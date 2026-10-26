De la ce pornesc tensiunile din relația lui Pepe cu soția lui, Yasmine. Confesiunile făcute de artist: „Oboseala își spune cuvântul și ea…”

Cântărețul, care urmează să prezinte emisiunea "Hai că poți!", la Kanal D, a vorbit într-un interviu acordat recent despre momentele tensionate care apar în relația cu soția lui, la fel ca în oricare altă relație de cuplu.

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  de  Andreea Ilie
Pepe și Yasmine (1)
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Pepe se bucură de o carieră de succes și de o familie superbă. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă. Alături de actuala lui soție, Yasmine Ody, mai are doi copii, pe Pepe Jr. și pe Jessica.

Pepe, despre momentele tensionate din relația cu soția lui, Yasmine

Pepe a făcut noi dezvăluiri despre relația cu soția sa, Yasmine. Deși formează astăzi o familie, cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani, încă din perioada în care locuiau în același bloc.

Pepe a dezvăluit pe rețelele de socializare că a devenit tată pentru a patra oară, chiar în a doua zi de Paște. Artistul a dezvăluit atunci pe rețelele de socializare un videoclip emoționant din spitalul în care soția lui a născut o fetiță.

Cântărețul, care urmează să prezinte emisiunea „Hai că poți!”, la Kanal D, a vorbit într-un interviu acordat recent despre momentele tensionate care apar în relația cu soția lui, la fel ca în oricare altă relație de cuplu.

„De obicei, lasă de la el cel care e mai calm în momentul acela. Există momente în care eu sunt cu nervii mai întinși și există momente în care oboseala își spune cuvântul și ea este la limită. Și celălalt trebuie să echilibreze situația. Nu e un șablon. Lucrurile astea se simt”, a povestit el pentru revista VIVA!.

Artistul a vorbit și despre cum arată pentru el o zi perfectă, petrecută în familie.

„O zi ideală de relaxare în familia Pascu poate fi acasă, cu invitați, cu copiii care se joacă în curte, cu mâncare gătită acasă sau cu diverse preparate comandate care să umple masa și noi doar să ne relaxăm. Sau există varianta în care să plecăm undeva, doar noi doi sau împreună cu copiii. În ceea ce privește vacanțele, sunt unele doar de cuplu, altele cu toți cei patru copii”, a mai zis el pentru sursa citată.

Pepe a vorbit cu mândrie despre viața de familie

Pepe se consideră un familist convins și de fiecare dată când are ocazia vorbește cu emoție despre cei patru copii ai săi.

„Îmi place. E greu, nu e ușor, dar îmi place. (…) Am o energie fantastică atunci când îmi place ceva. Toată viața mea e dedicată familiei și lucrurilor care par, probabil, imposibile, dar care mie îmi aduc mare plăcere, carierei, evident, și producțiilor frumoase din care fac parte, în care chiar mă regăsesc”, a povestit Pepe în emisiunea Follow Us!

Pepe este un tată prezent în viața copiilor săi. Artistul a dezvăluit că este mândru de activitățile pe care le au fiicele lui, Rosa și Maria. 

„Nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Am zile când mă trezesc de dimineață, duc copiii la școală și am filmare toată ziua și când ajung deja aproape că dorm și am zile când sunt implicat doar în viața de familie, doar în făcut piață, eventual chiar și gătit și ținut tot programul copiilor, cu tot cu antrenamente (…) Maria face handbal zi de zi, Rosa face scrimă. Au rezultate foarte bune. (…) Rosa e și cu echipa ei de club campioană națională. Maria e la echipa Rapid și vrea să prindă naționala de tineret (…) Au un drum clar.”

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Foto: Arhiva ELLE

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