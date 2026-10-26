Culoarea, în doze mici: trucuri de styling de pe podiumurile FW26

Un palton negru, un costum sobru sau o fustă clasică pot deveni mult mai interesante cu o singură intervenție cromatică. Designerii ne arată cum să obținem maximum de efect cu minimum de efort.
Când o ținută pare prea cuminte, primul instinct este să mai adaugi ceva. Dar dacă soluția ar fi să păstrezi aproape totul așa cum este și să lași o singură culoare să facă diferența? În colecțiile FW26, designerii au folosit accentele cromatice cu multă precizie, demonstrând că nu ai nevoie de o combinație spectaculoasă de nuanțe pentru un look memorabil.
Michael Rider a oferit una dintre cele mai convingătoare demonstrații la Celine. Un palton negru, cu o croială impecabilă, a fost complet transformat de o eșarfă roșie din mătase, înfășurată dramatic în jurul capului. Contrastul este puternic, dar extrem de sofisticat, cu un aer aproape cinematografic.
Catherine Holstein a preferat o intervenție mult mai discretă pentru Khaite: o broșă în formă de trandafir roșu, prinsă de un sacou negru din catifea. Un mic accent romantic, suficient pentru a aduce o notă de senzualitate unei siluete sobre. Dovada că roșul poate fi spectaculos și în doze foarte mici.
La Loewe, Jack McCollough și Lazaro Hernandez au introdus un galben intens sub un palton gri supradimensionat, cu o căptușeală în carouri. Nuanța luminoasă creează un contrast excelent cu sobrietatea lânii, aducând prospețime unei piese clasice.
Movul a primit un tratament la fel de interesant în colecția Tory Burch. Un top fin, semitransparent, purtat cu pantaloni gri și o haină din piele maro lăcuită, a schimbat complet registrul unei combinații altfel destul de serioase. O lecție despre cum poți introduce culoarea prin suprapuneri, fără să încarci ținuta.
Matthieu Blazy s-a jucat cu proporțiile la Chanel, folosind o curea roșie, poziționată jos pe șolduri, peste o fustă neagră, și o geantă în aceeași nuanță. Accentele lucioase dau un aer cool unui ansamblu construit din piese simple, fără să-i compromită eleganța.
Simone Bellotti a demonstrat la Jil Sander că și pantofii pot schimba întreaga poveste. O pereche verde-lămâie, asociată cu o fustă gri și dresuri albe, aduce exact acea doză de excentricitate care face minimalismul atât de interesant.
Ce merită să reținem? Nu trebuie să înlocuiești piesele pe care le iubești, ci să le privești puțin diferit. O geantă într-o nuanță puternică, un pulover colorat sub un sacou neutru sau niște pantofi care ies din tiparul ținutei pot face minuni. Secretul este să alegi unde vrei să atragi privirea și să lași restul să-și păstreze simplitatea.
Foto: Profimedia, Celine, Khaite
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