umorul, lipsa de educație cu divertismentul și nesimțirea cu autenticitatea? Între timp, conținutul care educă, inspiră, informează sau transmite ceva valoros pare să piardă tot mai mult teren în fața circului ieftin.”, a spus Elena Gheorghe pe Instagram.

Elena Gheorghe, despre influența mediului online asupra copiilor

Dincolo de criticile aduse conținutului viral, artista a subliniat că problema nu ține de limitarea libertății de exprimare, ci de respectul și responsabilitatea pe care oamenii ar trebui să le manifeste în spațiul public. Elena Gheorghe a vorbit și despre impactul pe care astfel de comportamente îl pot avea asupra generațiilor tinere, explicând că educația copiilor nu depinde exclusiv de familie, ci și de exemplele pe care aceștia le întâlnesc în societate.

„Și nu, nu este vorba despre a fi pudici sau despre a interzice oamenilor să se exprime. Este vorba despre educație, respect și un minim de bun-simț într-un spațiu public. Iar celor care spun ‘Nu e treaba mea să-ți educ copilul’ le-aș aminti că nu vorbim despre copilul cuiva anume, ci despre o întreagă generație care crește într-o societate în care vulgaritatea și comportamentele degradante sunt transformate în divertisment. Educația începe acasă, dar nu se termină la ușa casei. Fiecare copil este influențat și de societatea în care trăiește, de oamenii pe care îi urmărește și de comportamentele pe care ajunge să le considere normale. Nu trebuie să fii părinte ca să înțelegi că avem cu toții o responsabilitate față de generațiile care vin. Și poate că aici este problema cea mai mare: nu doar că acest conținut există, ci că noi, prin fiecare vizualizare, distribuire și reacție, contribuim la popularitatea lui.”, a mai spus artista.

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Foto: Instagram

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