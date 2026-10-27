Natalie Portman, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă la 45 de ani

Natalie Portman a vorbit despre experiența de a deveni din nou mamă la 45 de ani și despre schimbările pe care le-a adus în viața sa.

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  de  ELLE
Natalie Portman, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă la 45 de ani

Natalie Portman a vorbit pentru prima dată despre cel de-al treilea copil al său, pe care îl are împreună cu muzicianul francez Tanguy Destable. Într-un interviu acordat revistei Harpe’s Bazaar, actrița în vârstă de 45 de ani a povestit cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă și cum această experiență a determinat-o să privească diferit relația cu cei doi copii mai mari, Aleph, în vârstă de 15 ani, și Amalia, de nouă ani.

Natalie Portman a mărturisit că venirea pe lume a bebelușului i-a oferit „o perspectivă complet nouă” asupra maternității, amintindu-i cât de repede au crescut primii săi doi copii.

„Mi-am amintit cât de recent erau și ei niște ființe abia venite pe lume și cât de repede au crescut, devenind oameni extraordinari, cu propriile personalități minunate, cu simțul umorului și cu propriile idei”, a declarat actrița pentru Harpers Bazaar.

Câștigătoarea premiului Oscar a descris experiența de a avea din nou un nou-născut în familie drept una care i-a adus multă fericire. Potrivit acesteia, nașterea unui alt „omuleț” i-a umplut viața de „uimire și bucurie”. Cu toate acestea, Portman a preferat să păstreze discreția în privința celui mai mic membru al familiei și nu a dezvăluit numele, sexul sau data exactă a nașterii.

Natalie Portman și Tanguy Destable au fost fotografiați pentru prima dată alături de copilul lor la începutul lunii septembrie, în timpul unei plimbări pe străzile Parisului. Potrivit Page Six, muzicianul francez purta bebelușul într-un marsupiu, în timp ce actrița, care părea foarte bine dispusă, a ales pentru ieșire o rochie bleumarin și o pereche de pantofi sport albi.

Natalie Portman a dezvăluit că este însărcinată cu al treilea copil în aprilie 2026, tot într-un interviu acordat revistei Harpers Bazaar. La momentul respectiv, actrița a descris posibilitatea de a deveni din nou mamă drept un „privilegiu” și un „miracol”, mărturisind că aceasta este „probabil” ultima dată când își mărește familia.

„Există un sentiment de liniște de această dată și o mai bună cunoaștere de sine: știu cu cine vreau să îmi petrec timpul și ce fel de energie vreau să am în jurul meu. Asta face ca experiența să fie atât de frumoasă în fiecare zi”, a declarat ea.

În luna iulie, actrița a publicat pe Instagram o serie de fotografii în care și-a dezvăluit burtica de gravidă. Postarea a fost însoțită de un mesaj dedicat copilului pe care urma să îl aducă pe lume.

„Numărăm zilele până când te vom cunoaște”, a scris Natalie Portman în descrierea imaginilor.

Actrița mai are doi copii din căsnicia cu coregraful și dansatorul francez Benjamin Millepied. Fiul lor, Aleph, s-a născut în 2011, iar fiica, Amalia, în 2017. Natalie Portman și Benjamin Millepied s-au despărțit în 2023, după mai bine de un deceniu de căsnicie, pe fondul informațiilor apărute în presă despre o presupusă infidelitate a acestuia. Divorțul a fost finalizat în 2024, iar cei doi au continuat să se implice împreună în creșterea copiilor.

După încheierea căsniciei, Natalie Portman și-a refăcut viața sentimentală alături de Tanguy Destable, un DJ și producător muzical francez, în vârstă de 46 de ani, cunoscut sub numele de scenă Tepr. Cei doi au fost fotografiați împreună pentru prima dată în 2025, când au apărut și primele informații despre relația lor, potrivit Page Six.

Deși Natalie Portman și Tanguy Destable au ales să își trăiască povestea de dragoste departe de atenția publicului, actrița a vorbit în recentul interviu pentru Harper’s Bazaar despre felul în care i s-au schimbat prioritățile odată cu trecerea timpului.

Portman a mărturisit că, în această etapă a vieții, a ajuns la concluzia că „cel mai important lucru este iubirea” și că nu mai dorește să își investească timpul în relații sau situații care nu îi aduc bucurie.

„Nu îmi este rușine să spun asta. Simt că lucrurile sunt, de fapt, atât de simple: să fii bun, să iubești și să poți râde. Asta este tot ce contează. Aceasta este bucuria de a avea vârsta pe care o am acum. Dacă nu este vorba despre aceste lucruri, nu îmi mai pierd timpul cu ele”, a declarat actrița.

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Foto: Profimedia

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