Ioana Grama, urare emoționantă pentru fiica ei. Ayana a împlinit 7 ani: „Ce noroc am că sunt mama ta”

Ioana Grama a fost copleșită de emoții în ziua în care fiica ei, Ayana, a împlinit șapte ani. Iată ce i-a transmis creatoarea de conținut.

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  de  ELLE.ro
1. Ioana Grama și fiica ei
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Ioana Grama a marcat un moment emoționant din viața ei. Fiica ei, Ayana, a împlinit șapte ani, iar creatoarea de conținut a făcut o trecere în revistă a lecțiilor învățate până acum din rolul de mamă. 

Ioana Grama, mesaj emoționant pentru fiica ei, Ayana

Pe Instagram, Ioana Grama a făcut o postare specială cu ocazia aniversării fiicei sale. Creatoarea de conținut a împărtășit o parte din ceea ce a învățat-o experiența de mamă. 

„Aveam doar 26 de ani aici. Mă uit la poza asta și îmi dau seama că eram doar un copil și eu la rândul meu. Nu știam exact încotro mă îndrept, nu aveam toate răspunsurile și nici viața prea bine pusă la punct. Dar un lucru l-am știut mereu: mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Iar astăzi, după 7 ani, pot spune că a fost una dintre cele mai frumoase decizii ale vieții mele.
Am crescut împreună. Eu am învățat să fiu mamă, să am răbdare, iar ea m-a învățat atât de multe despre viață, despre iubire și despre mine însămi.
Între timp, lucrurile s-au așezat, eu m-am schimbat, am crescut, am greșit, dar am și învățat mai multe decât îmi imaginam. Și uitându-mă înapoi, sunt atât de mândră de noi două.
La mulți ani, iubirea mea! Ce noroc am că sunt mama ta.”

Ioana Grama, decizie privind expunerea fiicei sale

Ioana Grama a decis să fie mult mai atentă cu imaginile pe care le publică alături de fiica sa, Ayana, după ce și-a pierdut accesul la contul de Instagram de două ori în decurs de numai câteva luni. Creatoarea de conținut susține că cel mai recent incident ar avea legătură cu anumite postări în care apărea împreună cu fetița.

Experiența a determinat-o să ia o măsură drastică. Ioana Grama a eliminat de pe profil fotografiile și postările cu Ayana publicate în ultimele șase luni și spune că, cel puțin pentru o perioadă, nu intenționează să mai distribuie imagini cu fiica sa. Creatoarea de conținut nu a explicat în detaliu ce anume ar fi provocat a doua suspendare a contului său, însă a precizat că motivul ar fi fost legat de conținutul în care apărea Ayana.

În urma situației, Ioana Grama a început să elimine fotografiile și videoclipurile recente cu fiica sa. Au rămas însă două postări realizate în cadrul unor campanii comerciale, iar creatoarea de conținut spune că așteaptă să afle dacă le poate șterge și pe acestea.

„Mi-am șters toate postările cu Ayana și nici nu am de gând să mai postez (…) Îmi dau seama cât de multă lume se confruntă cu gândurile alea și cu sentimentul ăsta de vinovăție (…) A fost un motiv legat de Ayana, nu vreau să intru în foarte multe detalii, pentru că mă ia un sentiment nasol. Ideea e că am șters toate postările cu Ayana din ultimele șase luni, mai am două campanii, aștept să văd dacă pot să le șterg (…) Mi-am șters toate postările cu Ayana și nici nu mai am de gând să mai postez în viitorul apropiat (…) Nu cred că nu o să mai postez niciodată”, a spus Ioana Grama, pe Instagram.

Decizia nu înseamnă neapărat că Ayana va dispărea definitiv de pe profilul mamei sale. Ioana Grama a lăsat de înțeles că este posibil să revină asupra hotărârii la un moment dat, însă pentru viitorul apropiat preferă să își țină fiica departe de conținutul pe care îl publică.

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Foto: Instagram

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